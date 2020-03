Το Bandcamp στηρίζει τους καλλιτέχνες που έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό

H μουσική πλατφόρμα του Bandcamp ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει οικονομικά τους καλλιτέχνες που έχουν πληγεί από την καραντίνα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παραχωρώντας όλα τα έσοδα από τις σημερινές πωλήσεις σε αυτούς.

«Με την πανδημία του Covid-19 να αποδεκατίζει τη ζωντανή μουσική και το κλείσιμο των δισκάδικων, πολλοί καλλιτέχνες βασίζονται μόνο στο merchandise και στις ψηφιακές πωλήσεις για μία τελευταία οικονομική σανίδα σωτηρίας» ανακοίνωσε το Bandcamp σήμερα το πρωί, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των καλλιτεχνών που έχει πλήξει η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες.

Η απομόνωση είναι παγκόσμια και το πλήγμα μεγάλο. «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να στηρίξουν οι φαν τους μουσικούς, αγοράζοντας απευθείας από αυτούς» γράφει ο Ethan Diamond, συνιδρυτής του Bandcamp. «Σήμερα το Bandcamp παραχωρεί όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις στους καλλιτέχνες και καλούμε όλους τους καλλιτέχνες και τις εταιρείες να συνεργαστούμε για να στηρίξουμε τη μουσική κοινότητα, τώρα που έχει τη μεγάλη ανάγκη».

Η λίστα των μουσικών και των εταιρειών που συμμετέχουν (παραχωρώντας το 100% από τα έσοδα στους καλλιτέχνες) είναι τεράστια. Και δεν πουλάνε μόνο μουσική, αλλά και ένα σωρό προϊόντα που προορίζονταν για να πουληθούν στα live και διάφορα άλλα.

Στην Ελλάδα, η Just Gazing Records συμμετέχει με τη συλλογή «You've Got Friends (in Athens)», με τη συμμετοχή 18 καλλιτεχνών της εναλλακτικής και ηλεκτρονικής σκηνής, με αποκλειστικό υλικό, που ανέβηκε μόλις στο Bandcamp.

Η συλλογή υπάρχει εδώ για αγορά με 5 ευρώ (και ακρόαση).

Επίσης, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ των Bonnie Nettles, το οποίο ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 2019 στο Suono Studio από τον Alex Bolpasis, που επιμελήθηκε και την παραγωγή και τη μείξη του album. To mastering πραγματοποιήθηκε στο Townsend Mastering, στο Λος Άντζελες από τον Nick Townsend.

Το άλμπουμ υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και εδώ.

Σήμερα επίσης κυκλοφορεί δωρεάν και το νέο άλμπουμ του The Boy «Αντιλόπη».