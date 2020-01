Πέθανε η Elizabeth Wurtzel, συγγραφέας του Prozac Nation

Η συγγραφέας Elizabeth Wurtzel πέθανε σε ηλικία 52 ετών, την Τετάρτη στο Μανχάταν.

Το 1994, σε ηλικία μόλις 27 ετών είχε εκδώσει το βιβλίο "Prozac Nation: Young and Depressed in America" (Έθνος του Prozac: Νέοι και καταθλιπτικοί στην Αμερική») που της χάρισε παγκόσμια φήμη και αναγνωρισιμότητα, ξεκινώντας έναν δημόσιο διάλογο για την κλινική κατάθλιψη και επηρεάζοντας μια σειρά από συγγραφείς που ακολούθησαν το «εξομολογητικό» ύφος γραφής της.

Ο συγγραφέας David Samuels, παιδικός φίλος της Wurtzel, γνωστοποίησε πως αιτία του θανάτου της ήταν ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού, που προκλήθηκε από γενετική μετάλλαξη BRCA. Η Wurtzel είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και έγραψε για την μάχη που έδωσε για τη ζωή της, υποστηρίζοντας δημοσίως την προληπτική μαστεκτομή, sτις περιπτώσεις που υπάρχουν σημάδια προδιάθεσης: «Θα μπορούσα να έχω κάνει μαστεκτομή και ανάπλαση, χωρίς το κομμάτι που παθαίνω καρκίνο», είχε γράψει. «Νιώθω ηλίθια που δεν το έκανα».

Το "Prozac Nation" ήταν το πρώτο της βιβλίο και επηρέασε μία ολόκληρη γενιά νεότερων γυναικών. Σε αυτό, η συγγραφέας περιέγραφε τα δικά της φοιτητικά χρόνια στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, την χρήση ναρκωτικών ουσιών και την έντονη σεξουαλική της ζωή. Αν και το κοινό είχε υποδεχθεί με ενθουσιασμό το ντεμπούτο της, οι κριτικοί ήταν αρχικά διχασμένοι αλλά το βιβλίο κατέληξε να θεωρείται σημείο αναφορά και χαρακτηριστικό δείγμα ενός νέου κύματος γραφής.

Η Wurtzel συνέχισε ακάθεκτη. Το 1998 εξέδωσε το δεύτερο βιβλίο της "Bitch: In Praise of Difficult Women" («Σκύλα: Εγκώμιο των δύσκολων γυναικών») την ίδια περίοδο που αντιμετώπιζε εκ νέου προβλήματα με ουσίες και το 2002 κυκλοφόρησε το "More, Now, Again: A Memoir of Addiction" («Περισσότερα, τώρα, ξανά: Απομνημονεύματα εθισμού»), όπου μιλούσε με κάθε λεπτομέρεια για τον εθισμό της στην κοκαΐνη και το Ritalin. Σχολιάζοντας κάποτε το πρώτο της έργο είχε πει πως: «Αρχικά ήταν ένα βιβλίο για το Χάρβαρντ. Δεν αφορούσε καν στην κατάθλιψη. Όμως όλα σε αυτό ήταν τελικά για την κατάθλιψη μου και έτσι το άλλαξα».

Το 2015, είχε παντρευτεί τον James Freed Jr.

Με τον σύζυγό της James Freed Jr. (Πηγή φωτογραφίας New York Times)

Σε μία νεότερη έκδοση του Prozac Nation, η Wurtzel σημείωνε στις τελευταίες σελίδες: «Αν το Prozac Nation έχει οποιονδήποτε πρακτικό σκοπό, αυτός θα ήταν να βγούμε και να πούμε πως η κλινική κατάθλιψη είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που καταστρέφει ζωές και έφτασε πολύ κοντά στο να τερματίσει την δικιά μου. Επηρεάζει πολλούς, πολλούς ανθρώπους, πολύ έξυπνους και άξιους και ευαίσθητους ανθρώπους που νοιάζονται. Ανθρώπους που θα μπορούσαν πιθανόν να σώσουν τον κόσμο ή τουλάχιστον να κάνουν κάτι πραγματικά καλό, ανθρώπους που είναι πολύ βυθισμένοι στην απόγνωση, ακόμα και για να ξεκινήσουν να απελευθερώνουν την δυναμική της ζωής που είναι πιθανό να κρύβουν βαθιά μέσα τους».

Με πληροφορίες από New York Times