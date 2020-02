Τα πάρτι του Σαββατοκύριακου (14-16/2)

Cosmonauts & Colorblind: SPFDJ & VII Circle

Οι Cosmonauts Athens και οι Colorblind ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν στα decks του Temple την SPFDJ και τον Vii Circle.

15/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, 24:00, εισ.: 8-10 ευρώ

Κεμάλ

Ο άνθρωπος πίσω από το δισκογραφικό label Berceuse Heroique, ένα label γνωστό στην underground παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, για την ποιότητα και την αισθητική των κυκλοφοριών του, διαλέγει μουσική στην ταράτσα Bios.

14/2, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 21.00, Είσοδος ελεύθερη

The Queer Archive Festival Party

A Man to Pet



Με αφορμή το πρώτο Queer Archive Festival που γίνεται στην Αθήνα 13 - 16 Φεβρουαρίου, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, την ελεύθερη έκφραση και την queer τέχνη, το υπόγειο του Romantso φιλοξενεί ένα εκρηκτικό εναρκτήριο πάρτι.



Guest Dj της βραδιάς o Onio που έρχεται από το Βερολίνο και μαζί του φέρνει ήχους electro & bubbly acid afro house. Μαζί του οι Jacob of Cappadocia και οι Roman & Saradis. Οικοδεσπότης της βραδιάς ο ambassador του φεστιβάλ A Man to Pet που ξεχωρίζει με κάθε drag εμφάνισή του.

15/2, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Stellar: Freddy K

To Stellar επανέρχεται στο Gig Space του six d.o.g.s με τον Freddy K, γνωστό για τα μαραθώνια dj sets του. Μαζί του οι A.Metz b2b Cirkle, BMSK & RENA.

14/2, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Autarkic

Ρομάντσο, Needless και Κορμοράνος φέρνουν τους Ρώσους Simple Symmetry για πρώτη φορά στην Αθήνα, μαζί με τον Autarkic, αυτήν τη φορά σε live εμφάνιση, τον Γάλλο Eiger Drums Propaganda των Pilotwings και τους resident DJs Blue Lagoon και Chevy.

14/2, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:00, εισ.: 10-12 ευρώ

Love Issues

Το Love Issues προσγειώνεται στο υπόγειο του Crust με τους residents The Dreamer (Purple Night) & Simeon να ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους υποσχόμενοι ένα σούπερ χορευτικό βράδι.

15/2, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος ελεύθερη

Pixi: Mind Against

Mind Against



Tο δίδυμο από την Ιταλία έρχεται στο Gig Space της Αβραμιώτου, μετά από πρόσκληση του Pixi. Ο ήχος τους χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μια συμφωνία μελωδικών στοιχείων και καθαρού μπάσου που δημιουργεί έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, δίνοντας πάντα την αίσθηση ότι το κάθε set τους είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τον χώρο και τον ακροατή. Μέλος της δισκογραφικής Just This, ο δικός μας Hill of Vision θα βάλει το κοινό από νωρίς στο κλίμα.

15/2, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 15 ευρώ