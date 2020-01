Οι Placebo, το πρώτο μεγάλο όνομα του φετινού Rockwave Festival

Οι Placebo επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Rockwave Festival.

Η πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα ήταν στο Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά. Έκτοτε, οι Placebo έχουν προσφέρει κι άλλες αξέχαστες εμφανίσεις στο ένθερμο ελληνικό κοινό επιστρέφοντας τη λατρεία που τους δείχνει σταθερά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έτσι, το συγκρότημα επιστρέφει στο TerraVibe Park ως headliner το Σάββατο 27 Ιουνίου για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του φεστιβάλ.

Θα είναι μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις που σχεδιάζει το συγκρότημα για το 2020, οι Placebo και είναι μια απόδειξη το πόσο αγαπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες φαν τους. Τα υπόλοιπα ονόματα του line-up της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Placebo είναι μία από τις καθοριστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την Britpop και εμπνέοντας μια γενιά συγκροτημάτων να τους ακολουθήσει. Οι Placebo κέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με πέντε κορυφαία "top 10" άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe. To συγκρότημα έχει δώσει sold out συναυλίες και έχει εμφανιστεί ως headliner σε κορυφαία φεστιβάλ σε όλη την υφήλιο.

Το 1996, σε μια στιγμή που η βρετανική σκηνή είχε κορεστεί από την Britpop, οι Placebo «έσκασαν» σαν ένα ψυχο-σεξουαλικό («phycho-sexual») freakshow απροσδιόριστης σεξουαλικότητας (και φύλου για τον κοινό παρατηρητή). Μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη τους συναυλία (στο Rock Garden, τον Ιανουάριο του 1995) και 12 μήνες μετά το πρώτο τους single («Bruise Pristine») κυκλοφόρησαν το «Nancy Boy» που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την πορεία της καριέρας τους.

Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Without You I'm Nothing» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top 5 single «Pure Morning» και το εμβληματικό «Every You Every Me». Η πορεία του δίσκου κορυφώθηκε όταν oι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το «20th Century Boy» στα BRIT Awards το 1999.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους ως συγκρότημα με την κυκλοφορία του retrospective album τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του νέου EP με τίτλο «Life's What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus' Son» και της διασκευής του «Life's What You Make It» των Talk Talk.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του album, ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο «20 Years of Placebo» που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017. Σήμερα, το 2020 βρίσκει την μπάντα πίσω στο στούντιο να γράφει νέα μουσική καθώς και να σχεδιάζει επιλεκτικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Info

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 42 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ

Golden Standing: 80 ευρώ

VIP (A & B): 80 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.