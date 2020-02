10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (27/2-4/3)

ΜΟΥΣΙΚΗ

John

Η noise rock μπάντα με καταγωγή από το Crystal Palace κέρδισε γρήγορα κοινό και κριτικούς. Με μια κιθάρα και ένα σετ ντραμς, ενδοσκοπικούς στίχους και φανερή επίδραση από τη φιλοσοφία του punk έρχονται για μια δυναμική συναυλία στο Temple, ενώ στις αποσκευές τους θα έχουν και τον δεύτερό τους δίσκο, «Out here on the fringes», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

28/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, 21:00, εισ.: 13-16 ευρώ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Μόμπι Ντικ

Ο Μόμπι Ντίκ μετατρέπεται σε μιούζικαλ από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.



Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας μετατρέπεται σε μιούζικαλ από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στη σκηνή του Παλλάς, με καινοτομίες στη σκηνογραφία, ολογράμματα, 3D graphics, ζωντανή ορχήστρα και χορογραφίες. Ο συνθέτης έκανε τη διασκευή, το λιμπρέτο, τους στίχους και, φυσικά, συνέθεσε τη μουσική, φτιάχνοντας μαζί με τον Κακλέα ένα έργο για όλη την οικογένεια, αφού η πολυεπίπεδη ιστορία του το κάνει ταυτόχρονα μια παιδική περιπέτεια που κόβει την ανάσα και ένα βαθύ φιλοσοφικό κείμενο.

28/2-29/3, Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Τετ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:00, Κυρ. 19:00, εισ.: 15-80 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Utters excess in between

Utters excess in between



Άναρχοι τρόποι λεκτικής επικοινωνίας, ιδιόλεκτοι, μουρμουρητά και άλλα παραγλωσσικά συστήματα χρησιμοποιούνται στην έκθεση που έχει ως στόχο την εναντίωση στην πολιτική της απόλυτης, καθολικής κατανόησης και την ανάδειξη του μαγικού, του παραλόγου, του αλλόκοτου και ενίοτε αφανούς στοιχείου. Από τα γλυπτά της Falke Pisano στο φιλμ της Janis Rafa και από τις εγκαταστάσεις του Christian Nyampeta και της Rana Hamadeh στο υφαντό της Mehraneh Atashi, τα έργα εστιάζουν στις αποσιωπημένες ιστορίες.

28/2-4/4, State of Concept, Τούσα Μπότσαρη 19, Τετ.- Παρ. 16:30-20:30, Σάβ. 12:00-17:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Θαυμαστός καινούργιος κόσμος

Έξι νέες, δυναμικές γυναίκες οραματίζονται έναν Θαυμαστό καινούργιο κόσμο.



Έξι νέες, δυναμικές γυναίκες οραματίζονται έναν Θαυμαστό καινούργιο κόσμο από γενετικά βελτιωμένους, τέλειους ανθρώπους και έχουν βρει την επιστημονική και τεχνολογική μέθοδο για την πραγματοποίησή του. Ο Αλέξανδρος Διαμαντής μεταφέρει στη σκηνή το φουτουριστικό παραμύθι του Άλντους Χάξλεϊ, εστιάζοντας στη σύγκρουση μεταξύ συστήματος και ατόμου αλλά και στην ειρωνική παρεξήγηση μεταξύ της ουτοπίας και της δυστοπίας.

1/3-12/4, Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα, Παρ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 20.00, εισ.: 8-15 ευρώ



Ταρτούφος

Xαρακτήρας-σύμβολο της εξαπάτησης, της θρησκοληψίας και της προσποιητής φιλανθρωπίας, o Ταρτούφος γίνεται καθρέφτης της αστικής τάξης έναν αιώνα πριν από το ξέσπασμα της γαλλικής επανάστασης. Στην παράσταση του Βασίλη Μαυρογεωργίου οκτώ ηθοποιοί αναζητούν τους Ταρτούφους που αναδύονται τη σημερινή εποχή.

4/3-1/4, Skrow Theater, Αρχελάου 5, Παγκράτι, Τετ. 21:00, εισ.: 8-10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Songs of Rebellion

Αντιφατικά, αντιστασιακά, καταφατικά, παροδικά ή ακόμα και χαμένα, τα τραγούδια διαμαρτυρίας που έχουν τη δύναμη να ενεργοποιούν τις δυνάμεις της διέγερση, της λατρείας, της μυθοποίησης, της οχλαγωγίας ή της στρατευμένης πολιτικής είναι ένα ιδιόμορφο είδος που μοιάζει αθάνατο και ταυτόχρονα ευάλωτο. Η συνθέτρια Μπριγκίτα Μούντεντορφ και ο σκηνοθέτης Μίκαελ Χέπνερ δημιουργούν μια μουσική παράσταση για την αμφίσημη σχέση του τραγουδιού με τις διάφορες μορφές εξέγερσης.

29/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, 20:30, εισ.: 5-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Works on Paper 1972-2020

Works on Paper 1972-2020



Έργα πάνω σε χαρτί, από παλιούς και νέους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με την Bernier Eliades από το 1972 έως και σήμερα συγκεντρώνει η γκαλερί σε μια μεγάλη έκθεση σε επιμέλεια Paolo Colombo. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Aλέξης Aκριθάκης, Γιάννης Kουνέλλης, William Kentridge, Nίκος Ναυρίδης, Tony, Robert Wilson και δεκάδες ακόμη.

Έως 2/4, Bernier Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 10:30-18:30, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λένα Πλάτωνος

Λένα Πλάτωνος



Η Λένα Πλάτωνος, έχοντας μαζί της τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Temple και ερμηνεύει κομμάτια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία και δίσκους-σταθμούς όπως οι «Σαμποτάζ», «Καρυωτάκης: 13 τραγούδια», «Γκάλοπ», «Λεπιδόπτερα» και «Μάσκες Ήλιου».

29/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:30, εισ.: 12 ευρώ

PERFORMANCE

Transatlantic

Με αφορμή τη σημερινή ποπ κουλτούρα και τη βία που επικρατεί στην καθημερινότητα, οι Νovember (eekuipoiz) παρουσιάζουν την εικαστική περφόρμανς «Transatlantic», χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα όπως το τσίρκο, ο σύγχρονος χορός, ο χειρισμός αντικειμένων και το θέατρο μαριονέτας.

2-4/3, Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, 21.30, εισ.: από 5 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Purple Night XXX

Τα Purple Nights κλείνουν 30 βραδιές και γιορτάζουν τα τέσσερά τους χρόνια με ένα ξεχωριστό πάρτι. Στις μουσικές επιλογές οι The Dreamer, Wrapped in Plastic και Denis D'or.

29/2, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30, είσοδος ελεύθερη