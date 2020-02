Σε δημοπρασία χειρόγραφα με στίχους των Oasis - Ανάμεσά τους το Wonderwall

Έως και 13.000 δολάρια αναμένεται να πωληθεί συλλογή με στίχους του Noel Gallagher από τον θρυλικό δίσκο των Oasis, "(What's the Story) Morning Glory?".

Η συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφα του Noel Gallagher για τα δέκα τραγούδια του κλασικού πλέον δίσκου ανάμεσά τους τα "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Roll With It" και "Some Might Say". Τα χειρόγραφα θα δημοπρατηθούν στις 22-23 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η τιμή τους θα κυμανθεί ανάμεσα σε περίπου 8.000 δολάρια ως 13.000 δολάρια.

Το "(What's the Story) Morning Glory?" κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1995 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον πετυχημένα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών καθώς πούλησε 22 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της δεκαετίας του 1990. Ο Noel Gallagher έγραψε τα περισσότερα τραγούδια το 1995 μετά τον παρθενικό δίσκο των Oasis "Definitely Maybe" που είχε κυκλοφορήσει το 1994.

Οι στίχοι των τραγουδιών είναι γραμμένοι από τον Gallagher σε κόλλες Α4 και πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκαν είτε σε κάποια περιοδεία είτε κατά τις ηχογραφήσεις, ενώ, σε κάποια από αυτά υπάρχουν σημειώσεις και για τα ακόρντα της κιθάρας.

Μετά την κυκλοφορία του δίσκου ακολούθησε μία άκρως επιτυχημένη περιοδεία του σχήματος με αποκορύφωμα δύο συναυλίες στο Knebworth House μπροστά σε κοινό 250.000 ατόμων.

Οι Oasis διαλύθηκαν το 2009 αφήνοντας πίσω τους μία επιδραστική δισκογραφία ενώ, η κόντρα ανάμεσα στον Liam και τον Noel Gallagher, τα αδέρφια που δημιούργησαν το σχήμα, εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον Τύπο.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ο Liam Gallagher υποστήριξε ότι ο Noel απέρριψε προσφορά 100 εκατομμυρίων στερλίνων για να δημιουργηθεί ξανά η μπάντα και τον αποκάλεσε άπληστο. Ο Noel αρνήθηκε την ύπαρξη μιας τέτοιας προσφοράς.

Με πληροφορίες από Omega Auctions/justcollecting.com/Tilt Radio