Radiohead Public Library: Η επίσημη βιβλιοθήκη των Radiohead είναι πλέον διαθέσιμη

Οι Radiohead δημιούργησαν «Δημόσια Βιβλιοθήκη» της δουλειάς τους, ένα νέο online αρχείο, δίνοντας ταυτόχρονα στην κυκλοφορία μεγάλος μέρος σπάνιου υλικού τους.

Η «Radiohead Public Library» φιλοξενείται στο radiohead.com, όπου από σήμερα οι επισκέπτες θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους κάρτα βιβλιοθήκης και αριθμό μέλους.

Αυτά θα τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ένα εξαιρετικά επιμελημένο και οργανωμένο αρχείο του καταλόγου της μπάντας και των αντίστοιχων εικαστικών και διαφόρων αντικειμένων που σχετίζονται με κάθε άλμπουμ: Λεπτομερή artwork, επίσημα βίντεο, και ad-free HD live και τηλεοπτικές εμφανίσεις, B-Sides και τραγούδια που συμμετείχαν σε συλλογές, προγενέστερα εξαντλημένα προϊόντα που θα παράγονται ξανά κατόπιν παραγγελίας, «office chart» playlists των μελών της μπάντας από την εποχή των In Rainbows, The King of Limbs και A Moon Shaped Pool και πολλά άλλα.





Για να τιμήσουν την εβδομάδα έναρξης της Βιβλιοθήκης, ο Colin και ο Jonny Greenwood, ο Ed O'Brien, ο Philip Selway και ο Thom Yorke θα ακολουθήσουν τη σειρά τους ως βιβλιοθηκάριοι για μια ημέρα που ξεκινάει από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 24 Ιανουαρίου παρουσιάζοντας επιλογές τους από το αρχειακό υλικό μέσα από τα social media του συγκροτήματος.

Τέλος, μεγάλος μέρος σπάνιου υλικού που δεν υπήρχε ως τώρα πουθενά - όπως το ντεμπούτο EP της μπάντας, «Drill» (1992), το «I Want None of This» από τη συλλογή Help!, κ.α – θα είναι πλέον διαθέσιμο για streaming και download.