«Γεράνι 2020»: Open studios, πάρτι και bazaar στο Ρομάντσο

Με ποικιλία εκδηλώσεων- από πάρτι και bazaar μέχρι προβολές και open studios- το φεστιβάλ «Γεράνι Δημιουργική Γειτονιά» επιστρέφει στο Ρομάντσο, διερυμένο και με στόχο την ένταξη των μειονοτικών ομάδων της πόλης.

Ενδεικτικά το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει: συναυλίες, μία έκθεση με τις δημιουργίες νέων designers και το We take the streets -μία ολοήμερη δράση ως αποκορύφωμα της πρωτοβουλίας, με μουσική, φαγητό, μαθήματα χορού και μπαζάρ μικρών θησαυρών.

Το «Γεράνι Δημιουργική Γειτονιά» είναι μια δράση-πρωτοβουλία του πολιτιστικού οργανισμού Bios, η οποία ξεκίνησε το 2014 με σκοπό την ενεργοποίηση μιας υποβαθμισμένης και ανενεργής περιοχής του κέντρου.

Η σύμπραξη πολυσυλλεκτικών και δημιουργικών ομάδων και οι παρεμβάσεις τους σε όλη τη γειτονιά, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας του σημείου, καθώς και την ενεργοποίηση και αναζωογόνηση αυτής της προβληματικής περιοχής της πόλης και την επανένταξή της στον αστικό χώρο του κέντρου της Αθήνας.

Το πρόγραμμα

20-28 Φεβρουαρίου 2020

Miniera της Ντορέιντα Τζόγκου

Μια σειρά έργων από video, γλυπτική, σχέδια και εγκαταστάσεις, που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην Αθήνα και στο ορυχείο της Σελενίτσα.

21 Φεβρουαρίου 2020

Plissken: Giant Swan + The Bug | 21.00

Ο πολυμήχανος ηλεκτρονικός παραγωγός και βετεράνος του dubstep Kevin Martin, aka The Bug μαζί με το πλέον περιζήτητο δίδυμο από το Μπρίστολ και ένα από τα πιο πετυχημένα σχήματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής με παγκόσμια αναγνώριση.

Morah all night long | 00.00

Ο Morah επιστρέφει στο Ρομάντσο για να μεταφέρει εκείνους που θα τον ακούσουν, στον σκιώδη κόσμο του που αντικατοπτρίζεται στα ρομαντικά, σχεδόν τελετουργικά dj sets του.

23 Φεβρουαρίου 2020 | 20.00

Glam Hoop Party

Ένα αποκριάτικο πάρτι φουλ στο glitter και τις βάτες πάρτι που επιστρέφει στη δεκαετία του 70 και τη glam rock σκηνή της Αγγλίας.

27 Φεβρουαρίου 2020 | 20.00

Mr.Dimitris and Mrs. Dimitroula

Ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή του/της διαφορετικού/ής Δημήτρη. Με την παρουσία της σκηνοθέτιδας ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.

28 Φεβρουαρίου 2020 | 23.00

Swamp81

H έλευση του θρυλικού Swamp81 crew από Λονδίνο και Manchester για να ρολάρει το ηχοσύστημα στον υπόγειο χώρο του club για το πολυαναμενόμενο UK bass rave.

Πάρτι στο Ρομάντσο.

29 Φεβρουαρίου 2020 | 23.30

Purple Night

Το γνωστό πλέον σε όλους purple πάρτι που έχει γίνει θεσμός.

01 Μαρτίου 2020

Open Studio Day at Romantso Hub | 13.00-21.00

Μία δράση όπου το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τα στούντιο του δημιουργικού κόμβου του Ρομάντσο και να γνωρίσει προσωπικά τα μέλη του και τις δράσεις τους. Το κάθε στούντιο θα έχει ετοιμάσει κάτι ειδικά για αυτή την μέρα, ώστε να παρουσιάσει τη δουλειά του στους επισκέπτες.

We take the Streets | 15.00-23.00

Ένα bazaar με γιορτινό χαρακτήρα όπου φέρνει κοντά όλες τις γωνιές του κόσμου μέσα από γεύσεις, μουσική, χρώματα και αρώματα.

12-15 Μαρτίου 2020 | 17.00-21.00

Forma - 1st. Athens designers showcase

Μία πρωτοβουλία του Ρομάντσο, όπου καλεί δημιουργούς από όλες τις πτυχές του design, να συνυπάρξουν μέσα σε μία αισθητική αρμονία με εκθεσιακό ύφος.

Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα διατίθενται χάρτες της γειτονιάς του Γερανιού με αναλυτικά τα σημεία των μαγαζιών της περιοχής (Athens Traditional Food, Athens Exotica Food, Bangladeshi & Pakistani Barbers, Athens Gerani Food Market).

Γεράνι 2020

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 5-5, τηλ: 216 7003325