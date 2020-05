Ο Άντι Σέρκις διάβασε ασταμάτητα όλο το Χόμπιτ live και μετά από 11 ώρες συγκέντρωσε 300.000 δολ. για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Βρετανός ηθοποιός Άντι Σέρκις συγκέντρωσε 351.000 δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, διαβάζοντας όλο το «The Hobbit» σε live stream.

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι παγκοσμίως συντονίστηκαν για την μαραθώνια online ανάγνωση της περιπέτειας φαντασίας του JRR Tolkien. Ο Σέρκις, 56 ετών, υποδύθηκε το Γκόλουμ στη σειρά ταινιών Άρχοντας των Δαχτυλιδιών σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον.

Οι θεατές παρακολούθησαν μέσω του YouTube και της σελίδας του Go Fund Me. Οι δωρεές θα διατεθούν στο NHS Charities Together και το Baby Beginnings.

Ο ηθοποιός ήταν ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακός καθώς διάβαζε με διαφορετικές φωνές, μιμούμενος και το Γκόλουμ.

«Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε σε αυτήν την τεράστια αποστολή από τα σαλόνια μας», είπε πριν ξεκινήσει την ανάγνωση. Ευχαρίστησε το εθνικό σύστημα υγείας και όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και ενώ οι πρώτες δωρεές έφτασαν ήδη πριν ξεκινήσει την ανάγνωση, αστειεύτηκε πως στην πραγματικότητα μπορεί να μη χρειαζόταν καν να το κάνει.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε την ανάγνωση την Παρασκευή και ολοκλήρωσε 11 ώρες αργότερα και σταμάτησε μόνο για να χρησιμοποιεί την τουαλέτα.