Ανθρωπόκαινος σε Αναμονή: Διαδικτυακή έκθεση με θέμα την πανδημία και το περιβάλλον

Ο πολιτιστικός οργανισμός PCAI διοργανώνει μέσω του καναλιού του στο YouTube την διαδικτυακή έκθεση «Anthropocene On Hold» (Ανθρωπόκαινος σε Αναμονή) στην οποία συμμετέχουν 20 διεθνείς εικαστικοί και video artists με έργα για την πανδημία και την επίδρασή της στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Η Ανθρωπόκαινος διαδόθηκε ως περιβαλλοντικός όρος στις αρχές του 21ου αιώνα από τον Ολλανδό Νομπελίστα και πρωτοπόρο της ατμοσφαιρικής χημείας, Paul Crutzen. Αποτελεί μια προτεινόμενη γεωλογική εποχή, η οποία ξεκινά με την έναρξη σημαντικών ανθρώπινων επιπτώσεων στη γεωλογία και τα οικοσυστήματα της Γης, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής ως απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα κηρύξει επισήμως πανδημία. Η αόρατη απειλή θα επηρεάσει σε παγκόσμια κλίμακα την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, την οικονομία και τις συλλογικές δράσεις επιφέροντας, παράλληλα, την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως ο κατ’οίκον περιορισμός ή η ελεγχόμενη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους. Ερημωμένοι δρόμοι και πόλεις, εν μέσω κοινωνικής ανησυχίας, οικονομικής αβεβαιότητας και κλιματικής κρίσης, απηχούν το αστικό κενό και την ανάγκη συλλογικής εγρήγορσης.

Λητώ Κάττου, Closer, 2020, Anthropocene On Hold, PCAI exhibition, Courtesy of the artist & T293, Rome

Τι σημαίνει για τη Γη και την Ανθρωπόκαινο Εποχή η αναμονή και η στασιμότητα κατά τη διάρκεια πανδημίας και lockdowns, συνθηκών οι οποίες φαντάζουν αποκυήματα δυστοπικής μυθοπλασίας; Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που τίθενται για έναν καλλιτέχνη; Πώς μπορούν οι κοινωνικές αποστάσεις και η καραντίνα να αναμορφώσουν τις καλλιτεχνικές πρακτικές και τις περιβαλλοντικές αφηγήσεις; Με ποιους τρόπους μπορεί ο covid-19 να επηρεάσει τo περιβαλλοντικό ζήτημα και την ευρύτερη αντίληψή μας γύρω από αυτό;

Το PCAI, στο πλαίσιο της έκθεσης Anthropocene On Hold(Ανθρωπόκαινος Σε Αναμονή), προσκαλεί 20 διεθνείς εικαστικούς και video artists να ανταποκριθούν στα ερωτήματα αυτά με παράμετρο τον αντίκτυπο στην καλλιτεχνική παραγωγή, τη σχέση με το κοινό αλλά και τη βιωσιμότητα και αειφορία του πλανήτη.

Οι James Bridle, Ionian Bisai & Σωτήρης Τσίγκανος, Matthias Fritsch, Kυριακή Γόνη, Markus Hanakam & Roswitha Schuller, Hypercomf, Rindon Johnson, Εύη Καλογηροπούλου, Λητώ Κάττου, Bianca Kennedy and the Swan Collective, Marcin Liminowicz & Trang Ha, Charly Nijensohn, Κοσμάς Νικολάου, Andrew Norman Wilson συμμετέχουν με νέα έργα στην πρώτη διαδικτυακή ομαδική έκθεση του PCAI σε επιμέλεια Κίκας Κυριακάκου, ένα ongoing ψηφιακό project, το οποίο θα φιλοξενείται από τις 14 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στο κανάλι YouTube του PCAI.

Charly Nijenson, Beyond the End, 2020, Anthropocene On Hold, PCAI exhibition, Courtesy of the artist