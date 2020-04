«Μένουμε Σπίτι με Πολιτισμό»: Εκθέσεις, σεμινάρια, θέατρο και μουσική από τον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό σε κάθε σπίτι μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net, της Τεχνόπολης και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

«Στον Δήμο Αθηναίων στηρίζουμε τον πολιτισμό και φροντίζουμε, ώστε κάθε κάτοικος της πόλης να απολαμβάνει αλλά και να συμμετέχει σε πολιτιστικές δράσεις. Έτσι, αυτή τη δύσκολη για όλους μας στιγμή, που εκτιμάμε ακόμα περισσότερο το πόσο ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι ένα καταφύγιο αλλά και ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε, ώστε η ζωή μας στο σπίτι να γίνει πιο όμορφη, μέχρι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Πώς μένουμε σπίτι με Πολιτισμό

- Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με πάνω από 70.000 ψηφιακούς επισκέπτες μέχρι στιγμής, έρχεται στο σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο VR tour της μοναδικής έκθεσης «160 χρόνια made in Greece» αφιερωμένης στην ελληνική βιομηχανία από το 1857 έως σήμερα και να διαβάσετε όλα τα κείμενα, να περιεργαστείτε τις σπάνιες εικόνες, τα τεκμήρια και τα αντικείμενα αλλά και να αλληλεπιδράσετε με τα διαδραστικά εκθέματα. Επίσης σας καλούμε σε μια Ξενάγηση Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στην Ψηφιακή συλλογή του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για να ανακαλύψετε την ιστορία και τη λειτουργία του, τα σπάνια αρχεία και συλλογές του, τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, τα μηχανήματα που παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους, το ρόλο των εργαζομένων και όχι μόνο. Απολαύστε από το σπίτι τις Κυριακές στην Τεχνόπολη "Athens for All" με online δράσεις για οικογένειες με παιδιά από 4 ετών (διαθέσιμες από τις 12 Απριλίου στις 11.00), στο επίσημο site του Μουσείου. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν επίσης να ανακαλύψουν την ιστορία και τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου φωταερίου μέσα από δύο συναρπαστικά Video games για παιδιά που σχεδίασε η ομάδα Antidot Design Studio, αλλά και να γνωρίσουν την ποπ αρτ μέσα από το εργαστήριο Το Εργοστάσιο του Άντυ Γουόρχολ έρχεται σπίτι σου. Επίσης, στο DIY Art Lab τα παιδιά ανακαλύπτουν το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μέσα δημιουργικές κατασκευές και χρησιμοποιώντας απλά υλικά και πολλή φαντασία. Μικροί και μεγάλοι αξιοποιήστε τις Δημιουργικές κάρτες για παιχνίδια, κρυπτόλεξα, λαβύρινθους και εικαστικές δραστηριότητες!

Στο site του INNOVATHENS μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε online σεμινάρια και workshops αφιερωμένα στην επιχειρηματικότητα και στις νέες τεχνολογίες: Κάθε Δευτέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικό με την Επιχειρηματικότητα, την Διοίκηση και το Μάρκετινγκ. Κάθε Τρίτη & Πέμπτη σε συνεργασία με το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας) διοργανώνονται live streaming seminars που αφορούν στην ανάπτυξη soft skills, με εισηγητή τον Γεράσιμο Τζαμαρέλο. Κάθε Παρασκευή μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για νέες τεχνολογίες, λογισμικά και τον ψηφιακό κόσμο. Τέλος, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online ομιλίες αναγνωρισμένων επιστημόνων απ' όλον τον κόσμο που έχουν φιλοξενηθεί στο Athens Science Festival για θέματα που καλύπτουν κάθε πεδίο ενδιαφέροντος.

- Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) προσφέρει δωρεάν online παρακολούθηση στις τρεις οπερέτες που ανέβηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» κατά τις καλλιτεχνικές περιόδους 2018 – '19 & 2019 – '20, στηρίζοντας την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι». Πρόκειται για τις παραστάσεις «Η Εύθυμη Χήρα», του Franz Lehár (διαθέσιμο από 7 Απριλίου), καθώς και «Η Ωραία Ελένη» και «Ο Ορφέας στον Άδη» του Jacques Offenbach.

Παράλληλα, θα μπορείτε σύντομα να απολαύσετε δύο ακόμα παραγωγές, το «Όνειρο θερινής νυκτός» του Felix Mendelssohn, από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη (θεατροποιημένη συναυλία 2018-'19) και το θεατρικό έργο Peer Gynt του Henrik Ibsen σε μουσική Edvard Grieg από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία δήμου Αθηναίων υπό τη μουσική διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη (θέατρο με σκηνική μουσική 2019-'20).

Η μουσική και οι μουσικοί είναι επίσης σπίτι. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων μένει σπίτι και μας ταξιδεύει στην "Αθήνα" του Μάνου Χατζιδάκι με την ευγενική παραχώρηση άδειας των δικαιωμάτων από την εταιρεία Seed Point για λογαριασμό του Γιώργου Χατζιδάκι (Δείτε το εδώ), αλλά και άλλα κομμάτια που θα ακολουθήσουν σύντομα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων μένει επίσης σπίτι και ετοιμάζει αγαπημένες συνθέσεις. Τα Μουσικά Σύνολα Δήμου Αθηναίων ετοιμάζουν επίσης εκπλήξεις για το Πάσχα. Κι επειδή μαζί με το πνεύμα ασκούμε και το σώμα, πολύ σύντομα έρχονται στο σπίτι σας εντατικά προγράμματα γυμναστικής από τους γυμναστές του ΟΠΑΝΔΑ.

- Το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net στηρίζει την προσπάθεια των πολιτιστικών φορέων, οργανισμών και ομάδων, να κάνουν τον πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους και να εξακολουθούν να δημιουργούν και να προσφέρουν. Συγκεντρώνει λοιπόν όλες τις εκθέσεις, συλλογές, ψηφιακές περιηγήσεις, διαλέξεις, κείμενα, ταινίες, παραστάσεις των πολιτιστικών φορέων - μελών του Δικτύου - και όχι μόνο – και τις προσφέρει στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του www.athensculturenet.com και από το προφίλ του στο Facebook. Η λίστα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες πρωτοβουλίες. Παράλληλα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και η Art Athina σχεδιάζουν έναν ψηφιακό περίπατο στις γκαλερί για να συστήσουν στους διαδικτυακούς επισκέπτες τα έργα των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν, με στιγμιότυπα από τις εκθέσεις που ήταν προγραμματισμένες γι' αυτή την περίοδο, εικόνες από τα εργαστήρια των καλλιτεχνών και νοερά ταξίδια στα μονοπάτια της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Επίσης, ως συνέχεια της αγαπημένης δράσης «Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου» και σε μια προσπάθεια στήριξης του χώρου του βιβλίου, των συγγραφέων αλλά και του ηθικού του κόσμου, ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο Πολιτισμού σχεδίασαν μια καμπάνια στα social media με τον τίτλο «Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου: Μένουμε Σπίτι Παρέα με τους Συγγραφείς». Ποιες «διαδρομές» ακολουθούν οι συγγραφείς τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού; Ποιες σκέψεις τους συντροφεύουν, ποια βιβλία και ποια νοερά ταξίδια πραγματοποιούν; Οι δημιουργοί στέλνουν ένα σύντομο βίντεο μέσω του κινητού τους, στο οποίο ο καθένας δίνει το δικό του μήνυμα, μιλάει για το βιβλίο του, αφηγείται αποσπάσματα ή προτείνει αγαπημένα του βιβλία. Μέχρι σήμερα στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία έχει ήδη τεράστια απήχηση στο κοινό, συμμετέχουν οι (αλφαβητικά): Κώστας Ακρίβος, Πάνος Αμυράς, Θοδωρής Γκόνης, Στέφανος Δάνδολος, Αγγελική Δαρλάση, Τασούλα Επτακοίλη, Λευτέρης Καντζίνος, Εύα Μαθιουδάκη, Παυλίνα Μάρβιν, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μιχάλης Μοδινός, Μαρία Παπαγιάννη, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Αλέξης Σταμάτης, Άρης Σφακιανάκης, Δημήτρης Σωτάκης, Έρση Σωτηροπούλου, Αλεξάνδρα Τράντα (για τον Μένη Κουμανταρέα), Φωτεινή Τσαλίκογλου, Στέφανος Τσιτσόπουλος, Χρήστος Χρυσόπουλος. Όλο και περισσότεροι συγγραφείς ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και οι συμμετοχές αυξάνονται διαρκώς.