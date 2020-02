Βρετανικό Μουσείο: Μαθητές τραγούδησαν το «Τζιβαέρι» μπροστά στην Καρυάτιδα

Καθισμένοι οκλαδόν, τραγουδώντας και έχοντας ανοίξει μία σημαία μπροστά από την Καρυάτιδα, μαθητές από την Κρήτη διαμαρτυρήθηκαν για τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube οι μαθητές κάθονται οκλαδόν σε ημικύκλιο μπροστά από το άγαλμα, ενώ κρατούν μία ελληνική σημαία μπροστά από το βάθρο του. Οι μαθητές τραγουδούν το «Τζιβαέρι», και στη συνέχεια το κομμάτι ακούγεται από κάποια επίσημη ηχογράφηση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr οι μαθητές οι μαθητές βρέθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής συνοδευόμενα από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών και ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών κα Άντζελα Χαριστάκη. «Αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο , αν και δε μας χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί, ως γνωστόν, τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα και η Καρυάτιδα που είναι σχεδόν κρυμμένη σε ένα δωματιάκι αντί να βρίσκεται με τις αδερφές της σε περίοπτη θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης», ανέφερε η κα Χαριστάκη.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι μαθητές συμμετείχαν σε ένα project που ονομάζεται "Your Thoughts on Greece...for tourists in London". «Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κάναμε στους επισκέπτες του Μουσείου ήταν και το "αν επιθυμούν να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα". Η απάντηση όλων 100% ήταν θετική», υποστήριξε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών.

Με πληροφορίες από cretalive.gr