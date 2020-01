Oι Slipknot έρχονται στο Release Athens: Ανακοινώθηκε η συναυλία

Οι Slipknot, μία από τις πιο δημοφιλείς μπάντες heavy metal, θα έρθουν στην Ελλάδα και στο Release Athens, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το αμερικανικό συγκρότημα από την Αϊόβα, θα παίξει στην Ελλάδα την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον ανοικτό χώρο του ΟΑΚΑ. Headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα και υπόσχονται μια δυναμική συναυλία. Όπως είχε πει παλιότερα ο Corey Taylor: «Δεν κάνουμε συναυλίες, ξεκινάμε "πολέμους"».

Η μπάντα ξεκίνησε το 1999 και πλέον μετρά εκατομμύρια πωλήσεις και πολλά βραβεία. «Προκλητικοί, αινιγματικοί, ωμοί και μόνιμα θυμωμένοι, άλλαξαν για πάντα το χάρτη του σκληρού ήχου και απέκτησαν μεμιάς εκατομμύρια πιστούς οπαδούς, απλώνοντας το σκοτάδι και την οργή με κλασικούς δίσκους, όπως τα "Ιowa", "Vol.3: (The Subliminal Verses)" και το καταπληκτικό "We Are Not Your Kind" που φιγουράρει σε κάθε λίστα με τους κορυφαίους δίσκους τoυ 2019».

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες που θα παίξουν ζωντανά είναι τα: "People = Shit", "Surfacing", "Duality", "Wait and Bleed", "Unsainted", "Disaster piece", "Before I Forget", "Psychosocial"»

Info

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 55 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα "Release The Earth From Plastic". Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.