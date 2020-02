Circular Cultures: Ένα διήμερο αφιερωμένο στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία της μόδας

Το Ίδρυμα Ωνάση θέτει την κλιματική αλλαγή στο κέντρο της αποστολής του και διοργανώνει ένα διήμερο αφιερωμένο στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις νέες κατευθύνσεις στην κυκλική οικονομία της μόδας, μέσα από το πρίσμα των εναλλακτικών υλικών, μοντέλων, πρακτικών, και ιδεών, σε συνεργασία με το British Council, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Το πρόγραμμα Circular Cultures, που πραγματοποιείται στη Στέγη στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, είναι βασικό κομμάτι της ευρύτερης συνεργασίας του Ιδρύματος Ωνάση με το British Council, που ξεκίνησε με το συνέδριο Crafting the Future το 2019, με στόχο την ανάπτυξη μιας ενεργής δημόσιας πλατφόρμας για το ηθικό design και τη βιώσιμη μόδα. Ομιλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, επιδείξεις υλικών και πρακτικών, πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια που έχουν στόχο να διερευνήσουμε την κυκλική οικονομία μέσω του ολιστικού φακού του κυκλικού σχεδιασμού - μέσω των τεχνών, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.



Ερευνητές, σχεδιαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, καλλιτέχνες, επικοινωνιολόγοι από οργανισμούς, όπως το University of the Arts του Λονδίνου, το Royal College of Art του Λονδίνου, το V&A Museum του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο του Brighton, το Συμβούλιο Αποβλήτων και Ανακύκλωσης του Λονδίνου, το European Fashion Heritage Association κ.α. μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε την κυκλική οικονομία. Τα καθημερινά αντικείμενα design δεν αντανακλούν μόνο τις τάσεις της μόδας και τις χειροτεχνικές δεξιότητες του δημιουργού τους, αλλά είναι και σύμβολα αξιών που τελικά αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά ίχνη της εποχής μας. Συνεπώς, οι τρόποι με τους οποίους τα κατασκευάζουμε, τα χρησιμοποιούμε, τα επαναχρησιμοποιούμε και τα διαθέτουμε, αποτελούν βασικά ερωτήματα πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Professor Rebecca Earley, Ερευνήτρια σε θέματα design και κυκλικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου - Συν-ιδρύτρια του Centre for Circular Design, University of the Arts London. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές περιλαμβάνουν τους:

- Dr. Kate Goldsworthy, Καθηγήτρια Σχεδίου Κυκλικών Υφασμάτων και Συνιδρύτρια του Centre for Circular Design, UAL

- Professor Carole Collet, Καθηγήτρια Design για Βιώσιμο Μέλλον στο Central Saint Martins, University of the Arts London

- Seetal Solanki, Ιδρύτρια & Διευθύντρια του Ma-tt-er

- Edwina Ehrman, Επικεφαλής Επιμελήτρια Κοστουμιών και Υφασμάτων στο Μουσείο Victoria & Albert

- Joe Iles, Επικεφαλής Προγράμματος Κυκλικού Σχεδιασμού, Ellen MacArthur Foundation

- Zowie Broach, Επικεφαλής Προγράμματος Μόδας, Royal College of Art

- Hannah Carter, Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Εκστρατείας στο Συμβούλιο Αποβλήτων & Ανακύκλωσης του Λονδίνου

- Nick Gant, Iδρυτής του Community 21 design studio – Καθηγητής Design στο Πανεπιστήμιο του Brighton

- Marco Rendina, Διευθύνων Σύμβουλος του European Fashion Heritage Association, Πρόεδρος του Europeana Aggregators Forum

- Parvinder Marwaha, Υπεύθυνη Προγραμμάτων στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Design, Μόδας στο British Council

- Bίκυ Μουδήλου Σχεδιάστρια μόδας, καλλιτέχνης και οικονομική αναλύτρια. Συν-ιδρύτρια του Eating the Goober

- Ζωή Αγγελακοπούλου, Αρχιτέκτονας και Σχεδιάστρια, Ιδρύτρια του Topodom

- Βαλίσια Γκότση, Σχεδιάστρια και Συνιδρύτρια του 2WO+1NE=2

Το πρόγραμμα ομιλιών θα ακολουθήσει μικρή συγκέντρωση δικτύωσης, καθώς και η έκθεση Tactile Circular Pop Up!, μια μορφή διαδραστικής απτικής εγκατάστασης από υφάσματα και υλικά, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να επεξεργαστεί από κοντά τη δουλειά κάποιων από τους ομιλητές του συνεδρίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση "Earth Chronicles", μια σειρά βίντεο από τη συλλογή του PCAI σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, Artistic Director, PCAI Residency.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107



Μικρή Σκηνή, Φουαγιέ, The Workspace +5



Galaxy Space & Galaxy Studio (Γαλαξία 2, Νέος Κόσμος)



Πέμπτη: 09:30 – 19:00 | Παρασκευή: 14:00 – 20.00

Είσοδος ελεύθερη

Προκράτηση θέσεων



Ομιλίες: Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία



Εργαστήρια: Αγγλικά