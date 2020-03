Ακούστε πρώτοι το νέο κομμάτι των 1000mods

To "So Many Days" είναι το νέο κομμάτι των 1000mods από το επερχόμενο άλμπουμ τους που έχει τίτλο "Υouth of Decent" και θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

Το "Υouth of Decent" είναι μια από τις πιο φιλόδοξες κυκλοφορίες των 1000mods. Την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκε ο θρυλικός Matt Bayles, γνωστός από τις δουλειές του με τους Isis, Mastodon, Soundgarden, Pearl Jam και Botch.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Litho Studio (ιδιοκτησίας του Stone Gossard, ιδρυτικού μέλους των Pearl Jam, Temple of the Dog, Mother Love Bone και Green River) και London Bridge Studio - εκεί που ηχογραφήθηκαν το "Ten" των Pearl Jam, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας των Alice in Chains και το θρυλικό ντεμπούτο των Soundgarden, μεταξύ πολλών άλλων.