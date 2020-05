Δείτε τα νέα έργα του πρότζεκτ «Enter» του Ιδρύματος Ωνάση

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου τα νέα έργα του πρότζεκτ «Enter» θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ωνάση. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, όπως οι: Isabella Rossellini & Paul Magid, Ziad Antar, Εύη Καλογηροπούλου, Kareem Kalokoh κ.α. παρουσιάζουν τις ετερόκλητες δημιουργίες τους που προέκυψαν μέσα από τη καραντίνα.

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Onassis USA ανέθεσαν σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο νέα έργα φτιαγμένα στην περίοδο καραντίνας, μέσα σε 120 ώρες.

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου μας υποδέχονται στο σπίτι τους: η Isabella Rossellini και ο Paul Magid με μια συγκινητική ταινία-βάλσαμο για τις ανθρώπινες εκφράσεις σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς (Darwin, What?)· η Risa Puno και ο Avi Dobkin με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να παίζεται από απόσταση (The Quiet: Part 1)· ο Akira Takayama με οδηγίες για να φτιάξουμε τον δικό μας κήπο και να μείνουμε δημιουργικοί και συνδεδεμένοι με τον έξω κόσμο (Heterotopia Garden)· ο Ziad Antar με ένα μονοπλάνο που σχολιάζει τη βία που κρύβεται σε ένα γνωστό παιδικό τραγούδι (The Little Boat [Il Était un...]).

Η Εύη Καλογηροπούλου με ιστορίες για ράπερ και πλυντήρια αυτοκινήτων και τον φακό της στραμμένο στα πλακάκια και τα μωσαϊκά (Πλακάκια)· ο Kareem Kalokoh με ένα μουσικό κομμάτι για τη φιλία εν καιρώ απομόνωσης (Swim)· οι RootlessRoot, με τη διάσημη σε όλο τον κόσμο πρακτική τους, Fighting Monkey, ως τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητάς μας (Take Your Time)· οι Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης και Αλέξης Φιδετζής με ένα ζωντανό παιχνίδι σε live stream που αλληλεπιδρά με το κοινό του YouTube μέσω των YouTube comments (Σημειώσεις για την Ετοιμότητα: Βήμα πρώτο).

Διατίθενται ήδη έργα των Ηλία Αδάμ, Σίμου Κακάλα, Δημήτρη Καραντζά, Βασίλη Κεκάτου, Στέφανου Τσιβόπουλου, Ευθύμη Φιλίππου, Αντώνη Φωνιαδάκη, 600 HIGHWAYMEN, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Emily Johnson, Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), Radiohole, RootlessRoot.

Τις επόμενες μέρες θα προστεθούν νέα πρωτότυπα έργα, από τους Λένα Κιτσοπούλου, Μαρία Παπαδημητρίου, Daniel Wetzel, Έφη Μπίρμπα & Άρη Σερβετάλη, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Γιάννη Μανταφούνη, Γιώργο Ζώη, Samita Sinha, Frisly Soberanis, Alina Tenser & Gabo Camnitzer, Xin Liu, ενώ η λίστα συνεχώς μεγαλώνει.

Η Isabella Rossellini στο" Darwin, What?".

Αναλυτικά

Isabella Rossellini & Paul Magid

Darwin, What? (Δαρβίνος, τι;)

Τι κάνει ο Δαρβίνος στο σπίτι της Ιζαμπέλα Ροσελίνι; Επιτυχημένο μοντέλο με αναρίθμητα εξώφυλλα περιοδικών, σπουδαία ηθοποιός με δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της και συνεργασίες με τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι δεν επαναπαύτηκε ποτέ στις δάφνες της. Έχει επιδείξει βαθύ ενδιαφέρον για τα ζώα και έχει δημιουργήσει βραβευμένες σειρές μικρού μήκους ταινιών ("Green Porno”, "Seduce Me” και "Mammas”) μετά το μεταπτυχιακό της στη Συμπεριφορά και την Προστασία των Ζώων.

Ο Πολ Μάγκιντ, συνιδρυτής της διεθνούς κωμικής θεατρικής, μουσικής και ακροβατικής ομάδας Flying Karamazov Brothers (FKB), έχει εμφανιστεί αναρίθμητες φορές στο Μπρόντγουεϊ, στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, έχει γράψει θεατρικά έργα και έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία, μεταξύ αυτών με ένα Emmy και ένα Obie. Ευαισθητοποιημένος καλλιτέχνης και ο ίδιος, είναι συνιδρυτής και διευθυντής της New Old Time Chautauqua (NOTC), μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που, από το 1981, φέρνει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και γέλιο στις υποβαθμισμένες κοινότητες των βορειοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Μαζί δημιούργησαν μια συγκινητική ταινία για το ENTER που εγκωμιάζει με ευαισθησία τις ανθρώπινες εκφράσεις: Η Ιζαμπέλα βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του κορονοϊού. Αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να διαβάσει όλα τα βιβλία του Δαρβίνου – μόνο που πρόκειται για βαρύ ανάγνωσμα, κι έτσι την παίρνει ο ύπνος. Στο όνειρό της εμφανίζεται το φάντασμα του Δαρβίνου. Θέλει να μιλήσει για την έκφραση των συγκινήσεων, μια και η Ιζαμπέλα είναι ηθοποιός. Ο Δαρβίνος εξηγεί πως στο βιβλίο του «Η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και τα ζώα» παρουσιάζει την υπόθεση εργασίας πως αυτές οι βασικές συγκινήσεις, ακριβώς όπως τα οστά ή τα ράμφη των περιβόητων σπίνων του, καθορίζονται από την εξέλιξη.

Risa Puno & Avi Dobkin

The Quiet: Part 1

Γλύπτρια και καλλιτέχνιδα εγκαταστάσεων, με βάση τη Νέα Υόρκη, η Ρίσα Πούνο χρησιμοποιεί τη διαδραστικότητα και το παιχνίδι για να κατανοήσει πώς συσχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Έχει εκθέσει έργα της σε συνεργασία με σημαντικούς αμερικανικούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει τιμηθεί με βραβεία και residencies. Ο Άβι Ντόμπκιν, σχεδιαστής φωτισμών, με ειδίκευση στις εκθέσεις εικαστικών και τις εγκαταστάσεις, και συνεργάτης της Ρίσα Πούνο, φανατικός σε όλη του τη ζωή των επιτραπέζιων παιχνιδιών, έπαιξε για πρώτη φορά το Dungeons & Dragons σε ηλικία 12 ετών και τα τελευταία έξι χρόνια δημιουργεί και ο ίδιος παιχνίδια. Πιστεύει ακράδαντα ότι κανείς δεν μπορεί να έχει ποτέ αρκετά ζάρια.

Οι δυο τους δημιούργησαν για το ENTER το The Quiet: Part 1, ένα συνεργατικό παιχνίδι περιπέτειας (adventure game), ως απάντηση στην κρίση του COVID-19. Σχεδιασμένο για να παίζεται από απόσταση, αυτό το διαδραστικό έργο τέχνης εδράζεται στην παράδοση της μηχανικής των επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων (role-playing games). Αυτή η «συλλογική εμπειρία αφήγησης», όπως οι ίδιοι το ονομάζουν, είναι εμπνευσμένη από την περίπλοκη συναισθηματική κατάσταση και την κοινωνική δυναμική των άνευ προηγουμένου στιγμών που ζούμε.

Το The Quiet δεν επιδιώκει απόσπαση ή απόδραση από την πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως σκοπός του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν ενεργά με τα θέματα της ασφάλειας, της κηδεμονίας, της πρόσβασης και της στήριξης. Προσφέρει μια αφοπλιστικά διασκεδαστική ευκαιρία να εξετάσουμε περιεχόμενο που αλλιώς μπορεί να φαινόταν «βαρύ», στη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο για 3-5 παίκτες – έναν Αφηγητή και έως τέσσερις Χαρακτήρες.

Akira Takayama

Heterotopia Garden

Ο θεατρικός σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης Ακίρα Τακαγιάμα, με καλλιτεχνική παραγωγή που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από πρότζεκτ, όπως ξεναγήσεις, βίντεο εγκαταστάσεις, κοινωνικά πειράματα και προσωρινά σχολεία ανά τον κόσμο, επιδιώκει με το έργο του να ανανεώσει την «αρχιτεκτονική του θεάτρου» διευρύνοντας τη συμμετοχή του κοινού στην κοινωνία και τον αστικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια, αλληλεπιδρά με διάφορα πεδία δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων τις εικαστικές τέχνες, τον τουρισμό, την πολεοδομία και την εκπαίδευση. Με τη Στέγη έχει ξανασυνεργαστεί στο Heterotopia Project (4ο Fast Forward Festival, 2017).

Ο «Κήπος ετεροτοπίας» είναι ένας σύντομος οδηγός για το πώς να κάνετε τον δικό σας «κήπο» στο σπίτι. Μπορείτε να μοιραστείτε μια εικόνα του «κήπου» σας και να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, έναν ήχο, μια μουσική ή ένα ποίημα – με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Ο κήπος είναι το μικρότερο τεμάχιο του κόσμου και η ολότητα του κόσμου.

Heterotopia Garden: Ένας σύντομος οδηγός για το πώς να κάνετε τον δικό σας «κήπο» στο σπίτι.

Ziad Antar

Το μικρό καράβι (Ήταν ένα…) (The Little Boat [Il Était un...])

Λιβανέζος video artist και φωτογράφος, ο Ζιάντ Άνταρ (γενν. 1978, Σιδώνα) έχει έργα του σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές – μεταξύ άλλων, στο Centre Georges Pompidou, το Βρετανικό Μουσείο, το ίδρυμα Louis Vuitton και το ίδρυμα Aishti.

Παίρνοντας για δείγμα ένα από τα πιο γνωστά παιδικά τραγουδάκια σε όλο τον κόσμο, αυτό το βίντεο αποκαλύπτει σταδιακά την υφέρπουσα βία που είναι ριζωμένη στην κουλτούρα που απευθύνεται στα παιδιά. Πρόκειται για ένα μονοπλάνο –σαν φωτογραφία–, στο οποίο ένα μικρό όργανο ξεδιπλώνεται μόνο του με φοβερή τρυφερότητα, καθώς ακούγεται η ιστορία του τραγουδιού με το σχεδόν κανιβαλιστικό θέμα.

Εύη Καλογηροπούλου

Πλακάκια (Tiles)

Εικαστική καλλιτέχνιδα και κινηματογραφίστρια, με σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Royal College of Arts του Λονδίνου, η Εύη Καλογηροπούλου έχει παρουσιάσει δουλειά της στην Chisenhale Gallery, τη Whitechapel Gallery, το BFI (Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου) και την Kunstverein της Δρέσδης, συμμετείχε σε ομαδική έκθεση που διοργάνωσαν το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, εκπροσωπείται από την Breeder Gallery και δουλειά της αποτελεί μέρος της Συλλογής του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Εύη Καλογηροπούλου αναφέρει σχετικά με το έργο που ετοίμασε για το ENTER: «Ολοκλήρωσα ένα έργο κινούμενης εικόνας αντλώντας έμπνευση από τον κόσμο που συναντάω στην καραντίνα, όπως τον συνεργάτη και φίλο και τον προπονητή μου. Κοινός άξονας είναι το μωσαϊκό στο πάτωμα, τα πλακάκια, αλλά και η προσωπική μας σχέση.»

Ένας ράπερ γράφει το καινούριο του τραγούδι και μιλάει για τη νυχτερινή του έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Κάθεται στην κουζίνα του σπιτιού του, το πάτωμα είναι μωσαϊκό και στον τοίχο υπάρχουν πολύχρωμα πλακάκια. Ένα πλυντήριο αυτοκινήτων μεταμορφώνεται το βράδυ σε αίθουσα προπόνησης κικ μπόξινγκ, όπου οι εργαζόμενοι προπονούνται μοναχικά – αν και σε ζευγάρια. Το πάτωμα είναι μωσαϊκό και στον τοίχο υπάρχουν πολύχρωμο πλακάκια.

Kareem Kalokoh

Swim

O Kareem Kalokoh, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι καλλιτέχνης της χιπ χοπ, αλλά και μέλος και συνιδρυτής της κολεκτίβας ATH KIDS. Για το ENTER δημιούργησε ένα μουσικό κομμάτι με πλάνα από τo σύμπαν του, κατά το διάστημα της πανδημίας. Μια ταινία μικρού μήκους για το αίσθημα της απομόνωσης, για το να κάνεις τέχνη σε έναν κόσμο που έχει πατήσει παύση λόγω κορωνοϊού, καθώς και για τη φιλία.

Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής

Σημειώσεις για την ετοιμότητα: Βήμα πρώτο (Notes to Readiness: Step 1)

Ο Κωστής Σταφυλάκης, εικαστικός καλλιτέχνης, θεωρητικός τέχνης, συγγραφέας και επιμελητής εκθέσεων με διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες, έχει διδάξει θεωρία και σύγχρονη τέχνη, έχει επιμεληθεί σημαντικές εκθέσεις στην Ευρώπη, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του ViZ Laboratory for Visual Culture και έχει εκθέσει σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Τεό Τριανταφυλλίδης, καλλιτέχνης που δημιουργεί εικονικούς κόσμους και διεπαφές για το ανθρώπινο σώμα, προκειμένου αυτό να κατοικήσει μέσα τους, έχει παρουσιάσει έργα του σε μουσεία ανά τον κόσμο και έχει συμμετάσχει σε Μπιενάλε. Ο Αλέξης Φιδετζής, με σπουδές εικαστικών τεχνών στην ΑΣΚΤ, την Kunstakademie του Μονάχου και το Pratt Institute της Νέας Υόρκης (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση), ασχολείται με ερευνητικές καλλιτεχνικές πρακτικές εστιάζοντας σε ζητήματα τέχνης και γεωπολιτικής. Χρησιμοποιεί πλήθος μέσων, από σχέδιο μέχρι περφόρμανς. Έχει τιμηθεί με βραβεία και υποτροφίες από ιδρύματα και έχει παρουσιάσει έργα ανά τον κόσμο.

Οι τρεις τους συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ζωντανό παιχνίδι ως αναφορά στις σύγχρονες κουλτούρες της ετοιμότητας. Οι Σημειώσεις για την Ετοιμότητα: Βήμα πρώτο είναι ένας οδηγός για να προετοιμάσετε τους εαυτούς σας και τα ράφια σας.

Αντλώντας έμπνευση από την αντιδραστική κουλτούρα των preppers (άτομα και ομάδες που προετοιμάζονται για την επιβίωσή τους σε περίπτωση καταστροφής ή πολιτειακής εκτροπής), οι τρεις καλλιτέχνες υιοθετούν τη φόρμα του παιχνιδιού ρόλων για να αναπτύξουν μια σειρά από χαρακτήρες για την «Ετοιμότητα», ένα εμβυθιστικό έργο που επιχειρεί να ερευνήσει τις καταστροφικές φαντασιώσεις της κατάστασης επιφυλακής

RootlessRoot

Take your time

Θα θέλατε να κινείστε καλύτερα; Να μεγαλώνετε/γερνάτε καλύτερα; Να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος και την αβεβαιότητα της καθημερινής ζωής; Τι θα λέγατε να αρχίζατε να δουλεύετε πάνω σε αυτό όσο βρίσκεστε στο σπίτι; Η Λίντα και ο Γιόζεφ παρουσιάζουν τις βασικές αρχές της πρακτικής Fighting Monkey. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς που ετοίμασαν οι RootlessRoot για το ENTER.

