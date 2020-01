10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (15-21/1)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Glass Rebel/ Lou/ Daphne and the Fuzz

Οι Glass Rebel, η Lou και οι Daphne and the Fuzz επιστρέφουν με φρέσκο υλικό, special guests και ηλεκτρονικό ήχο. Στoυς Glass Rebel αρέσει να δημιουργούν new wave/post-punk κομμάτια, όπως το «Τime Loss (ft. Sarah P.)», η Lou κινείται ανάμεσα σε σόουλ, τζαζ και ηλεκτρονικό ήχο, ενώ οι Daphne and the Fuzz είναι το ποπ πρότζεκτ της Daphne Lz που άνοιξε τη συναυλία της Lana Del Rey.



16/1, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Εξημέρωση

Με μια παράσταση για τους πρόσφυγες, τον θάνατο και το πένθος επιστρέφει, μετά το Γκιακ, ο βραβευμένος ιστορικός και συγγραφέας Δημοσθένης Παπαμάρκος. Η ταλαντούχα Γεωργία Μαυραγάνη σκηνοθετεί μια multimedia σύγχρονη τραγωδία, ξεφεύγοντας από τα όρια του συμβατικού θεάτρου. Στην Εξημέρωση πρωταγωνιστούν οι Νίκος Γιαλελής, Μάνος Πετράκης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, ενώ συμμετέχουν και οι Ξένια Καλογεροπούλου, Ηλία Κατέβα, Ελίνα Ρίζου.

16/1-26/1, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Τετ.-Κυρ. 20:30, εισ.: 7-15 ευρώ

Μεταγωγή

Το νέο έργο του Γιώργου Βέλτσου ανεβαίνει στο Αργώ με την σκηνοθετική υπογραφή της Χρύσας Καψούλη.



Στάσιμοι και σε κατάσταση αναμονής, οι δύο κεντρικοί ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με ένα νεότερο ζευγάρι, γεμάτο δυναμισμό και διάθεση αμφισβήτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο νέοι; Ποιες μνήμες φέρουν και ποια γεγονότα επιθυμούν να αλλάξουν; Το νέο έργο του Γιώργου Βέλτσου ανεβαίνει στο Αργώ με την σκηνοθετική υπογραφή της Χρύσας Καψούλη.



18/1-12/4, Αργώ (Β' Σκηνή), Ελευσινίων 15 (μετρό Μεταξουργείο), Σάβ.-Κυρ. 21:00, εισ.: 10-15 ευρώ

Τρεις Αδελφές

Ο Δημήτρης Καραντζάς επισκέπτεται εκ νέου το έργο του Τσέχοφ.



Οι τρεις αδελφές αναρωτιούνται για τη ζωή και το νόημά της, φαντασιώνονται τη Μόσχα, φιλοσοφούν για το μέλλον, αδύναμες να πράξουν στο παρόν, καθηλωμένες στη ρωσική επαρχία μετά τον θάνατο του πατέρα τους. Ο Δημήτρης Καραντζάς επισκέπτεται εκ νέου το έργο: οι εμβληματικές ηρωίδες του Τσέχοφ, μεγάλες πια, ξαναβουτάνε σε ένα τοπίο μνήμης, σε μια ειδική στιγμή που δεν μπορούν να ξεπεράσουν, στη στιγμή που υποσχόταν ελπίδα και αλλαγή.



17/1-16/2, Βεάκη, Στουρνάρη 32, Τετ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00, εισ.: 15-25 ευρώ

DANCE

Phormix: Ancient Methods

Ο Ancient Methods επιστρέφει στο Temple, για ένα clubnight που θα ακολουθήσει το συναυλιακό ντεμπούτο των Nitzer Ebb στη χώρα μας. Μαζί του οι Sawf, ANFS και Morah.



18/1, Temple Athens, Iάκχου 17, 24:00, εισ.: 12-30 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Βότσεκ

Το έργο σκηνοθετεί ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Πι



Ένα από τα αριστουργήματα του λυρικού θεάτρου του 20ού αιώνα, ο Βότσεκ του Άλμπαν Μπεργκ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από την Εθνική Λυρική Σκηνή για πέντε παραστάσεις. Σκηνοθετεί ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Πι, διευθύνει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Βασίλης Χριστόπουλος και πρωταγωνιστεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος της ΕΛΣ Τάσης Χριστογιαννόπουλος.



19, 23, 26, 31/1 & 2/2, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 20:00 (Κυριακές 18.30), εισ.: 10-70 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άρτεμη Χατζηγιαννάκη, Το πνεύμα του '60

Άρτεμη Χατζηγιαννάκη, Χίλτον, υδατογραφία σε χαρτί



Ακουαρέλες εμπνευσμένες από την Αθήνα της δεκαετίας του '60 εκθέτει στο T.A.F.-Τhe Art Foundation η Άρτεμη Χατζηγιαννάκη, ενώ δίπλα στα ζωγραφικά έργα ξετυλίγεται μια παράλληλη αφήγηση με γενικό τίτλο «Το πνεύμα του '60. Περιήγηση σε έναν κόσμο που έφερε το αύριο».

Η συνοδευτική έκθεση, σε επιμέλεια Νίκου Βατόπουλου, περιλαμβάνει σύγχρονη φωτογραφία, τεκμήρια, αναμνηστικά και ομιλίες γύρω από το ύφος, την αισθητική και το πνεύμα της μεταβολής που έφερε το '60 στο αστικό τοπίο και τις κοινωνικές συνθήκες.



16/1-3/2, T.A.F.-The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Δευτ.- Κυρ. 12:00-20:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, 17:00.

Leon of Athens

Leon of Athens



Κλείνοντας τον κύκλο μιας γεμάτης χρονιάς (περιοδείες, βραβεύσεις και συναυλίες στο εξωτερικό), ο Leon of Athens ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στην Αθήνα με δύο συναυλίες στο six d.o.g.s.

Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου του ελληνόφωνου σινγκλ «Άνεμος», σε συνεργασία με την Katerine Duska, παρουσιάζει μια επιλογή από τη δισκογραφία του, διασκευές αλλά και φρέσκα, ακυκλοφόρητα κομμάτια από το τρίτο του άλμπουμ, που αναμένεται μέσα στο 2020.



17 & 24/1, 6 d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7-10 ευρώ

Γιάννης Χρήστου, 50 χρόνια

Το Μέγαρο διοργανώνει ένα αφιέρωμα στον συνθέτη Γιάννη Χρήστου, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεταπολεμικής αβανγκάρντ μουσικής, με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Διευθύνει ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης και τραγουδά η μεσόφωνος Ειρήνη Τσιρακίδου.



17/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 5-30 ευρώ

Paolo Colombo

Paolo Colombo



Πρόκειται για τη δεύτερη ατομική του έκθεση στην γκαλερί, 40 χρόνια μετά την πρώτη. Ο Colombo υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής της Μπιενάλε στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρντίν και υπεύθυνος παραγωγής σε τρία βραβευμένα φιλμ στις Κάννες, το Βερολίνο και τη Βενετία.



16/1-15/2, Bernier Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ-Παρ. 10:30-18:30, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: 16/1, 19:00-21:00