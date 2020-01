Ο Σπάικ Λι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Καννών

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Σπάικ Λι θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Καννών, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ και τις επικρίσεις για την απουσία ποικιλομορφίας, το Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε ότι o Σπάικ Λι θα είναι πρόεδρος της κριτικής του επιτροπής φέτος, ο πρώτος μαύρος που αναλαμβάνει τη θέση. Ο 62χρονος Λι ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος εκπρόσωπος της αφρικανικής διασποράς που διορίζεται πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών».

«Το βλέμμα του Σπάικ Λι είναι πιο πολύτιμο από ποτέ», σχολίασαν ο Πιερ Λεσκιούρ πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών και ο Τιερί Φρεμό, ο διευθυντής του σε ανακοίνωσή τους. Ο Σπάικ Λι, ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης, έχει παρουσιάσει επτά ταινίες του στο Φεστιβάλ των Καννών. Η πιο πρόσφατη, το " BlacKkKlansman" που παρουσιάζει την πραγματική ιστορία ενός μαύρου που διείσδυσε στην Κου Κλουξ Κλαν, τιμήθηκε το 2018 με τον Χρυσό Φοίνικα.

«Οι Κάννες διαμόρφωσαν την πορεία μου στον παγκόσμιο κινηματογράφο», υπογράμμισε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, αναφερόμενος στη μακρά του ιστορία με το Φεστιβάλ, όπου όλα ξεκίνησαν το 1986 με την ταινία του "She's got to have it". Τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ των Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 12 ως τις 23 Μαΐου, θα ανακοινωθούν στα μέσα Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ