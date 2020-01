Το «Phantom of the Opera» με τους πρωταγωνιστές του West End στην Ελλάδα-Πρώτες εικόνες

Το διάσημο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber «The Phantom of the Opera» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές από το West End του Λονδίνου. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ενώ η αθηναϊκή πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 15 Φεβρουαρίου.



Μετά το sold out των 15 πρώτων παραστάσεων στην Θεσσαλονίκη έχουν προστεθεί καινούριες ημερομηνίες (21/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1).



Στο έργο που διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων.

Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της -τουλάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με το θάνατο.

Οι δεπαπέντε πρώτες παραστάσεις είναι ήδη sold out, ενώ το αμείωτο ενδιαφέρον του κοινού έχει σαν αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον παραστάσεις!

Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε το ιστορικό ανέβασμα με τους καλύτερους ερμηνευτές στην 35άχρονη πορεία του έργου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο Jesus Christ Superstar. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν η Celinde Schoenmaker, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της στο Les Miserables.

Info

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

(Μετά το sold out των 15 πρώτων παραστάσεων, προστίθενται καινούριες ημερομηνίες 21/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1)

Από 15 Φεβρουαρίου