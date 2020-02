Όσκαρ 2020: Καλύτερη ταινία τα Παράσιτα - Αναλυτικά όλοι οι νικητές

Η 92η απονομή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας να πηγαίνει στο φιλμ «Παράσιτα» (Parasite), που απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία, γράφοντας ιστορία.

Τα «Παράσιτα» είναι το πρώτο ξενόγλωσσο φιλμ που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία στην 92χρονη ιστορία των βραβείων.

Ο Μπονγκ Τζουν-χο μαζί με τον Σπάικ Λι (GETTY IMAGES)

Η φετινή τελετή, που για ακόμη μια φορά δεν είχε παρουσιαστή, πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με το Joker να ηγείται με 11 υποψηφιότητες (όσες είχαν τα Ben-Hur, Titanic και The Lord of the Rings: The Return of the King) και τα The Irishman, 1917 και Once Upon a Time in Hollywood να ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες το καθένα. Η Αμερικανική Ακαδημία των Τεχνών και των Επιστημών του κινηματογράφου απένειμε συνολικά 24 χρυσά αγαλματίδια σε αυτή την τελετή, στην οποία το «1917» και τα «Παράσιτα» δικαίωσαν τους τίτλους των μεγάλων φαβορί.

Φίνιξ, Ζελβέγκερ, Πιτ και Ντερν

Το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Χοακίν Φίνιξ για τον ρόλο του στο «Τζόκερ» δικαιώνοντας τα προγνωστικά που τον ήθελαν φαβορί, ενώ το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου πήγε στην Ρενέ Ζελβέγκερ για την ταινία «Judy».

Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε το βραβείο Β' ανδρικού ρόλου, το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη καθώς έχει κερδίσει ένα ως παραγωγός το 2014, για την ερμηνεία του στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο. Η Λόρα Ντερν κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ — Β' Γυναικείου Ρόλου — για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην ταινία «Ιστορία γάμου» (Marriage Story).

Χοακίν Φίνιξ, Ρενέ Ζελβέγκερ και Μπραντ Πιτ (GETTY IMAGES)

Η Λόρα Ντερν (GETYY IMAGES)

Ο Φίνιξ μαζί με την Ρούνι Μάρα (GETTY IMAGES)

Τα «Παράσιτα» (Parasite) κέρδισαν επίσης το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας με τον Μπονγκ Τζουν-χο να λαμβάνει και το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, καταφέρνοντας να επικρατήσει των Μάρτιν Σκορτσέζε, Κουέντιν Ταραντίνο, Σαμ Μέντες και Τοντ Φίλιπς. Η ταινία κέρδισε και το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.

Το χρυσό αγαλματίδιο για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο πήγε στο «Jojo Rabbit».

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων

Καλύτερη Ταινία: Parasite

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν Ζο - Parasite

A' Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ – Joker

Α' Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ – Judy

Β' Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ, Once Upon a Time in Hollywood

Β' Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν, Marriage Story

Πρωτότυπο Σενάριο: Parasite

Διασκευασμένο Σενάριο: Jojo Rabbit

Ξενόγλωσση Ταινία: Parasite (Νότια Κορέα)

Φωτογραφία: 1917

Μουσική: Joker

Κοστούμια: Little Women

Μοντάζ: Ford V Ferrari

Ήχος: 1917

Μιξάζ: 1917

Ειδικά Εφέ: 1917

Μεϊκάπ & Κομμώσεις: Bombshell

Τραγούδι: I'm Gonna Love me Again – Rocketman

Μεγάλου Μήκους Animation: Toy Story 4

Μικρού Μήκους Animation: Hair Love

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: American Factory

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Μικρού Μήκους Ταινία: The Neighbor's Window