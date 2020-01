10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (30/1-5/2)

ΘΕΑΤΡΟ

Κομμώτριες / Μεταπολίτευση

Με αφετηρία το χρονικό της Μεταπολίτευσης, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στη θεατρική του έδρα, το «Θησείον». Το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε μια παράσταση που μπλέκει μνήμες προσωπικές με συλλογικές μνήμες από την πρόσφατη Ιστορία της χώρας. Μονάδα μέτρησής της η καθημερινότητα και οι μικρο-ιστορίες της.

24/1-29/2, Θησείον, Τουρναβίτου 7, Θησείο, Τετ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:30, εισ.: 15-18 ευρώ

Η Μικρή μέσα στο Σκοτεινό Δάσος

Ο Νεαρός Βασιλιάς βιάζει τη μικρή αδερφή της γυναίκας του μέσα σε μια καλύβα στο Σκοτεινό Δάσος. Της κόβει τη γλώσσα και την αφήνει αβοήθητη. Επιστρέφοντας στο παλάτι λέει στη γυναίκα του πως η Μικρή πνίγηκε εν μέσω θαλασσοταραχής.

Δώδεκα μήνες μετά μια γριά αποκαλύπτει την αλήθεια στη βασίλισσα, δείχνοντάς της ένα μαντίλι κεντημένο από τη Μικρή. Τα κόκκινα νήματα αφηγούνται το έγκλημα και δείχνουν τον δρόμο για την καλύβα. Την ελεύθερη διασκευή του μύθου της Πρόκνη και της Φιλομήλας από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου σκηνοθετεί ο Παντελής Δεντάκης.

Έως 14/4, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη, Δευτ.-Τρ. 21.00, εισ.: 5-12 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Οκτώ πρωτότυπα έργα σε διεθνή πρεμιέρα και ένα πυκνό πρόγραμμα εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων εκτείνονται από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου.



Οι θεατές καλούνται να γίνουν για λίγο χορευτές στο A little more than nothing του Χρήστου Μούχα, ενώ οι fitness πρακτικές ευεξίας, όπως η aerial yoga, εμφανίζονται στην παράσταση της Κατερίνας Ανδρέου ως ένα αμφιλεγόμενο new age ελιξίριο ευζωίας.

Και αυτά είναι δύο μόνο από τα έργα του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, του θεσμού που ανιχνεύει τα τελευταία επτά χρόνια τις τάσεις της σύγχρονης χορευτικής σκηνής. Οκτώ πρωτότυπα έργα σε διεθνή πρεμιέρα και ένα πυκνό πρόγραμμα εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων εκτείνονται από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου.

1-2/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, εισ.: 5-7 ευρώ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Into the Woods



Φωτο: Γιάννης Ζάχος



Ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα, το Into the woods ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά.

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ του διάσημου συνθέτη και στιχουργού Στίβεν Σόντχαϊμ και του συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν παρουσιάζεται σε δύο κύκλους, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο. Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης. Τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Μπογδάνος.

8-16/2 & 13-17/5, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30 (Κυρ. 19:00), εισ.: 10-20 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Discosodoma

Ο Φεβρουάριος ξεκινά στο Gig Space με το Discosodoma και καλεσμένη μία από τις πιο controversial DJs του Βερολίνου και νέα resident του Panorama Bar, την Paramida. To line-up ολοκληρώνουν οι residents του Discosodoma, Stathis & Maria Politi.

1/2, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Βήτα, Ο κόσμος είναι ένας

Κωνσταντίνος Βήτα



Ο Κωνσταντίνος Βήτα συνομιλεί με το έργο του Γιάννη Ρίτσου σε ένα ηλεκτρονικό ταξίδι στο εσωτερικό σύμπαν του ποιητή. Η παράσταση αποτελεί μια μεγάλη ζωντανή εγκατάσταση με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα και βίντεο του Νίκου Πατρελάκη ‒ καθένας τους αποδίδει με ξεχωριστό τρόπο την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Τα ποιήματα απαγγέλλουν ο Κωνσταντίνος Βήτα και η Όλια Λαζαρίδου.

30/1- 2/2, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20.30, εισ.: 10-20 ευρώ

Whereswilder & World Brain

Whereswilder



Οι Αθηναίοι Whereswilder φτιάχνουν μουσική επηρεασμένη από διάφορες εποχές της ροκ. Σχηματίστηκαν το 2013 και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει δύο δισκογραφικές δουλειές: «Yearling» (2014, Six Dogs Records) και Hotshot («2017», Inner Ear Records). Λίγο πριν κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, το πρώτο single του οποίου έχει τίτλο «Hold Up» και έχει κυκλοφορήσει ήδη ψηφιακά, εμφανίζονται στη σκηνή με support τον Γάλλο World Brain των Fenster.

30/1, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Μεγάλες Προσδοκίες

Το κλασικό έργο του Τσαρλς Ντίκενς ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, τον Αλέκο Συσσοβίτη, τον Γιώργο Χριστοδούλου και τη Νατάσα Εξηνταβελώνη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

31/1-16/2, Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, Τετ. 18:15, Παρ.-Σάβ. 21:15, Κυρ. 21:00, εισ.: από 12 ευρώ

Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ

Η δραματουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη είναι βασισμένη σε κείμενα του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη.



To τελευταίο μέρος της δραματικής τριλογίας Μαθήματα Πολέμου με θέμα την αρχαία ελληνική ιστορία και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η όποια έγινε sold-out, παρουσιάζεται στο Μικρό Εθνικό. Η δραματουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη είναι βασισμένη σε κείμενα του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη.

31/1-12/4, Μικρό Εθνικό, Πανεπιστημίου 48, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30, εισ.: 10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Εισβολέας

Με φουλ μπάντα και καλεσμένους-έκπληξη ο Εισβολέας ραπάρει για την κοινωνία, την καθημερινότητα, τον Έλληνα και τη νοοτροπία του και παρουσιάζει τον νέο του δίσκο «Λιάκος vs Εισβολέας», μαζί με μια αναδρομή στη δισκογραφία του.

31/1, Gagarin 2015, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ