Δράσεις του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν διαδικτυακά σε 16 χώρες

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης μπορεί να αναβλήθηκε όμως, όσο αναμένουμε την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών, βρέθηκε μέσω της τεχνολογίας σε 16 χώρες ταυτόχρονα.



Στην εντυπωσιακή online παρουσίαση των 12 πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum συμμετείχαν ταυτόχρονα 40 σκηνοθέτες, παραγωγοί, εκπρόσωποι καναλιών και κινηματογραφικών φεστιβάλ από 16 χώρες.



Πρόκειται για 12 σχέδια ντοκιμαντέρ που βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο, τα οποία αναζητούν χρηματοδότηση, συμπαραγωγή, διανομή ή/και πρεμιέρα σε διεθνή φεστιβάλ. Κορυφαίοι επαγγελματίες του κινηματογράφου αξιολογούν αυτή τη στιγμή τα πρότζεκτ και την Πέμπτη 12 Μαρτίου θα απονείμουν τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα.



Μια ειδική online πλατφόρμα συνέδεσε ζωντανά τους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ενώ δύο μεγάλες οθόνες εγκατεστημένες στα γραφεία του Φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα μετέδιδαν τη συναρπαστική εικόνα.



Τις επόμενες δύο ημέρες με παρόμοιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί και η δράση Docs in Progress, με τη συμμετοχή 11 ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη.



Στον χαιρετισμό του, ο διεθνούς φήμης Δανός film consultant και project manager του Thessaloniki Pitching Forum, Όβε Γένσεν τόνισε ότι η online παγκόσμια διασύνδεση προσφέρει νέες δυνατότητες και προοπτικές στην κινηματογραφική κοινότητα, μολονότι είναι λυπηρό που η δράση δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum

Bark of a Starving Dog (working title)

Σκηνοθεσία Ketevani Kapanadze, Παραγωγή Ana Tsimintia, This Street Hurts Me, Γεωργία

Boylesque

Σκηνοθεσία Bogna Kowalczyk, Παραγωγή Tomasz Morawski, Katarzyna Kuczyńska, Haka Films, Πολωνία

Dead Sea Guardians

Σκηνοθεσία Ido Glass, Yoav Kleinman, Παραγωγή Kleinman & Glass, Συμπαραγωγή Linda Goldstein Knowlton, Ισραήλ, ΗΠΑ

Exiles(s)

Σκηνοθεσία Γιώργος Ηλιόπουλος, Παραγωγή Σοφία Εξάρχου, Ελλάδα

Expedition 49

Σκηνοθεσία Alisa Kovalenko, Συν-σεναριογράφος Stephane Siohan, Παραγωγή Stephane Siohan, East Roads Films, Συμπαραγωγή Valery Kalmykov, Trueman Production, Ουκρανία, Γαλλία

Karaoke Nation

Σκηνοθεσία Einari Paakkanen, Παραγωγή Marianne Mäkelä, Napafilms, Συμπαραγωγή Stina Gardell, Mantaray Film & Stefan Kloos, Kloos & Co, Φινλανδία, Σουηδία Σε συνεργασία με το MFI

LP

Σκηνοθεσία Luca Lancise, Παραγωγή Simone Catania, Michele Fornasero, Indyca, Ιταλία

Machias 5AM

Σκηνοθεσία Pauline Lietar, Παραγωγή Jennifer Deschamps, Little Big Story, Γαλλία

Mighty Afrin

Σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης, Παραγωγή Maria del Mar Rodriguez, Άγγελος Ράλλης, AR Productions, Συμπαραγωγή Birgit Kemner, Manny Films, Ελλάδα, Γαλλία

The State of Israel Vs Haneen Zoabi

Σκηνοθεσία Noa Ben Hagai, Παραγωγή Osnat Trabelsi, Trabelsi Productions, Συμπαραγωγή Paul Cadieux, Filmoption International, Ισραήλ, Καναδάς



A Steady Job

Σκηνοθεσία Mattia Colombo, Gianluca Matarrese, Παραγωγή Giovanni Donfrancesco, Altara Films, Συμπαραγωγή Jasmina Sijercic, Bocalupo Films, Ιταλία, Γαλλία

Strandhza

Σκηνοθεσία Pepa Hristova, Παραγωγή Julia Cöllen, Karsten Krause, Fünferfilm, Συμπαραγωγή Martichka Bozhilova, Agitprop, Γερμανία, Βουλγαρία

Φέτος, στο Thessaloniki Pitching Forum θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία: Βραβείο Thessaloniki Pitching Forum (2.000 ευρώ), Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum (2.000 ευρώ) για ελληνικό πρότζεκτ, Βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (MFI Script2Film Workshop), που αντιστοιχεί σε μια υποτροφία για το Doc Lab αξίας 2.500 ευρώ καθώς και διαμονή στη Νίσυρο και τη Ρόδο για το έτος 2020 σε ένα από τα επιλεγμένα project, Βραβείο DAE - Documentary Association of Europe (Συμβουλευτικές συνεδρίες και δωρεάν συνδρομή μέλους), Βραβείο Aylon Productions Digital Services (Ψηφιοποίηση υλικού από την Aylon Productions) και Βραβείο Beldocs (Διαμονή και Διαπίστευση για το επόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs).