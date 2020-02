Οι Belle and Sebastian το καλοκαίρι στο Rockwave

Οι αγαπημένοι εκπρόσωποι της βρετανικής indie pop, Belle and Sebastian, θα εμφανιστούν μαζί με τους Placebo στο Rockwave Festival το Σάββατο 27 Ιουνίου.



Το συγκρότημα από τη Γλασκώβη, 26 χρόνια μετά την ίδρυσή του (1994) από τον ανήσυχο και χαρισματικό Stuart Murdoch, έρχεται στο Rockwave Festival.

Η alternative indie μουσική των Belle & Sebastian – με καταγωγή στη folk-rock αλλά και στην pop των '60s – θα ακουστεί τη δεύτερη μέρα του Rockwave, πριν τους headliners Placebo (I want the World to Stop, I'm a Cuckoo, Fold your Hands Child, The Boy with the Arab Strap, Legal Man, Lazy Line Painter Jane, This Is Just A Modern Rock Song, If You're Feeling Sinister, Another Sunny Day, Sister Buddha, The Party Line, We Were Beautiful και τόσα άλλα).



Έχοντας εμπνευστεί το όνομά τους από μία ομότιτλη παιδική γαλλική σειρά (της δεκαετίας του '60) με ήρωες ένα αγόρι και το σκύλο του, οι Belle & Sebastian κουβαλούν στις αποσκευές τους, πάνω από δύο δεκαετίες, μικρές μουσικές ιστορίες γεμάτες ρομαντισμό και ποίηση.



Ιδιότυποι storytellers, αφηγούνται στα κομμάτια τους ρεαλιστικές αλλά και λιγότερο ρεαλιστικές, σημαντικές αλλά και λιγότερο σημαντικές, ιστορίες ανθρώπων.



Η επίσημη ιστορία τους ξεκινά το 1996 στη Γλασκώβη, όταν κυκλοφορούν, στην ίδια χρονιά, τα δύο πρώτα άλμπουμ τους σε μια περίοδο όπου μεσουρανούσε η βρετανική ποπ. Ο Stuart Murdoch επέλεξε τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ με οδηγό το ένστικτό του, σε ένα τοπικό καφέ, για να υλοποιήσει ένα μουσικό project για το πανεπιστήμιο, με τον ίδιο να είναι ο κύριος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, πιανίστας και κιθαρίστας του συγκροτήματος.



Μένοντας έξω από κάθε κατηγοριοποίηση, τα μέλη του γκρουπ διαμόρφωσαν μια sui generis μουσική ταυτότητα και δημόσια εικόνα, προστατεύοντας την προσωπικότητά τους και δίνοντας συναυλίες στα πιο απρόσμενα μέρη όπως καφέ, εκκλησίες και βιβλιοθήκες, ακόμα και σε σπίτια. Τότε όλοι τους δεσμεύτηκαν να κρατήσουν αυτό το νέο μουσικό εγχείρημα σε μικρή κλίμακα, ώστε να διατηρήσουν τις προσωπικές ισορροπίες τους και να μη διαλυθεί η ζωή τους.



Παράλληλα, το συγκρότημα είναι ένα από τα πρώτα που διοργάνωσε το δικό του φεστιβάλ, το Bowlie Weekender (πρόδρομο του All Tomorrow's Parties) αλλά και έπαιξε στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού πρεσβευτή στο Λονδίνο (επί θητείας Obama φυσικά και όχι Trump).



Έχοντας πίσω τους μια επιτυχημένη καριέρα που τους απέφερε ένα Brit Αward (1999) και υποψηφιότητες στα βραβεία Mercury Music Prize και Ivor Novello Award, οι Belle and Sebastian συνεχίζουν στο σήμερα τη μουσική τους πορεία, γεμάτοι έμπνευση και πάθος.



«Η ικανότητά μου να αντλώ χαρά από την ποπ μουσική δεν έχει εξαντληθεί», ομολογεί ο ιδρυτής Stuart Murdoch. Η αγάπη του επιβεβαιώνεται και με τις τελευταίες δουλειές των Belle and Sebastian που όπως πάντα διακατέχονται από το ιδιοσυγκρασιακό μείγμα χαράς και μελαγχολίας που πάντοτε τους χαρακτήριζε.



Η τριλογία των EPs που πήρε τον τίτλο «How to Solve Our Human Problems, Parts 1,2 & 3» (2017-2018) καθώς και το «Days of the Bagnold Summer», soundtrack της ομότιτλης ταινίας του Simon Bird (2019) είναι οι πιο πρόσφατες σελίδες στη σταδιοδρομία τους.



Ένα πράγμα που έχει καθορίσει τη φυσιογνωμία και την εξέλιξη των Belle and Sebastian είναι αναμφισβήτητα η σχέση τους με τους θαυμαστές τους, και αυτό έγινε εμφανές στη τριλογία τους. Για τα εξώφυλλα των EP's, το γκρουπ κάλεσε τους φαν του να φωτογραφηθούν από τον Murdoch σε ένα στούντιο στο πάρκο Belsize στο βόρειο Λονδίνο. Επιλέχθηκαν πενήντα άτομα και όλοι όσοι φωτογραφήθηκαν απάντησαν στην ερώτηση: «How do you solve your human problems?» («Πώς θα λύσετε τα ανθρώπινα προβλήματά σας;»).



Αυτές τις μέρες, ο Murdoch νιώθει ότι η σχέση της μπάντας με το κοινό της κυλάει όμορφα έχοντας πλέον μαζί της και τη σημερινή νέα γενιά - τα παιδιά των πρώτων θαυμαστών τους, τα παιδιά που τους βρήκαν μέσα από το διαδίκτυο. «Νιώθω ότι δεν είναι πια μόνο η μουσική που μας ενώνει, και δεν πρέπει να είναι. Μέσα από αυτήν τη μπάντα διοχετεύουμε θετική ενέργεια. Η ζωή είναι σύντομη! Τι κάνουμε εδώ; Γινόμαστε όλο και καλύτεροι άνθρωποι;».

Σάββατο 27 Ιουνίου

Placebo/ Belle and Sebastian/ Digital 21/ Stefan Olsdal + more tba

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Εισιτήρια: 42-88 ευρώ