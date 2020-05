Ακούστε το νέο τραγούδι της Lady Gaga με τη συμμετοχή της Αριάνα Γκράντε

Στη δημοσιότητα έδωσε η Lady Gaga το νέο της σινγκλ, με τίτλο "Rain on Me", στο οποίο συμμετέχει η Αριάνα Γκράντε.

Σε συνέντευξή της, η Lady Gaga, ανέφερε ότι με την Αριάνα Γκράντε «συνδέθηκαν αμέσως σε ένα συναισθηματικό επίπεδο» κατά τη δημιουργία του κομματιού και πως η ίδια χόρευε ενώ η Γκράντε τραγουδούσε τους στίχους.

Το καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες επιβεβαιώθηκε και από σχετικές αναρτήσεις στο Twitter. Η Lady Gaga ευχαρίστησε την Αριάνα Γκράντε που της θύμισε ότι είναι δυνατή, ενώ η Γκράντε ανέφερε ότι συνάντησε μία γυναίκα που γνώρισε τον πόνο όπως τον γνώρισε και εκείνη.

Η Lady Gaga ανακοίνωσε τον νέο της δίσκο με τίτλο "Chromatica" στις 02 Μαρτίου, μετά την κυκλοφορία του σινγκλ "Stupid Love". Πέρα από την Γκράντε στον δίσκο συμμετέχει ο Έλτον Τζον και οι BLACKPINK.

Το Chromatica θα κυκλοφορούσε στις 02 Μαρτίου κάτι που αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ως νέα ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί η 29η Μαΐου.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Lady Gaga διοργάνωσε το "One World: Together at Home", ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με συμμετοχές καλλιτεχνών από το σπίτι που αποσκοπούσε στη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Με πληροφορίες από Pitchfork