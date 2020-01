Τα live του Σαββατοκύριακου (17-19/1)

Leon of Athens

Κλείνοντας τον κύκλο μιας γεμάτης χρονιάς (περιοδείες, βραβεύσεις και συναυλίες στο εξωτερικό), ο Leon of Athens ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία στην Αθήνα με δύο συναυλίες στο six d.o.g.s. Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου του ελληνόφωνου σινγκλ «Άνεμος», σε συνεργασία με την Katerine Duska, παρουσιάζει μια επιλογή από τη δισκογραφία του, διασκευές αλλά και φρέσκα, ακυκλοφόρητα κομμάτια από το τρίτο του άλμπουμ, που αναμένεται μέσα στο 2020.



17 & 24/1, 6 d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7-10 ευρώ

Nightstalker

Για δύο βραδιές οι Nightstalker θα κάνουν κατάληψη στο Gagarin205 για να παρουσιάσουν επίσημα το νέο τους άλμπουμ που έχει τίτλο «Great Hallucinations» και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2019. Η συνταγή έχει ψυχεδέλεια, rock'n'roll, σκληρά riffs και όλα τα στοιχεία που κάνουν κάθε συναυλία του γκρουπ αξέχαστη. Μαζί τους οι Big Nose Attack (17/1) και οι Coyote's Arrow (18/1).



17/- 18/1, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ

Γιάννης Χρήστου, 50 χρόνια

TheMute



Το Μέγαρο διοργανώνει ένα αφιέρωμα στον συνθέτη Γιάννη Χρήστου, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεταπολεμικής αβανγκάρντ μουσικής, με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Διευθύνει ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης και τραγουδά η μεσόφωνος Ειρήνη Τσιρακίδου.



17/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 5-30 ευρώ

Ελένη Δήμου, Προσωπικά

Η ερμηνεύτρια με τη μοναδική χροιά, που δεν έχει πάψει να ξεχωρίζει, από το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1980 μέχρι και σήμερα τραγουδά επιτυχίες αλλά και λιγότερο γνωστά της κομμάτια στον χώρο του Half Note.



17/1-20/1, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ.-Σάβ. 22:30, Κυρ.-Δευτ. 21:30, εισ.: 15-25 ευρώ

Tsev/ TheMute/ Athens Computer Underground

Γιάννης Χρήστου



Τι κοινό έχουν ένας μουσικός που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, ένας sound designer/composer και ένα μέλος του ηλεκτρονικού συγκροτήματος Regressverbot; Ο Tsev, ο TheMute και ο Athens Computer Underground την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, για μία κοινή εμφάνιση στη σκηνή του Ρομάντσο.



17/1, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Nitzer Ebb

Οι Nitzer Ebb συγκαταλέγονται στους προπάτορες του EBM. Βρίσκοντας τις επιρροές τους στην τότε post-punk σκηνή (Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, Bauhaus) και τις ρίζες τους στην πρώτη electropop σκηνή, δημιουργούν την Power of Voice Communications αφού γνωρίζουν τον παραγωγό τους Phil Harding και κυκλοφορούν το ντεμπούτο single τους "Isn't it Funny How Your Body Works?".

Η διεθνής αναγνώριση έρχεται αφού υπογράφουν στη Mute το 1986 για την κυκλοφορία του ντεμπούτου LP τους "That Total Age", όπου συμπυκνώνει την ουσία του σχήματος και σε δεύτερη φάση το 1989, με το παγκόσμιο tour των συντοπιτών τους Depeche Mode.



18/1, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:00, εισ.: 25-28 ευρώ