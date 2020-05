Ο Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει gothic western μυθιστόρημα - Με τον Tony McNamara του «The Favourite»

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα συναντηθεί ξανά με τον Tony McNamara, σεναριογράφο του «The Favourite» για την μεταφορά του gothic western μυθιστορήματος «Hawkline Monster» του Richard Brautigan από το 1974.

Το σενάριο του McNamara ακολουθεί δυο πιστολέρο, οι οποίοι προσλαμβάνονται από ένα 15χρονο κορίτσι για να σκοτώσουν ένα τέρας, που κατοικεί κάτω από το υπόγειο του σπιτιού της Miss Hawkline.

Ο Γιώργος Λάνθιμος πρόκειται να σκηνοθετήσει το πρότζεκτ, με την υποστήριξη των New Regency και Element Pictures, το οποίο «κυκλοφορεί» στο Χόλιγουντ εδώ και χρόνια και «φλέρταραν» επίσης οι Χαλ Άσμπι και Τιμ Μπάρτον. Ο Χαλ Άσμπι ήθελε να σκηνοθετήσει την ταινία με πρωταγωνιστές τους Τζακ Νίκολσον και Ντάστιν Χόφμαν.

Η είδηση για το «Hawkline Monster» έρχεται σε μια σπουδαία στιγμή για τον Tony McNamara, που απέσπασε διθυράμβους για τη νέα κωμωδία «The Great» στο Hulu, με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Χουλτ και Ελ Φάνινγκ. Ο McNamara έγραψε το «The Favourite» με την Ντέμπορα Ντέιβις και μαζί ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου, ενώ απέσπασαν επίσης βραβεία σε British Independent Film Awards και BAFTA. Ο Γιώργος Λάνθιμος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Σκηνοθεσίας, με το «The Favourite» να μετρά συνολικά 10 υποψηφιότητες και ένα βραβείο, εκείνο του Α' Γυναικείου Ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν.

Το «Hawkline Monster» έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα πρότζεκτ που ετοιμάζει ο Γιώργος Λάνθιμος, με το «The Favourite» να παραμένει η τελευταία σκηνοθετική προσπάθεια του Έλληνα κινηματογραφιστή.

Λίγο πριν τα Όσκαρ του 2019, έγινε γνωστό πως ο Λάνθιμος επρόκειτο να σκηνοθετήσει μια μεταφορά του μυθιστορήματος «Pop. 1280» του Jim Thompson, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός ντόπιου σερίφη που η διαφθορά τον οδηγεί μέχρι την επόμενη εκλογή του.

Ένα δεύτερο πρότζεκτ, το «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter», ανακοινώθηκε επίσης τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Λάνθιμος θα αναλάβει την σκηνοθεσία και την παραγωγή του για την Searchlight Television, διανομέας του «The Favourite», που θα βασίζεται στο βιβλίο του Mark Seal.

