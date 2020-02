Πέθανε ο David Roback συνιδρυτής των σπουδαίων Mazzy Star

O David Roback, παραγωγός και πολυοργανίστας, που μαζί με την Hope Sandoval δημιούργησαν τους Mazzy Star πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Την είδηση μετέδωσε το Pitchfork επικαλούμενο εκπρόσωπο του συγκροτήματος. Τα αίτια θανάτου του μουσικού δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο David Roback υπήρξε μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίας της νεοψυχεδελικής σκηνής του Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του '80. Μετά τη σύσταση των Rain Parade και την κυκλοφορία ενός δίσκου ο Roback έφυγε από τη μπάντα και αφού έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα στο Μπέρκλεϋ και στη Νέα Υόρκη δημιούργησε τους Opal μαζί με την Kendra Smith, μπασίστρια των Dream Syndicate. Η Smith άφησε το σχήμα κατά τη διάρκεια περιοδείας όπου οι Opal «άνοιγαν» τους The Jesus & Mary Chain. Η Hope Sandoval την αντικατέστησε και πλέον η εποχή των Mazzy Star ξεκινούσε.

Ο πρώτος δίσκος των Mazzy Star, "She Hangs Brightly" κυκλοφόρησε το 1990. Ο επόμενος, "So Tonight That I Might See" το 1993 περιείχε και το Fade Into You, το κομμάτι που τους σύστησε το σχήμα σε παγκόσμια ακροατήρια. Ο τρίτος δίσκος "Among My Swan" κυκλοφόρησε το 1996. Στον ήχο τους, πάντρευαν την ονειρική ποπ με την ψυχεδέλεια, την φολκ και το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 1990. Οι δουλείες τους συγκαταλέγονται για πολλούς ανάμεσα στις πλέον κομβικές της εποχής.

Το συγκρότημα φαίνεται να βάζει μία παύση στη δράση του το 1997 αλλά το 2011 επέστρεψε με ένα νέο σινγκλ πριν κυκλοφορήσει τον τέταρτό του δίσκο "Seasons of Your Day" το 2013. Σε συνέντευξή τους στο Rolling Stone τότε οι Sandoval και Roback είχαν υποστηρίξει πως οι Mazzy Star δεν διαλύθηκαν ποτέ απλά όλο αυτό το διάστημα έγραφαν και ηχογραφούσαν χωρίς να κάνουν συναυλίες και να κυκλοφορούν το υλικό που παρήγαγαν. Ο Roback είχε πει πως «απλά έγραφαν μουσική για τους εαυτούς τους».

Ο David Roback ήταν ο παραγωγός των δίσκων του συγκροτήματος και μαζί με τη Sandoval υπέγραφε τις συνθέσεις των κομματιών. Το "Still", το τελευταίο ep των Mazzy Star κυκλοφόρησε το 2018, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Keith Mitchell, ντράμερ του σχήματος.

Με πληροφορίες από Pitchfork/Rolling Stone