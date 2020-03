Tο απαγορευμένο «Τhere is no evil» για τις εκτελέσεις στο Ιραν κερδίζει τη Χρυσή Άρκτο στη Berlinale 2020

Ταινία Ιρανού σκηνοθέτη με θέμα την θανατική ποινή κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Πρόκειται για την ταινία «There Is No Evil» του Μοχάμεντ Ρασούλοφ στον οποίο είχε απαγορευτεί να σκηνοθετεί το 2017 και γι αυτό η παραγωγή του συγκεκριμένου έργου έγινε σε πλήρη μυστικότητα.



Στον Ιρανό σκηνοθέτη έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα λόγω κατηγοριών που σχετίζονται με τις προηγούμενες ταινίες του. Η κόρη του, Μπάραν, που πρωταγωνιστεί στην ταινία, παρέλαβε τη Χρυσή Άρκτο εκ μέρους του.



Ο ηθοποιός και πρόεδρος της επιτροπής του φεστιβάλ, Τζέρεμι Άιρονς, είπε ότι η ταινία αφηγείται τέσσερις ιστορίες για τη θανατική ποινή, που δείχνουν ότι «ο ιστός είναι ένα αυταρχικό καθεστώς που εγκλωβίζει τους απλούς ανθρώπους, πνίγοντάς τους στην απανθρωπιά».

Το δεύτερο βραβείο του φεστιβάλ κέρδισε το «Never Rarely Sometimes Always», μία ταινία για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ, από τη σκηνοθέτη Ελίζα Χίτμαν.



Απευθυνόμενος στο κοινό μέσω βιντεοκλήσης ο Μοχάμεντ Ρασούλοφ εξήγησε ότι το «There Is No Evil» έχει να κάνει με τους «ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη». Όπως είπε «ήθελα να μιλήσω για εκείνους που πιέζουν την ευθύνη μακριά από τον εαυτό τους και λένε ότι η απόφαση πάρθηκε από ανώτερες δυνάμεις» και πρόσθεσε «αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να πουν όχι, και αυτή είναι η δύναμή τους»



«Η ιστορία κάθε μέρους της ταινίας είναι βασισμένη σε δικές μου εμπειρίες» ανέφερε σε συνέντευξή του μία μέρα πριν την ανακοίνωση των νικητών. Συνέχισε περιγράφοντας η έμπνευση για μία από τις ιστορίες της ταινίας ήρθε καθώς είδε έναν άνδρα που τον είχε ανακρίνει στην φυλακή να βγαίνει από μία τράπεζα. Αφότου ακολούθησε τον άνδρα για λίγο συνειδητοποίησε «πόσο κανονικός ήταν και πόσο έμοιαζε με όλους τους άλλους ανθρώπους. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανένα τέρας, κανένα κακό μπροστά μου, απλά ένα άτομο που δεν αμφισβήτησε τις δικές του ενέργειες».

Σύμφωνα με διεθνείς ομάδες δικαιωμάτων, εκατοντάδες άνθρωποι εκτελούνται κάθε χρόνο στο Ιράν.

Με πληροφορίες από BBC