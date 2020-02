Black Eyed Peas, Underworld, Monophonics και πολλοί ακόμα στο νέο φεστιβάλ Lalibela

Τα πρώτα ονόματα του line-up του ανακοίνωσε το νέο καλοκαιρινό φεστιβάλ «Libela» το οποίο θα πραγματοποιηθεί δίπλα στην θάλασσα, στην Ακτή Βουλιαγμένης. Για τρεις μέρες, από τις 3 μέχρι τις 5 Ιουλίου η διοργάνωση θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες όπως οι Black Eyed Peas, οι Underworld, η LP και η ανερχόμενη Little Simz.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Libela ξεκινάει με τους Black Eyed Peas, τη μπάντα με hits όπως τα: "Pump it", "I Gotta Feeling" και "Ritmo". Μαζί τους οι Monophonics που θα φέρουν καλιφορνέζικο αέρα, ο Max Τhe Sax με το σαξόφωνό του, οι Feder, Ofenbach και The Allergies.



Το Σάββατο 4 Ιουλίου, οι Underworld, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής και μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού, θα εμφανιστούν στη σκηνή, μαζί με την LP.

Το next big thing της hip hop, η πολυσυζητημένη Little Simz και ο The Avener θα είναι επίσης εκεί. Αναμένεται να ανακοινωθούν πολλά ακόμη ονόματα.

Παράλληλα με τα μουσικά event θα υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες όπως water sports, yacht rentals, street food courts και cocktail bars μέχρι kids areas, wellness programs και all-day beach sports activities από το πρωί ως το βράδυ.

3-5 Ιουλίου

Ακτή Βουλιαγμένης

Εισιτήρια: από 38 ευρώ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

H προπώληση ξεκινάει Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.