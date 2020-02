Summer Nostos Festival 2020: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του φεστιβάλ

To Summer Nostos Festival επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2020 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με παραστάσεις, συνέδρια και συναυλίες με γνωστούς, διεθνείς καλλιτέχνες. Το φεστιβάλ έχει και φέτος ελεύθερη είσοδο για όλους.

Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το πρόγραμμα

Μουσική

Burna Boy: Με απανωτά sold outs και ηχηρές συνεργασίες, ο δυναμικά ανερχόμενος Νιγηριανός Burna Boy που έχει δημιουργήσει τη δική του afro-fusion μουσική -έναν συνδυασμό afrobeat, dancehall, hip-hop και R&B- έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια μοναδική εμφάνιση στο SNFestival. (21/6)

Clean Bandit (DJ set): Ο Luke Patterson της διάσημης βρετανικής μπάντας, που συνεχίζει τις επιτυχίες της συνδυάζοντας διαφορετικά είδη μουσικής -ηλεκτρονική, χορευτική, κλασική, R&B και ποπ- έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό DJ set. (23/6)

Caribou: Ο πολυτάλαντος μουσικός, Dan Snaith, δεν παύει ποτέ να πειραματίζεται και δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής της τελευταίας δεκαετίας. Τον Φεβρουάριου του 2020 επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ, Suddenly, το οποίο θα παρουσιάσει στο SNFestival, δίνοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show με τη συνοδεία βιντεο-προβολών. (24/6)

Cut Copy: Η Αυστραλιανή μπάντα που ξέρει να κάνει πάρτι, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές σκηνές. Χορευτική μουσική από το τετραμελές electro-pop γκρουπ που υπόσχεται να ανεβάσει τη διάθεση του SNFestival με τη συναυλία του. (26/6)

Caribou

Ed O’Brien: Ο κιθαρίστας των Radiohead αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Earth, στα μέσα Απριλίου, με εντυπωσιακές συνεργασίες, όπως ο Glenn Kotche των Wilco, ο Adrian Utley των Portishead, και ο παλιός του φίλος από τους Radiohead, Colin Greenwood. (24/6)

The Casbah Club: Ο καλλιτέχνης και μουσικός Paul Simonon (The Clash και The good, The bad and The Queen) και ο συνθέτης, κιμπορντίστας και remixer Dan Donovan (Big Audio Dynamite, Dreadzone και The Sisters of Mercy) δημιουργούν μια DJ συνεργασία με το όνομα The Casbah Club. Μαζί θα παρασύρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι σε σπάνια κλασικά κομμάτια από βινύλιο, με Jamaican Dub, Rock ‘n’ Roll, Parisian Beat Girls, Garage και Nothern Soul. (22/6)

My Brightest Diamond: Η Shara Nova, τραγουδίστρια με κλασική εκπαίδευση και αυτοδίδακτη multi-instrumentalist, επιστρέφει στη χώρα μας με το σχήμα της, My Brightest Diamond. Έντονα ανεξάρτητη μουσική που αντιστέκεται στις συμβάσεις, συνδυάζοντας στοιχεία από ροκ, pop art και μουσική δωματίου, σε έναν ήχο εξ ολοκλήρου δικό της. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του πιο πρόσφατου άλμπουμ της, A Million And One, όπου η Shara Nova επανεφηύρε τον εαυτό της. (25/6)

The Irrepressibles: Σε αναμονή της κυκλοφορίας του επόμενου άλμπουμ τους, Superheroes, στα μέσα Μαρτίου, ο Jamie Irrepressible και το art-pop σύνολό του θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους την καινούρια τους δουλειά στη σκηνή του SNFestival. (21/6)

DJ Spooky (DJ set): O Paul D. Miller, aka DJ Spooky, είναι συνθέτης, καλλιτέχνης πολυμέσων και συγγραφέας, το έργο του οποίου μυεί το κοινό σε μια μίξη ειδών, παγκόσμιου πολιτισμού και περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων. Ο Miller έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως οι Metallica, Chuck D, Steve Reich και Yoko Ono. (25/6)

Φωτεινή Βελεσιώτου: Με την ξεχωριστή φωνή της, η Φωτεινή Βελεσιώτου συγκινεί τραγουδώντας παλιά λαϊκά τραγούδια και σκοπούς αγαπημένων συνθετών που άφησαν εποχή. (25/6)

ΜΕΛΙSSES & Friends: Με 10 χρόνια μουσικής παρουσίας, δεκάδες βραβεύσεις, πάνω από χίλια live, οι ΜΕΛΙSSES έχουν συνεργαστεί με περισσότερους από 20 καλλιτέχνες από όλα τα είδη της μουσικής αποδεικνύοντας ότι στη μουσική δεν υπάρχουν στεγανά. (26/6)

Έλενα Παπαρίζου: Μετρώντας ήδη 20 χρόνια πορείας στη δισκογραφία με πάνω από 10 προσωπικά άλμπουμ, δεκάδες ραδιοφωνικές επιτυχίες, αμέτρητες διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και αναρίθμητες sold out συναυλίες, η Έλενα Παπαρίζου έχει αφήσει το δικό της στίγμα στην ιστορία της ελληνικής ποπ μουσικής. (27/6)

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Μια ιδιαίτερη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, θα ερμηνεύσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συνοδεία σχήματος εγχόρδων. (23/6)

Πέτρος Κλαμπάνης: Η ερμηνεία του Πέτρου Κλαμπάνη με τίτλο Τώρα, μια γέφυρα μεταξύ διαφορετικών μουσικών παραδόσεων, φέρνει μαζί επί σκηνής δεξιοτέχνες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και μουσικούς από όλο τον κόσμο. (22/6)

Clean Bandit

The World of Blues: Ήχοι από κάθε γωνιά της γης μας ταξιδεύουν στα μπλουζ του κόσμου: ο Boubacar Traore από το Μάλι, ο μπλουζίστας Corey Harris από τις ΗΠΑ, η Katia Guerreiro τραγουδίστρια των fados από την Πορτογαλία, ο Danyel Waro από την Ρεϋνιόν, ο Δημήτρης Μυστακίδης από την Ελλάδα, και η Aynur Dogan από την Τουρκία, ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί σε ένα jam session μας ταξιδεύουν στη μουσική των μπλουζ που εκφράζει μοναδικά και αυθεντικά τα ανθρώπινα πάθη. (27/6)

Alloy Orchestra: Προβολή της κλασικής πλέον ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Fritz Lang Metropolis, συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική από την Αμερικάνικη μπάντα Alloy Orchestra –ένα τριμελές σχήμα που συνθέτει και ερμηνεύει μουσική σε κλασικές ταινίες του βουβού κινηματογράφου. (23/6)

Wordless Music Orchestra, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών & Sofia National Philharmonic Choir: Προβολή της αριστουργηματικής ταινίας του Stanley Kubrick 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος συνοδεία ζωντανής μουσικής από την Wordless Music Orchestra και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και ερμηνεία από τη χορωδία Sofia National Philharmonic Choir. (24/6)

Μια βραδιά του Gabriel Prokofiev με το Ergon Ensemble: Tο μουσικό σύνολο σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble προσκαλεί τον Ρώσο-Βρετανό συνθέτη, παραγωγό και DJ, Gabriel Prokofiev, σε ένα διαφορετικό club night. (26/6)

Theodore & Athens Academica Orchestra: Συνδυάζοντας την κλασική σύνθεση με ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει όμορφα, ατμοσφαιρικά και συχνά κινηματογραφικά κομμάτια, ο ήχος του Theodore χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις που καλύπτουν ένα ευρύ ηχητικό πεδίο. Η μοναδική μίξη επιρροών τού επιτρέπει ένα ευρύ πεδίο κίνησης από το μελαγχολικό στο κλασικό και το post-rock, αναμειγνύοντας αιθέριες μελωδίες σε ένα καζάνι ψυχεδελικών ήχων. (26/6)

Philip Glass’s Études for Solo Piano, Book 1: Nos. 1-10 με τον Νίκο Λαάρη: Μια ανθολογία συνθέσεων για σόλο πιάνο του Philip Glass, o οποίος θέλησε με αυτές να επεκτείνει την τεχνική του. Τις σπουδές για πιάνο του Glass τις χαρακτηρίζει ένα ευρύ φάσμα δυναμικών ρυθμών και συναισθημάτων που θα ερμηνεύσει ο πιανίστας Νίκος Λαάρης. Την ατμόσφαιρα συμπληρώνουν ο Δημήτρης Δεληνικόλας στη σκηνοθεσία και τα visuals, και ο Γιώργος Σεραφείμ στο animation. (27/6)

Philadelphia Youth Orchestra & Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων: H Philadelphia Youth Orchestra (PYO) είναι μια από τις παλαιότερες ορχήστρες νέων στις ΗΠΑ, με εμφανίσεις σε περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου και αμέτρητες συναυλίες. Στο SNFestival, η PYO συμπράττει με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και παρουσιάζει έργα Μπραμς, Βέμπερ και Τσαϊκόφσκι, σε μουσική διεύθυνση του Louis Scaglione. (27/6)

Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός σκηνοθέτης William Kentridge προτείνει την όπερα δωματίου «Waiting for the Sibyl».

Συνέδριο ΙΣΝ

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Ιουνίου, με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη». Πώς θα αλλάξει η Τεχνητή Νοημοσύνη την αντίληψή μας για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος τις επόμενες δεκαετίες; Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης για το κοινό καλό; Θα μας απαλλάξει από την υποχρεωτική εργασία; Ή θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους λίγους εις βάρος των πολλών; Πώς θα ενισχύσει τη σκέψη και τη δημιουργικότητα; Πώς θα εμποδίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να πάρει τα λάθος διδάγματα για εμάς; Και πώς θα μπορούσαν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανθρωπότητα να εξελιχθούν τελικά από κοινού;

Καλεσμένοι θα είναι: ο Stuart Russell, computer scientist, πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και συγγραφέας του βιβλίου Human Compatible: A.I. and the Problem of Control, η Krista Tippett, δημοσιογράφος, συγγραφέας και επιχειρηματίας, ο Blaise Agüera y Arcas, ανώτερο στέλεχος της Google, ο Kevin Rudd, πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Ted Chiang, καταξιωμένος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Tenzin Priyadarshi, Διευθυντής του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, ο Νικόλας Χρηστάκης, Ελληνοαμερικανός κοινωνιολόγος και γιατρός, η Madeleine Elish, Ανθρωπολόγος Τεχνητής Νοημοσύνης, ο φιλόσοφος Sean Kelly, ο Karthik Dinakar, ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο MIT, η Aarathi Krishnan, ανθρωπολόγος του μέλλοντος, ο Azeem Azhar, ερευνητής που ειδικεύεται σε θέματα του μέλλοντος, ο Garry Kasparov, θρύλος του σκακιού και πολιτικός ακτιβιστής, o Νικόλαος Μαυρίδης, Ιδρυτής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων, και πολλοί άλλοι.

Παραστατικές Τέχνες

William Kentridge, Waiting for the Sibyl / The Moment Has Gone: Παγκόσμια Πρεμιέρα του σύνθετου έργου. Δύο έργα του William Kentridge. Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός σκηνοθέτης προτείνει την όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl (43 λεπτά) και το φιλμ συνοδεία ζωντανής μουσικής The Moment Has Gone (18 λεπτά) ως μια ενιαία σύνθεση, μια θεατρική εμπειρία οπτικής και ηχητικής αλχημείας που δε μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η σύνθεση των δύο έργων θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Summer Nostos Festival. (21-22/6)

Beth Corning, Just Human: Ανάθεση του SNFestival. Η βραβευμένη Αμερικανή χορογράφος και δημιουργός του The Glue Factory Project, μιας σειράς παραστάσεων με συνεχή sold-outs στην Αμερική, δημιουργεί το Just Human ύστερα από ανάθεση του Summer Nostos Festival. Χρησιμοποιώντας τεχνικές κίνησης και θεάτρου, τέσσερις χορευτές εξερευνούν από μια «ώριμη και έμπειρη» οπτική, τις πιο ζωτικές και βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας, και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ανταποκρίνεται ή όχι στα ζητήματα αυτά. (22/6)

Αποστολία Παπαδαμάκη, The Breathing Wave: Μια πειραματική, site-specific, συμμετοχική performance χορού που εμπνέεται από τα συστήματα αυτοοργάνωσης που υπάρχουν στη φύση, όπως τα μόρια, οι κρύσταλλοι, τα κύτταρα, τα φυτά, τα ζώα και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Κάθε άτομο αντλεί και συμβάλλει στη δύναμη της συλλογικής δράσης. (23/6)

Summer Nostos Festival

ETHEL: ART INTEL: Μια 60λεπτη οπτικοακουστική παράσταση που διερευνά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι επισκέπτες συν-δημιουργούν την εμπειρία, συνεισφέροντας μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα ήχους και εικόνες που συνθέτουν το τελικό έργο τέχνης. (25/6)

Kaki King, DATA NOT FOUND: Ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό ταξίδι σε σκηνοθεσία της Annie Dorsen, που βασίζεται στη μελέτη και απεικόνιση data. Το έργο εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο μεγάλος αριθμός δεδομένων, και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα, επηρεάζουν τις ζωές μας, πώς αυτή η επιρροή μπορεί να οπτικοποιηθεί και τι ήχο έχει. (23/6)

Dance Crossroads: Ο Δάφνις Κόκκινος, χορογράφος-χορευτής και στενός συνεργάτης της Πίνα Μπάους, σταχυολογεί μια σύνθεση ερμηνειών από εκπληκτικούς χορευτές από την Κένυα, την Ταιβάν, τη Ζιμπάμπουε, και την Κορέα. (28/6)

Εικαστικά

Lars Jan & Σταύρος Γασπαράτος, LAPSE: Ανάθεση του SNFestival. Δύο νέοι δυναμικοί καλλιτέχνες, ο Lars Jan και ο Σταύρος Γασπαράτος, δημιουργούν για το Summer Nostos Festival μια οπτικοακουστική εγκατάσταση. Το Lapse ταξιδεύει τον θεατή, εκμηδενίζοντας τον χρόνο και την απόσταση μέσα από τον ήχο και την εικόνα. (Όλες τις ημέρες)

Artworks: Η Artworks συμμετέχει και φέτος στο Summer Nostos Festival. Καλλιτέχνες που βραβεύθηκαν στον 2ο κύκλο του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα λάβουν μέρος στην εικαστική έκθεση που θα παρουσιαστεί στα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, ενώ βραβευθέντες χορευτές και χορογράφοι θα κινηθούν στους χώρους του ΚΠΙΣΝ και θα μοιραστούν με τους επισκέπτες δείγμα της δουλειάς τους.

H Artworks δημιουργήθηκε το 2017 με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει ως κεντρικό στόχο να ενισχύει και να ενθαρρύνει την καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα, ενώ μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει 140 άτομα (εικαστικοί, κινηματογραφιστές, χορευτές/χορογράφοι, επιμελητές εικαστικών εκθέσεων). (Όλες τις ημέρες)

Summer Nostos Festival

21-28 Ιουνίου 2020

