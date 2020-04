Platforms Project: Online θα πραγματοποιηθεί η διεθνής εικαστική έκθεση

Η διεθνής εικαστική έκθεση Platforms Project έρχεται φέτος online, μέσω του διαδικτυακού art fair «Platforms Project Net» επιδιώκοντας, παρά τις συνθήκες, να αναδείξει τις φωνές της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής. Η ψηφιακή έκθεση στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 800 καλλιτέχνες θα βρίσκεται στη σελίδα του Platforms Project για 15 μέρες, από τις 14 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2020.

Μέσω μιας ψηφιακής κάτοψης του εκθεσιακού χώρου “Νίκος Κεσσανλής” της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με τις πλατφόρμες τοποθετημένες στα ψηφιακά τους περίπτερα, ο θεατής θα μπορεί πατώντας πάνω στο αριθμό και το όνομα της πλατφόρμας ,να δει έργα που θα εκθέτει κάθε καλλιτέχνης της ομάδας ( video-art, ζωγραφική, φωτογραφία, installations κτλ).

Ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει online στα ελληνικά και αγγλικά ,ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών πάνω σε θέματα που αφορούν την σύγχρονη τέχνη, online περφόρμανς και βίντεο από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο επισκέπτης του νέου Platforms Project Net βιώνοντας μια νέα διαδραστική εμπειρία, θα έχει τη δυνατότητα να έρθει διαδικτυακά σε άμεση επαφή και διάλογο με τους καλλιτέχνες.

Μετά από την λήψη εκατοντάδων αιτήσεων από 27 χώρες στο ανοιχτό διαδικτυακό κάλεσμα, θα συμμετέχουν στο Platforms Project Οnline 63 πλατφόρμες από 20 χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Καναδάς, Η.Π.Α., Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Παναμάς, Φιλανδία, Ινδονησία, Τουρκία, Σερβία, Ρωσία, Κύπρος, Ιταλία, Χονγκ Κονγκ) και με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες.

Embryo LLC, Shanina Dionna, Seen, 2020

Μεταφραστές, Between calmness and serenity

Στο Platforms Project NET 2020 θα παρουσιαστούν 63 πλατφόρμες-ομάδες καλλιτεχνών:

A Very Very Happy Gallery (Καναδάς, Χονγκ Κονγκ), ABC Gallery (Ρωσία), ACEY Europe (Ελλάδα, Κύπρος), AKA artist-run (Καναδάς), AMV (Καναδάς), ArtCode (Ελλάδα), ARTIA GALLERY(Ελλάδα ), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÈÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία ),BEASTON Projects (Μ. Βρετανία), BIG - Biennale Interstellaire des espaces d'art de Genève (Ελβετία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d'art et de recherche, Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Μ. Βρετανία), Chicago Artists Platforms (ΗΠΑ), Come alone (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία), Cube Art Editions (Ελλάδα), CYBORG/ASMA (Ελλάδα), D.E.U.S (Ελλάδα & Βέλγιο), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία) , Ed Video (Καναδάς), Embryo LLC (ΗΠΑ), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), EX-MÊKH (Ολλανδία), Five Years & Darling Pearls & Co (Μ. Βρετανία), Fragments of truth + LaLa Art Group (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδία & Βέλγιο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IN VIVO (Ελλάδα), ITSONLYARTS (Ελλάδα), JAW (Μ. Βρετανία), JuJe (Καναδάς), Κ4+1 project (Ελλάδα ), Kaktos Project (Ελλάδα ), ΚΟΙΝΩΝΩ Τhe Tinos Gathering (Ελλάδα), Kunsthalle Graz - association for contemporary art (Αυστρία), Kunsthallekleinbasel (Ελβετία), METAPOLIS (Ελλάδα), Μεταφραστές - Meta-frastes (Ελλάδα), Mnky Bizz Group (ΗΠΑ), mp43 - project space for the peripheral (Γερμανία), Museum of Forgetting/TILT platform (Σουηδία , Ελλάδα), MUU Galleria (Φιλανδία), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), penelope's webs (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), Pow Wow (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), rosalux (Γερμανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), Sepersepuluh (Ινδονησία), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), THE M{}ESUM (Γερμανία),TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Topp & Dubio (Ολλανδία), Tranformart Gallery (Σερβία), Y@oldnursery (Ελλάδα )

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2020 έχει ηΆρτεμις Ποταμιάνου.

Το πρόγραμμα των ομιλιών και δράσεων του Platforms Project Net, θα ανακοινώνετε από το platformsproject.com καθώς και από την επίσημη σελίδα του στο facebook.