Οι καταιγίδες αποκαλύπτουν ανθρώπινα οστά σε αρχαίο νεκροταφείο

Οι καταιγίδες που σαρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψαν ανθρώπινα οστά σε ένα νεκροταφείο 1.500 ετών στα Νησιά Όρκνεϊ, στην βορειοανατολική ακτή της Σκωτίας.

Συνήθως, κάτι τέτοιο, θα προκαλούσε τον ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το STV News, το νεκροταφείο κινδυνεύει να καταστραφεί ολοκληρωτικά και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας να χαθεί για πάντα. Το νεκροταφείο βρίσκεται στην παραθαλάσσια τοποθεσία του Newark Bay και είναι γνωστό εδώ και καιρό στους αρχαιολόγους. Σύμφωνα με το Live Science και τον Tom Metcalfe, περίπου 250 σκελετοί απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν πενήντα χρόνια και υπολογίζεται πως εκατοντάδες ακόμα βρίσκονται εκεί. Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από το 550 ως το 1450 μ.Χ. κατά της δύο βασικές περιόδους κατοίκησης των νησιών. Αρχικά από τους Πίκτες (ή Πίκτοι), μια φυλετική συνομοσπονδία λαών που ζούσε στη σημερινή ανατολική και τη βόρεια Σκωτία κατά τα τέλη της εποχής του Σιδήρου και την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, και στη συνέχεια από τους Βίκινγκ που από τον 8ο αιώνα ξεκίνησαν να αποικούν τα νησιά.

Ο μαλακός πηλός αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του εδάφους της ακτογραμμής, που σαρώνεται από ισχυρούς ανέμους, και η διάβρωση προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς. Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Αρχαιολογίας των Όρκνεϊ (ORCA), μία σειρά από αρχιτεκτονικά αλλά και ανθρώπινα κατάλοιπα χάθηκαν τις δεκαετίες μετά τις πρώτες ανασκαφές. «Με τη συνεχόμενη κακοκαιρία που έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες, η περιοχή απειλείται με περαιτέρω καταστροφή», εξηγεί ο Pete Higgins εκ μέρους ORCA, στο STV News. Τα ανθρώπινα οστά που αποκαλύφθηκαν από πρόσφατες καταιγίδες θα συλλεχθούν και θα μετακινηθούν σε ασφαλή τοποθεσία. Κάτοικοι της περιοχής, με τη συνδρομή φοιτητών, παρακολουθούν το νεκροταφείο και έχουν τοποθετήσει σάκους με άμμο για την αποφυγή περαιτέρω πλημμυρών. Σύμφωνα με το University of the Highlands and Islands οι σάκοι με άμμο δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση αλλά προς το παρόν προστατεύουν την αρχαιολογική τοποθεσία.

Οι επιστήμονες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το νεκροταφείο στο Newark καθώς είναι πιθανό να μπορεί να δώσει στοιχεία για μία σημαντική μεταβατική περίοδο της περιοχής. Η παρουσία των Βίκινγκ στα νησιά του Αρχιπελάγους, από τον 9ο αιώνα και μετά, έχει καταγραφεί επαρκώς ωστόσο δεν είναι σαφές πώς έγινε ο αποικισμός καθώς δεν έχουν βρεθεί στοιχεία από τους Πίκτες. Σύμφωνα με πηγές τα νησιά είχαν ερημώσει όταν έφθασαν οι Βίκινγκ, σύμφωνα με άλλες ο αρχικός πληθυσμός εξοντώθηκε βίαια. Ωστόσο, η έλλειψη θέσεων μάχης στα νησιά οδήγησε ορισμένους στο συμπέρασμα ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί ενσωματώθηκαν, σχετικά ειρηνικά, στον πολιτισμό των αποίκων. Το νεκροταφείο αποτελεί «μία από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε για να διερευνήσουμε» αυτό το ελάχιστα γνωστό κεφάλαιο της ιστορίας της Σκωτίας, αναφέρει ο Higgins στο Live Science. Πέρυσι, το ORCA ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση για τη μελέτη εκατοντάδων σκελετών, ένα έργο που θα περιλαμβάνει και γενετικούς ελέγχους.

Η διάσωση του χώρου από περαιτέρω διάβρωση εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Ανάμεσα στα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η ενίσχυση της περιοχής με σακιά και βράχους, αλλά και η κάλυψη των εκτεθειμένων οστών με πηλό για την προστασία τους. Μερικές φορές, υποστηρίζει ο Higgins στο Live Science, ο καλύτερος τρόπος για να προφυλάξουμε τα υπολείμματα σκελετών είναι να τα αφαιρέσουμε από την περιοχή αφού καταγράψουμε τη θέση τους. Χωρίς τις συνεχιζόμενες εργασίες για την προστασία του, αναφέρει, αυτό το νεκροταφείο θα μπορούσε να εξαφανιστεί «μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Με πληροφορίες από smithsonianmag.com