Πέθανε ο Tres Warren, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Psychic Ills

Πέθανε, σε ηλικία 41 ετών ο Tres Warren, τραγουδιστής και κιθαρίστας του νεοϋορκέζικου πειραματικού σχήματος Psychic Ills.

Τον θάνατό του έκανε γνωστό, μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συγκρότημα. «Ο αδερφός μας Tres, πέθανε» ανέφεραν. «Ήταν ένας εραστής της μουσικής. Η ψυχή του ήταν φτιαγμένη από μουσική», ανέφεραν μεταξύ άλλων κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο δοσμένο σε αυτό που έκανε. «Η γνωριμία μας μαζί του μας άλλαξε για πάντα και το κενό που αφήνει φεύγοντας δεν θα αναπληρωθεί ποτέ. Σε αγαπάμε Τ και θα μας λείπεις κάθε μέρα», αναφέρεται στην ανάρτηση του σχήματος.

Ο Warren σχημάτισε τους Psychic Ills με την μπασίστρια και τραγουδίστρια Elizabeth Hart το 2003. Ο ήχους τους ήταν επηρεασμένος από την ψυχεδέλεια του '60 και την φολκ, το αμερικανικό soft rock του '70 ενώ διακριτά ήταν τα space και ηλεκτρονικά στοιχεία. Το σχήμα κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα του LP, Dins (2005) και Mirror Eye (2008) στην ανεξάρτητη δισκογραφική του Μπρούκλιν, Social Registry.

Οι μετέπειτα δίσκοι τους Hazed Dream (2011), One Track Mind (2013) και Inner Journey Out (2016) κυκλοφόρησαν από την Sacred Bones. Στο Inner Journey Out συγκαταλέγεται και το σινγκλ "I Don't Mind", που ηχογράφησαν μαζί με την Hope Sandoval των Mazzy Star. Πέρα από τους Psychic Ills ο Warren είχε λάβει μέρος σε αναρίθμητα side projects.





Από την πλευρά του, ο Christian Bland, των The Black Angels, αποχαιρέτησε τον φίλο του και έναν από τους ανθρώπους που τον ενέπνευσαν περισσότερο. «Σε ευχαριστούμε για την υπέροχη μουσική Tres», έγραψε.