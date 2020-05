Tα βραβεία του online 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε online εκδοχή φέτος, με αρκετές από τις βραβευμένες παραγωγές να βρίσκονται μεταξύ των sold out προβολών.

Μέχρι και την όγδοη μέρα της διοργάνωσης διατέθηκαν 72.000 δωρεάν εισιτήρια και 113 ντοκιμαντέρ έγιναν sold out.

Για τον λόγο αυτό το Φεστιβάλ δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να δουν ξανά την πλειοψηφία των βραβευμένων ταινιών, προσφέροντας 100 επιπλέον δωρεάν θεάσεις για κάθε μία.

Οι επιπλέον θεάσεις θα είναι διαθέσιμες από σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου ενώ το κοινό μπορεί να κλείσει εισιτήρια μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28 Μαΐου, ενώ για όσους κλείσουν τα εισιτήριά τους την Πέμπτη οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για 24 ώρες από τη δέσμευση θέσης.

Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Μάρκο Γκαστίν, σκηνοθέτης (Ελλάδα), Κλερ Σιμόν, σκηνοθέτις (Γαλλία) και την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Αν Τόμσον, οι οποίοι απένειμαν το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ στο ντοκιμαντέρ: Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000ευρώ απέσπασε το ντοκιμαντέρ

Σπίτι μου / Acasă, My Home σε σκηνοθεσία Ράντου Τσορνίτουτς (Ρουμανία, Φινλανδία, Γερμανία).

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού NEWCOMERS

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ κέρδισε το ντοκιμαντέρ Βάλχενζεε για πάντα / Walchensee Forever σε σκηνοθεσία Γιάνα Γι Γουόντερς (Γερμανία) ενώ το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Ο καιρός μιας κυρίας / Lady Time σε σκηνοθεσία Ελίνα Ταλβενσάαρι (Φινλανδία).

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Newcomers του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους: Κατρίν Λε Κλεφ, sales agent (Γαλλία), Φιλίπ Μπελαΐς, σκηνοθέτη, παραγωγό, διευθυντή φωτογραφίας (Γαλλία) και Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ, σκηνοθέτη (ΗΠΑ - Ελβετία).

Έτος ανακάλυψης / The Year of the Discovery σε σκηνοθεσία Λούις Λόπες Καράσκο από την Ισπανία.

Βραβείο Διεθνούς Διαγωνιστικού >> FILM FORWARD

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος Film Forward» που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Έτος ανακάλυψης / The Year of the Discovery σε σκηνοθεσία Λούις Λόπες Καράσκο από την Ισπανία.

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό >>Film Forward του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους: Εντουάρντο Γουίλιαμς, σκηνοθέτη (Αργεντινή), Γκιουρτσάν Κελτέκ, σκηνοθέτη (Τουρκία) και Μαρία Τσαντσάνογλου, ιστορικό τέχνης (Ελλάδα).

Βραβείο «MERMAID»

Το Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και φέτος απονέμεται στην ταινία Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ).

«Για την τολμηρή απεικόνιση των φρικαλεοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η LGBTQ+ κοινότητα στη Ρωσία - μια γλαφυρή αντανάκλαση του τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε αποκαλούμενα προνομιούχα μέρη του πλανήτη όπου έχουν ήδη θεσπιστεί νόμοι κατά των διακρίσεων και έχουν αναγνωριστεί LGBTQ+ δικαιώματα.

Για τον βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων και την ισχυρή πεποίθησή του ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με τον ακτιβισμό, το προσωπικό ρίσκο και κυρίως με το να μην εγκαταλείψεις ποτέ. "Δίνοντας πρόσωπο" στα θύματα των διωγμών της κυβέρνησης της Τσετσενίας, μέσω της μνημειώδους χρήσης ψηφιακών εφέ, το ντοκιμαντέρ γίνεται το ίδιο μια σημαντική πράξη πολιτικού και κινηματογραφικού ακτιβισμού, η αρχή ενός κινήματος που έχουμε ανάγκη όλοι και που ελπίζουμε πως θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αλλαγή» αναφέρει για την επιλογή της η φετινή επιτροπή που αποτελείτο από τους: Ντέμπρα Ζίμερμαν, εκτελεστική διευθύντρια της Women Make Movies (ΗΠΑ), Μανώλη Κρανάκη, κριτικό κινηματογράφου (Ελλάδα), Σελίν Μουράτ, παραγωγό, επιμελήτρια προγράμματος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Μόντρεαλ (Τουρκία)

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Μαντάμ / Madame σε σκηνοθεσία Στεφάν Ριτχάουζερ (Ελβετία).

Αυτοπροσωπογραφία / The Self Portrait σε σκηνοθεσία Κάτια Χέγκσετ, Μάργκρετ Όλιν, Έσπεν Βάλιν (Νορβηγία).

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers και ο φετινός νικητής είναι το ντοκιμαντέρ Αυτοπροσωπογραφία / The Self Portrait σε σκηνοθεσία Κάτια Χέγκσετ, Μάργκρετ Όλιν, Έσπεν Βάλιν (Νορβηγία).

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι Κώστας Δήμος, συντονιστής προγράμματος, Άρης Φατούρος, σκηνοθέτης, σύμβουλος προγράμματος και Βασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης, προϊστάμενος του τομέα προγράμματος.

Βραβείο ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα)

Βραβείο ΕΚΚ

Στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Φετινός νικητής το Νίκος Καρούζος – Ο δρόμος για το έαρ / Nikos Karouzos – Poems on a Tape Recorder του Γιάννη Καρπούζη (Ελλάδα)

Η κριτική επιτροπή του ΕΚΚ αποτελείται από τους Κώστα Φέρρη, Κωνσταντίνο Φραγκόπουλο και Ηλιάνα Ζακοπούλου.

Aswang / Ασουάνγκ σε σκηνοθεσία Αλίξ Άιν Αρούμπακ (Φιλιππίνες, Γαλλία, Νορβηγία, Κατάρ, Γερμανία)

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Τη φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία που φέρει την ετικέτα #humanrights απαρτίζουν οι: Ηλιάνα Δανέζη, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ/δημοσιογράφος, Ragip Duran, δημοσιογράφος, Μαριάννα Λεονταρίδου, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, συντονίστρια του έργου της επιτροπής κατά την διάρκεια της επιλογής του ντοκιμαντέρ, Μαριαννα Οικονόμου, σκηνοθέτις, Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Aswang / Ασουάνγκ σε σκηνοθεσία Αλίξ Άιν Αρούμπακ (Φιλιππίνες, Γαλλία, Νορβηγία, Κατάρ, Γερμανία)

Βραβεία FIPRESCI

Το φετινό βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονέμεται στο Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)

Αντίστοιχα, το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα).

Τη φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζουν οι Αντρέι Βασιλένκο (Ρωσία), Ντίτερ Βίτσορεκ (Γαλλία), Ιωάννα Παπαγεωργίου (Ελλάδα).

Ο τέταρτος χαρακτήρας της Κατερίνας Πατρώνη

Βραβείο WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του Women in Film & Television απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και η φετινή νικήτρια είναι η Κατερίνα Πατρώνη για το ντοκιμαντέρ: Ο τέταρτος χαρακτήρας.

Η φετινή επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τα εξής τρία μέλη του ΔΣ του WIFT GR: Αντουανέττα Αγγελίδη, σκηνοθέτρια, Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια, Πόλυ Τρανίδου, παραγωγό

Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Καλημέρα, κύριε Φώτη / Good Morning, Mr. Fotis σε σκηνοθεσία Δήμητρας Κουζή (Ελλάδα) ενώ το ειδικό βραβείο της επιτροπής απονέμεται στο In-Mates σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Πανουργιά, Νίκου Βούλγαρη (Ελλάδα).

Η επιτροπή αποτελείται από τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης Γεωργία Βουτσά, Γεωργία Γεωργιάδου, Αθηνά Καραγιάννη, Κατερίνα Περδικούρη- Παπαδοπούλου.