Η Dido για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Την πρώτη της συναυλία στην Ελλάδα θα δώσει η Dido, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Βρετανίδα τραγουδοποιός έκανε το ντεμπούτο της το 1996 με τους Faithless. Τρία χρόνια μετά, το 1999, κυκλοφορεί το παρθενικό της album, "No Angel" που σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των charts του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει το ντεμπούτο Βρετανίδας τραγουδίστριας με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Ακολούθησαν ασταμάτητες περιοδείες για πολλά χρόνια, βραβεία, sold out shows και συμμετοχή στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη.

Το 2003 το κυκλοφόρησε το "Life for Rent" και πέντε χρόνια μετά το "Safe Trip Home", στα οποία συμπεριλήφθηκαν τραγούδια όπως το ομότιτλο του πρώτου, το "White Flag", το "Don't Leave Home" και το "Don't Believe in Love". Μετά από ένα διάλειμμα χρόνων από τις περιοδείες, η Dido κυκλοφόρησε το 2013 τον δίσκο "Girl who got Away", και το 2019 το "Still on My Mind", μία από τις πιο σημαντικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Βάζοντας τέλος στην αναμονή πολλών χρόνων για το ελληνικό κοινό, η Dido θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αθήνα στις 22 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.