Από τους Kraftwerk στους Chemical Brothers: Μια μεγάλη έκθεση για την ηλεκτρονική μουσική στο Μουσείο Design του Λονδίνου

Μια νέα μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Design του Λονδίνου εξερευνά την οπτική αισθητική πίσω από τα πιο εμβληματικά σχήματα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η έκθεση με τίτλο "Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers" θα διαρκέσει από την 1η Απριλίου ως τις 26 Ιουλίου και σύμφωνα με τους διοργανωτές, φιλοδοξεί να ξετυλίξει «τον υπνωτικό κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής, από τις απαρχές της μέχρι τα φουτουριστικά της όνειρα».

Εκτός από τους Kraftwerk και τους Chemical Brothers, η έκθεση θα εστιάσει επίσης στο έργο κορυφαίων εκπροσώπων του είδους, από τον Jean-Michel Jarre ως τον Aphex Twin, και στους τρόπους με τους οποίους το design και η τεχνολογία επηρέασαν το έργο τους.

Οι Chemical Brothers στο περσινό φεστιβάλ του Glastonbury

Η πρόσκληση για την έκθεση που εκδόθηκε από τους υπεύθυνους του μουσείου αναφέρει σχετικά:

«Βάλτε τα ακουστικά σας και αφεθείτε στην πρώτη έκθεση του Μουσείου Design με θέμα τη μουσική, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει μεγάλο κλαμπ, όπου οι ειδικοί φωτισμοί και τα βίντεο θα συνοδεύουν το soundtrack που επιμελήθηκε ειδικά για την έκθεση ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός Laurent Garnier».

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης τα visuals που δημιούργησε η ομάδα Weirdcore για το πρόσφατο EP του Aphex Twin, "Collapse", καθώς και μια ημίωρη οπτικοακουστική 3D εμπειρία αφιερωμένη στον μισό αιώνα που συμπληρώνουν στην μουσική οι Kraftwerk.



Σύμφωνα με την επιμελήτρια της έκθεσης, Gemma Curtin, «ο ήχος είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της μουσικής κατηγορίας, η οποία έχτισε κοινότητες εντός και εκτός ίντερνετ, συνέβαλλε σημαντικά στον εκδημοκρατισμό της μουσικής τεχνολογίας και προσέφερε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο έκφρασης».