10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (18-24/6)

ΧΟΡΟΣ ONLINE

DeadClub



Το «The Place» του Λονδίνου συνεχίζει τις online προβολές παραστάσεων σύγχρονου χορού, επιλέγοντας γι’ αυτή την εβδομάδα το DeadClub, μια «υπέροχα διεστραμμένη ντίσκο εξέγερση», των Frauke Requardt και David Rosenberg.

18/6, 22:30 (ώρα Ελλάδας), δωρεάν στο Zoom με δήλωση ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Community Auction

Κανέλλα Αράπογλου

Η γκαλερί The Breeder φιλοξενεί το Community Auction Ι, την πρώτη δημοπρασία για την υποστήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Συμμετέχουν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, εκθέτοντας και δημοπρατώντας τα έργα τους για τρεις μέρες. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την γκαλερί για να δει τα έργα από κοντά και να δηλώσει τις προσφορές του. Το 100% των εσόδων θα δοθεί στους καλλιτέχνες. Συμμετέχουν ενδεικτικά οι: Σοφία Στέβη, Georges Jacotey, Daglara, David Fenwick, Δέσποινα Χαριτωνίδη κ.ά.

18-20/6, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-18:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μοντερνισμός και χαρακτική

H Ένωση Ελλήνων Χαρακτών ανοίγει το αρχείο της και παρουσιάζει 12 έργα από φαινομενικά ασύμβατους μεταξύ τους καλλιτέχνες (Βασίλης Χάρος, Γιάννης Παπαδάκης, Άννα Μενδρινού, Γιώργος Μήλιος, Τζένη Μαρκάκη, Ειρήνη Ποδηματά και Γιάννης Μπελιμπασάκης). Στιγμές μοντερνισμού της χαρακτικής, με διαβαθμίσεις μεταξύ της παραστατικής και της αφαιρετικής εικόνας.

Έως 4/7, χώρος τέχνης «Εκτός», Ι. Δροσοπούλου 17Α, Κυψέλη, Τετ. & Παρ. 18:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Διονύσης Σαββόπουλος

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ζωντανά από τον Φάρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα παρουσιάσει διαδικτυακά μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση. Πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον δημιουργό μόνο του επί σκηνής, με τη συνοδεία της κιθάρας του.

20/6, 21:00, παρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/savvopoulos, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC

Athens Music Week

Nalyssa Green

Προσαρμοσμένη στη συνθήκη της πανδημίας, η διοργάνωση Athens Music Week επιστρέφει σε «phygital» μορφή. Στη διεθνή συνάντηση συμμετέχουν 17 χώρες, 50 αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς και εγχώριας μουσικής βιομηχανίας και 27 καλλιτέχνες απ’ όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα συνδυάζει ομιλίες, εργαστήρια, παρουσιάσεις και showcase συναυλίες. Συμμετέχουν: Funk Shui, Nalyssa Green, Whereswilder, Goodbye Darjeeling, Eβρίτικη Ζυγιά κ.ά.

16-21/6, http://athensmusicweek.gr/

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση τελειοφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Οι τελειόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών παρουσιάζουν τις πτυχιακές τους εργασίες από τις 17 έως και τις 20 Ιουνίου (Α’ Ομάδα) και από τις 24 έως και τις 27 Ιουνίου 2020 (Β’ Ομάδα). Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Καλών Τεχνών, αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής, και θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (μέχρι 50 άτομα στον εκθεσιακό χώρο ταυτοχρόνως).

17-20/6 & 24-27/6, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής», Πειραιώς 256, Άγ. Ι. Ρέντης, Τετ.-Παρ. 15:00-21:00, Σάβ. 10:00-18:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιασουχίκο Χαγιάσι, Παραμοντελιστικό γκράφιτι, 2012

Το έργο του γνωστού Ιάπωνα καλλιτέχνη Γιασουχίκο Χαγιάσι, μια εσωτερική εγκατάσταση-αλληγορία του ανεξέλεγκτα επεκτεινόμενου δικτυακού κόσμου, παρουσιάζεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Κολωνάκι

When law goes pop(!)

Lucade Salvia

Tο πρότζεκτ «Just/Art» φιλοξενεί τους ath1281, Κανέλλα Αράπογλου, Λεώνη Γιαγδζόγλου, Ασπασία Μουριάδου, Σοφία Παπαδοπούλου, Φωτεινή Πούλια και Luca de Salvia στην έκθεση «When law goes pop(!)» στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Οι εικαστικές τους γλώσσες διαφέρουν, αλλά τα έργα τους συνδέει η ποπ αισθητική.

23-26/6, Kέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας. Εγκαίνια έκθεσης: 23/6, 19:00-22:30

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Someone Who Isn’t Me & Lip Forensics

Ακούστε την ηχογραφημένη συναυλία δύο διαφορετικών σχημάτων της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, των S.W.I.M. & Lip Forensics, αυτή την Παρασκευή από το site του ΚΠΙΣΝ. Το live είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018.

19/6, 21:00, snfcc.org, Η ηχογράφηση θα παραμείνει διαθέσιμη στο site του ΚΠΙΣΝ

ΒΙΝΤΕΟ

Eun-Me Ahn, Body & Seoul

Eun-Me Ahn, Body & Seoul

Ως μία από τις πρώτες χώρες που χτυπήθηκαν από τον κορωνοϊό, η Νότια Κορέα ήταν και από τις πρώτες που επέστρεψαν σε μια σχετική κανονικότητα. Τρεις μήνες μετά, κάνοντας μια βόλτα με το σκούτερ της στη Σεούλ μαζί με κάποιους χορευτές από την ομάδα της, η Eun-Me Ahn εξερευνά εκ νέου την πόλη της και τη σχέση των ανθρώπων με τον χορό και το σώμα στην κορεατική κοινωνία του «μετά».

onassis.org/enter