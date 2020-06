Έφυγε από τη ζωή η Vera Lynn - Σε ηλικία 103 ετών

Πέθανε σε ηλικία 103 η Vera Lynn, που με το εμβληματικό της τραγούδι "We 'll meet again" ενέπνευσε την αισιοδοξία στις συμμαχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον θάνατο της Lynn έκανε γνωστό η οικογένειά της με μία λιτή ανακοίνωση. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια πέθανε στο σπίτι της στο Ανατολικό Σάσεξ. Η Lynn είχε γεννηθεί στο Ιστ Χαμ, στο Λονδίνο, το 1917 και αρρώστησε από βαριάς μορφής διφθερίτιδα σε ηλικία δύο ετών. Ξεκίνησε να δίνει παραστάσεις σε ηλικία επτά ετών και από τα 18 της περιόδευε με ορχήστρες στη Βρετανία. Το 1936 κυκλοφόρησε την πρώτη της σόλο ηχογράφηση.



Η ίδια έγινε ιδιαίτερα γνωστή κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έδινε συναυλίες για τους ανθρώπους που αναζητούσαν καταφύγιο στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου και περιόδευσε σε Αίγυπτο, Ινδία και Μιανμάρ. «Είχα ένα μικρό πιάνο μαζί μου, το μεταφέραμε στο πίσω μέρος ενός λεωφορείου με την ελπίδα πως θα επιβίωνε κατά τα ταξίδια μας», είχε δηλώσει στον Guardian το 2017.

Η Lynn ταυτίστηκε με το "We Will Meet Again" που κυκλοφόρησε το 1939. Οι αισιόδοξοι στίχοι του κομματιού «ξέρω ότι θα συναντηθούμε ξανά κάποια ηλιόλουστη μέρα» τραγουδήθηκαν από τους στρατιώτες που έφευγαν για τα μέτωπα. Το κομμάτι επανήλθε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου εφέτος και έφθασε ως το Νο. 55 εν μέσω των εορτασμών για την 75η επέτειο από τη νίκη των Συμμάχων.

Το "White Cliffs of Dover", στο οποίο ο Λιν υμνεί τη βρετανική ακτογραμμή ενώ καλεί για ειρήνη, που κυκλοφόρησε το 1942, υπήρξε ένα ακόμη από τα κομμάτια που χαρακτήρισαν την εποχή. Όταν το ακροδεξιό BNP χρησιμοποίησε τον τίτλο του για μία συλλογή τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 2009, η Lynn προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της κυκλοφορίας.

Η ίδια έγινε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1969 και της απονεμήθηκε ο τίτλος Dame το 1975 για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν το 2005 κατά την επέτειο για τη νίκη των Συμμάχων, στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Τον Μάρτιο, λίγο πριν από τα 103α γενέθλιά της εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού, η Lynn προέτρεψε τον βρετανικό πληθυσμό να αναζητήσει «την ίδια πνοή που είχε διαπεράσει την Βρετανία στον πόλεμο».

Πρόσφατα, κατά το ιστορικό της διάγγελμα για τον κορωνοϊό, η βασίλισσα Ελισάβετ χρησιμοποίησε τη φράση "We 'll meet again" γεγονός που για πολλούς συνδέεται με το ιστορικό κομμάτι της Lynn.

Με πληροφορίες από Guardian