Βρετανικό Μουσείο: Online η συγκινητική έκθεση για την Πομπηία που είχε σπάσει ρεκόρ επισκεψιμότητας

Η πιο δημοφιλής έκθεση του Βρετανικού Μουσείου για την τελευταία δεκαετία, με τίτλο «Life and Death in Pompeii and Herculaneum», έρχεται live στις οθόνες μας με τη μορφή «ιδιωτικής περιήγησης» που θα προβληθεί δωρεάν την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Facebook και το YouTube.

Η έκθεση του 2013 έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις συγκινητικότερες που φιλοξενήθηκαν ποτέ στο Βρετανικό Μουσείο. Ο επισκέπτης μεταφέρεται 2000 πίσω στον χρόνο, σε δύο συνηθισμένες πόλεις, την Πομπηία και το-λιγότερο γνωστό- Ερκουλάνουμ, που θα έμεναν στην ιστορία εξαιτίας ενός ασυνήθιστου και καταστροφικού φαινομένου.

Η έκρηξη του Βεζούβιου έθαψε για πάντα τις πόλεις κάτω από τη στάχτη του σκορπώντας τον θάνατο και συντηρώντας ταυτόχρονα μια μοναδική εικόνα της ζωής στην αρχαιότητα. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν εκεί και τα ξεχωριστά αντικείμενα που άφησαν πίσω τους η μνημειώδης έκθεση προσφέρει μια μοναδική ματιά στην συναρπαστική ρωμαϊκή κοινωνία-με τα ψεγάδια και την γοητεία της.

Χρυσό περιβραχιόνιο με μορφή φιδιού.

Το βίντεο-ιδιωτική περιήγηση στην έκθεση έχει τίτλο «Pompeii Live» και είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν στις κινηματογραφικές αίθουσες ως live cinema event συγκεντρώνοντας πλήθη θεατών. Την εισαγωγή στην online προβολή του θα κάνει ο πρώην διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου και συγγραφέας του βιβλίου «A History of the World in 100 Objects», Neil MacGregor ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει και η δημοφιλής ιστορικός Mary Beard.

Η τελευταία αναφέρει: «Η Πομπηία και το Ερκουλάνουμ αποκαλύπτουν τον κόσμο της αρχαίας Ρώμης, από τα κομψά στέκια μέχρι τους κακόφημους δρόμους, από τους σκλάβους μέχρι τους άρχοντες, από τα πολυτελή δείπνα μέχρι τα πιο φτηνά γεύματα-και το σεξ και τις τουαλέτες!»

«Φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως τα αντικείμενα που ερευνάμε είναι προϊόντα μια φρικιαστικής καταστροφής. Νομίζω όμως πως οφείλουμε στα θύματα να ζωντανέψουμε τον κόσμο τους. Αυτό επιτυγχάνει θαυμάσια η live προβολή του Βρετανικού Μουσείου» συνεχίζει η ίδια

Μωσαϊκό που απεικονίζει σκύλο-φύλακα. Οικία του Ορφέα. Πομπηία. Φωτο: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei

Τετάρτη 20 Μαΐου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο Facebook και το Youtube του Βρετανικού Μουσείου.

Με πληροφορίες από το standard.co.uk