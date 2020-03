Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ανακοινώθηκαν τα βραβεία της Αγοράς

Oλοκληρώθηκαν οι σημαντικότερες δράσεις της Αγοράς του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν online μετά την αναβολή της διοργάνωσης λόγω κορονοϊού.

Εκατοντάδες επαγγελματίες του σινεμά από ολόκληρο τον κόσμο συμμετείχαν στο Thessaloniki Pitching Forum και στα Docs in Progress. Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της Αγοράς, καθιερώθηκε Χρυσός Αλέξανδρος που θα απονέμεται σε σημαντικές προσωπικότητες του οπτικοακουστικού τομέα για την συνολική τους προσφορά στον χώρο του ντοκιμαντέρ.

Ο πρώτος Χρυσός Αλέξανδροςστην ιστορία της Αγοράς του Φεστιβάλ απονέμεται στην sales agent Κατρίν Λε Κλεφ. Η Λε Κλεφ θεωρείται σήμερα μία από τις προσωπικότητες με τις περισσότερες διασυνδέσεις στον χώρο των πωλήσεων ντοκιμαντέρ.

Έχει αναλάβει ως sales agent πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ, όπως τα: Έντουαρντ Σνόουντεν: Citizenfour, Cameraperson, Communion, Σονίτα, Our Time Machine, Οι Βαν Γκογκ της Κίνας και Το τελευταίο τρένο του γυρισμού. Ίδρυσε την εταιρεία πωλήσεων ντοκιμαντέρ CAT & Docs, όταν έφυγε από τη Fortissimo Films.

A Steady Job

Βραβεία Thessaloniki Pitching Forum

Η κριτική επιτροπή του πρώτου Thessaloniki Pitching Forum ανακοίνωσε τα βραβεία της μετά τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή παρουσίαση των πρότζεκτ τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Την κριτική επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum αποτελούν οι:

Heidi Tao Yang, Hot Docs Film Funds, Καναδάς

Gitte Hansen, First Hand Films, Ελβετία

Hanka Kastelicová, HBO Europe, Τσεχία

Τα μέλη της επιτροπής έδωσαν συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που παρουσίασαν τις ιδέες τους στο Thessaloniki Pitching Forum, καθώς και στην οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ για την εξαιρετική διαδικτυακή ολοκλήρωση των δράσεων. H Hanka Kastelicova του HBO Europe (Τσεχία) είπε ότι η κριτική επιτροπή ενθουσιάστηκε με τα πρότζεκτ και σημείωσε ότι άκουσαν 12 δυνατές παρουσιάσεις και ήταν δύσκολο να βρουν τους νικητές, καθώς πολλά πρότζεκτ αξίζουν βραβείο.

Το χρηματικό βραβείο Thessaloniki Pitching Forum αξίας 2.000 ευρώ απονέμεται στο πρότζεκτ:

A Steady Job

Σκηνοθεσία Mattia Colombo, Gianluca Matarrese, Παραγωγή Giovanni Donfrancesco, Altara Films, Συμπαραγωγή Jasmina Sijercic, Bocalupo Films, Ιταλία, Γαλλία

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, το βραβείο απονεμήθηκε «στο πρότζεκτ που πιστεύουμε ότι είχε το καλύτερο pitch και τις καλύτερες προοπτικές. Είναι υπέροχα μοναδικό και η ιστορία του είναι απόλυτα επίκαιρη καθώς αποδίδει την ουσία της απόγνωσης και της ελπίδας μέσα από ένα ταξίδι με λεωφορείο. Οι σκηνοθέτες κατάφεραν να εντοπίσουν μια από τις βασικές έγνοιες που μας απασχολούν παγκοσμίως, αυτή των περιορισμένων πόρων. Συγχαρητήρια στους δημιουργούς του».

Το βραβείο ΕΡΤ- Thessaloniki Pitching Forum αξίας 2.000 ευρώ για ελληνικό πρότζεκτ ανακοίνωσε η Heidi Tao Yang, υπεύθυνη για τα Industry Funds του Hot Docs Film Funds από τον Καναδά. Το βραβείο απονέμεται στο:

Mighty Afrin

Σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης, Παραγωγή Maria del Mar Rodriguez, Άγγελος Ράλλης, AR Productions, Συμπαραγωγή Birgit Kemner, Manny Films, Ελλάδα, Γαλλία.

«Επιλέξαμε μια όμορφη αλλά σπαρακτική ιστορία, η οποία ενέχει την οικουμενική θεματική της ταυτότητας σε μια περίοδο αναταραχής στον κόσμο της νεαρής πρωταγωνίστριας» σημειώνει η κριτική επιτροπή.

Expedition

Το βραβείο MFI Script 2 Film Workshop για το Doc Lab ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, Τάκη Βερέμη. Η υποτροφία αξίας 2.500 ευρώ απονέμεται στο πρότζεκτ:

A Steady Job

Σκηνοθεσία Mattia Colombo, Gianluca Matarrese, Παραγωγή Giovanni Donfrancesco, Altara Films, Συμπαραγωγή Jasmina Sijercic, Bocalupo Films, Ιταλία, Γαλλία

«Είναι ένα υπέροχο πρότζεκτ, το αγαπήσαμε, είναι γεμάτο ανθρωπιά και γεμάτο ελπίδα και αφορά διάφορα φοβερά δραματικά ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και τις τελευταίες εξελίξεις με τον κορονοϊό» σημείωσε ο κ. Βερέμης.

Το Beldocs Networking Award απονέμεται στο πρότζεκτ:

Expedition 49

Σκηνοθεσία Alisa Kovalenko, Συν-σεναριογράφος Stephane Siohan, Παραγωγή Stephane Siohan, East Roads Films, Συμπαραγωγή Valery Kalmykov, Trueman Production, Ουκρανία, Γαλλία

Η κριτική επιτροπή σημειώνει ότι το πρότζεκτ υπόσχεται δραματική δυναμική για την ανάπτυξη των χαρακτήρων και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Το βραβείο Ψηφιακής μεταφοράς αρχείου της Aylon Productions ανακοίνωσε η Gitte Hansen της εταιρίας διανομής First Hand Films (Ελβετία). Το βραβείο απονέμεται στο πρότζεκτ:

LP

Σκηνοθεσία Luca Lancise, Παραγωγή Simone Catania, Michele Fornasero, Indyca, Ιταλία

«Το πρότζεκτ διαθέτει πλούσιο αρχειακό υλικό του ιταλού πρωταγωνιστή, ο οποίος επαναστατεί από μια συντηρητική οικογένεια και κοινωνία και μεταμορφώνεται σε πανκ είδωλο στην Αργεντινή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να δούμε το ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ σύντομα» σημειώνει η κριτική επιτροπή.

Land of Milk and Honey

Το βραβείο DAE(Documentary Association of Europe) της Ένωσης Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ, ανακοίνωσε η Selin Murat. Το βραβείο, το οποίο προσφέρει τρεις συμβουλευτικές συνεδρίες και δωρεάν συνδρομή μέλους απονέμεται στο:

Bark of a Starving Dog

Σκηνοθεσία Ketevani Kapanadze, Παραγωγή Ana Tsimintia, This Street Hurts Me, Γεωργία

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ντοκιμαντέρ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και είναι μια νέα πανευρωπαϊκή ένωση για τους ευρωπαίους επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ που στοχεύει να ενδυναμώσει τη βιομηχανία, να ενώσει την κοινότητα και δημιουργήσει βιώσιμες λύσεις για την υποστήριξη του μέσου. Είμαστε τυχεροί που μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το βραβείο DAE Mentorship Pitch Award για το φετινό Thessaloniki Pitching Forum.

Το βραβείο αποτελείται από δωρεάν συνδρομή στο DAE για ένα πρότζεκτ (σκηνοθέτη και παραγωγό) κόστους 200 ευρώ για ένα χρόνο και επιπλέον 4 συνεδρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πρότζεκτ από μέλη του DAE. Αυτό το βραβείο στοχεύει στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση νέων ταλέντων» σημείωσε η Selin Murat.

Αναφερόμενη στο πρότζεκτ που κέρδισε το βραβείο, είπε: «Αγαπήσαμε αυτό το πρότζεκτ, έχουμε εμπιστοσύνη στη δημιουργική ομάδα και το ταλέντο πίσω από αυτήν την απίστευτη ιστορία και ανυπομονούμε να κάνουμε μαζί σας τις συνεδρίες και να σας δεχτούμε ως μέλη της DAE».

Q

Βραβεία Docs in Progress

Την κριτική επιτροπή των φετινών Docs in Progress αποτελούν οι:

Anja Dziersk, Rise and Shine World Sales, Γερμανία

Giona Nazzaro, Venice International Film Critic’s Week & Visions du Reel, Ιταλία

Βίκυ Μίχα, asterisk*, Ελλάδα

Με την πολύτιμη συνδρομή της πλατφόρμας Cinando, η κριτική επιτροπή των Docs in Progress αξιολόγησε τα σχέδια ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη και ανακοίνωσε τα βραβεία της.

Το βραβείο post-production της εταιρείας Two Thirty Five ανακοίνωσε ο Giona Nazzaro. Το βραβείο που συνοδεύεται και από διαμονή και δωρεάν διαπίστευση για το φεστιβάλ Visions du Réel (Ελβετία) τον Απρίλιο, απονέμεται στην ταινία:

Q

Σκηνοθεσία - Παραγωγή Jude Chehab, Παραγωγή Rita Baghdadi, Chehab Films, ΗΠΑ, Λίβανος

«Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου αλλά και των γυναικών. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να βραβεύσει μια ταινία που μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο μυστικισμού, ομορφιάς και πόνου και που προκαλεί όλες τις προκαταλήψεις μας» τόνισε η κριτική επιτροπή.

Το βραβείο Mu Sou Music GroupA ward σε υπηρεσίες ήχου και μουσικής που ανακοίνωσε η Βίκυ Μίχα απονέμεται στο:

Epic of a Stone

Σκηνοθεσία Sean Wang, Παραγωγή Jia Zhao - Muyi Film, Συμπαραγωγή Zijian Wang -Black Fin, Valérie Montmartin -Little Big Story, Rea Apostolides, Yuri Averof -Anemon Productions, Ολλανδία, Κίνα, Γαλλία, Ελλάδα

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χορηγεί και φέτος το τρίτο χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμα Docs in Progress. Το βραβείο απονέμεται από την κριτική επιτροπή των Docs in Progress στην ταινία:

Land of Milk and Honey

Σκηνοθεσία Gonzalo Recio, Συν-σκηνοθεσία Héctor Domínguez-Viguera, Carlos Mora, Παραγωγή Andrés Díaz, Zerkalo Films, Ισπανία

Το βραβείο υποτιτλισμού από το Νεανικό Πλάνο, το οποίο ανακοίνωσε η Anja Dziersk, απονέμεται στην ταινία:

Displaced in Heaven (working title)

Σκηνοθεσία - Παραγωγή Khaled Jarrar, Jenin Films, Συμπαραγωγή Thomas Kaske, Kaske Film, Παλαιστίνη, Γερμανία, Κατάρ

«Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της συλλογικής ιστορίας μας είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο που θα έπρεπε να παρουσιαστεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ελπίζουμε οι υπότιτλοι να βοηθήσουν με αυτό το θέμα» ανέφερε η κριτική επιτροπή.