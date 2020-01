Athens Fashion Film Festival 2020: Κινηματογράφος και μόδα στη Τεχνόπολη - Δείτε το τρέιλερ

To Athens Fashion Film Festival επιστρέφει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, με τον τίτλο «When Ethics Meet Aesthetics».

Μετά την περσινή πρεμιέρα του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το φεστιβάλ μετακομίζει στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης και κάνει πρεμιέρα με το πολυαναμενόμενο «The Staggering Girl» του Λούκα Γκουαντανίνο.



Πρόκειται για μια συνάντηση καταξιωμένων creatives και επαγγελματιών από τον χώρο της μόδας και του σινεμά, ένα ανεξάρτητο event σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώς, που έχει φτάσει να μετρά περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο.



Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 80 fashion films και ντοκιμαντέρ, διαγωνιστικό τμήμα (οι καλύτερες ταινίες βραβεύονται από την Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ), ειδικά αφιερώματα, θεματικά panels και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον, καθώς και να εντοπίσει και να εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις δυο αυτές συναρπαστικές βιομηχανίες (fashion / film).

Παράλληλα, το AthensFFF φιλοδοξεί να αποτελέσει σταδιακά το ιδανικό, δυναμικό περιβάλλον για να δίνουν ραντεβού νέοι ή ήδη καθιερωμένοι σχεδιαστές, καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές με εταιρείες παραγωγής και τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, για ανταλλαγή ιδεών και συνεργασίες.

Το τρέιλερ του AthensFFF 2020



«To motto του Athens Fashion Film Festival 2020 είναι μια ρήση του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Η ομορφιά της ψυχής, η ομορφιά των ιδεών, η ομορφιά της όψης, η ομορφιά πολλών στιγμών της καθημερινότητας, η ομορφιά που συναντάμε παντού στη Φύση.



Με αυτό το σύνθημα, δίνουμε το φετινό μας ραντεβού στην Τεχνόπολη. Με Έλληνες και διεθνείς συμμετέχοντες και καλεσμένους, με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε ιδέες, πρωτοποριακό και υψηλών standards».

— Νικόλ Αλεξανδροπούλου (Σκηνοθέτις, παραγωγός | Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AthensFFF)



Με τη νέα ταινία του Luca Guadagnino, «The Staggering Girl», κάνει έναρξη το φετινό Athens Fashion Film Festival. Ο Ιταλός σκηνοθέτης σκηνοθετεί για λογαριασμό του Οίκου Valentino, και επιστρατεύει σταρ όπως η Julianne Moore, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του «Call My By Your Name» και του «Suspiria».

Για την πραγματοποίησή της, ο Luca Guadagnino συνεργάστηκε με τον creative director του Valentino, Pierpaolo Piccioli, ενώ τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο σπουδαίος Ryuichi Sakamoto.



Μετά την προβολή του στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και λίγο πριν την παγκόσμια διανομή του, τo «Staggering Girl» αποκαλύπτεται στο ελληνικό κοινό, το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης (ώρα έναρξης τελετής: 20.30). Η προβολή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία, το Tempo Forte και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.



Μια συγγραφέας σε δημιουργικό αδιέξοδο, βυθίζεται σε ένα ενδοσκοπικό ταξίδι που θα τη φέρει από τη Νέα Υόρκη πίσω στη Ρώμη και το πατρικό της, για μια επείγουσα συνάντηση με την ηλικιωμένη πια μητέρα της.



Συνδυάζοντας το μοντέρνο με το διαχρονικό, ο Luca Guadagnino σκηνοθετεί μια βαθιά προσωπική ιστορία, πλασμένη από σύμβολα και αναμνήσεις. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στο παρελθόν, δεν πρόκειται για διαφήμιση. Το «Staggering Girl» είναι ένα αυτόνομο μεσαίου μήκους κομψοτέχνημα, όπου η υψηλή αισθητική και η συνειρμική αφήγηση μετατρέπονται στο πρίσμα που αναλύει στην οθόνη ακέραιο το φάσμα του σύγχρονου fashion film.

Το τρέιλερ της ταινίας «The Staggering Girl»

Δύο από τα highlights του φεστιβάλ

Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell

Σκηνοθεσία: Bruno Aveillan

Σάββατο 15/2 στις 17:45



O Bruno Avellian αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου «Οι Πύλες της Κολάσεως» από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, August Rodin.



Με φανερά ποιητική διάθεση και αιχμηρή αισθητική, o ανατρεπτικός Γάλλος σκηνοθέτης και φωτογράφος, διάσημος για τη συνεργασία του με όλα τα κορυφαία luxury brands του πλανήτη, Bruno Aveillan, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο για τον πιονιέρο μοντερνιστή. Αποκωδικοποιώντας το αινιγματικό αριστούργημά του, διερευνά παράλληλα θεμελιώδη θέματα της τέχνης και της δημιουργίας. Η ερμηνεία του θα γίνει εν τέλει το κλειδί για να δούμε πίσω από τις «Πύλες της Κολάσεως», όπου ξεδιπλώνεται ολόκληρο το έργο του Rodin - μια παρακαταθήκη κεφαλαιώδους σημασίας για τη σύγχρονη τέχνη.

We Margiela

Σκηνοθεσία: Menna Laura Meijer

Κυριακή 16/2, στις 17:00

*Την προβολή της ταινίας ακολουθεί συζήτηση-panel με θέμα: Uniforms (Η μόδα σαν κοινωνικός καθρέπτης)



Μέσα από μια γλυκόπικρη αφήγηση, η συνιδρυτής Jenny Meirens, αλλά και πολλά μέλη της δημιουργικής ομάδας του Maison Martin Margiela, περιγράφουν τη μετεωρική άνοδο –και την παρολίγον πτώση– του πλέον επιδραστικού fashion label της τελευταίας 20ετίας.

To «We Margiela» καταγράφει λεπτομερώς μια διαδρομή προς την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία. Μια πορεία που χαράχτηκε πάνω στην τυχαιότητα, με αποκλειστικό οδηγό το ένστικτο και ανυπολόγιστα δημιουργικά ρίσκα, σε πείσμα των καιρών. Μπορεί οι καιροί εν τέλει να νίκησαν, αλλά αυτό που μένει είναι μια τολμηρή avant garde κολεκτίβα, που κατάφερε να στρέψει το βλέμμα μας πέρα από τις πασαρέλες, για να ξαναβρούμε την ομορφιά και τη μόδα, σε μέρη που είχαμε ξεχάσει πως υπάρχουν.



Όπως και στην περσινή 1η διοργάνωση του Athens Fashion Film Festival, έτσι και φέτος τα βραβεία του φεστιβάλ απονέμονται από 9μελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Μέλη της φέτος είναι οι: Rick Porras (προέδρος), Adriano De Santis, Elis Kiss, Diane Pernet, Γιώργος Ελευθεριάδης, Βασίλης Ζηδιανάκης, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Σύλλας Τζουμέρκας.



Το 2ο AthensFFF πραγματοποιείται με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του δήμου Αθηναίων, της ΕΑΤΑ, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του προγράμματος Tempo Forte, καθώς και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, ανάμεσα σε άλλους φορείς.

2ο Athens Fashion Film Festival: «When Ethics Meet Aesthetics»

Παρασκευή 14 – Κυριακή 16 Φεβρουαρίου



Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

