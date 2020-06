10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (26/6-1/7)

ONLINE ΕΚΘΕΣΗ

Tracey Emin, I Thrive on Solitude

Την πρώτη διαδικτυακή έκθεση της Tracey Emin συνθέτουν έργα που δημιουργήθηκαν στο σπίτι της στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της καραντίνας: αυτοπροσωπογραφίες, ζωγραφικές αποτυπώσεις οικιακών αντικειμένων καθώς και κάποια γραπτά με σκέψεις της γύρω από τη μοναξιά και την απομόνωση με τίτλο «Ευδοκιμώ στην απομόνωση».

Έως 2/8, https://whitecube.viewingrooms.com/viewing-room/19-tracey-emin-i-thrive-on-solitude/

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου διαβάζει Κώστα Ταχτσή

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής ηχητικής σειράς «Αναγνώσεις» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες, διαβάζει δύο διηγήματα του Κώστα Ταχτσή, τα Ρέστα και το Κόκκινο Παλτό. Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα κείμενα του συγγραφέα, γεμάτα αυτοβιογραφικές αναφορές, απαρτίζουν τον κύκλο διηγημάτων Τα ρέστα (1972), μία από τις σημαντικότερες συλλογές της μεταπολεμικής μας λογοτεχνίας, που αποτυπώνει ρεαλιστικά μια ολόκληρη εποχή της νεότερης Ελλάδας. Στο Κόκκινο Παλτό αντλεί και πάλι από την ίδια δεξαμενή βιωμάτων για να πλάσει ένα αφήγημα με φόντο την κατοχική Αθήνα, στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι γυναίκες του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος.

Ακούστε στο snfcc.org/tachtsis.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Zoë Paul, Η Ζαργάνα μου

Στα ελληνικά και στα τουρκικά, η ζαργάνα είναι ένα νόστιμο, μακρύ, ασημένιο ψάρι με πράσινα κόκαλα που φωσφορίζουν. Στη λαϊκή κουλτούρα η λέξη χρησιμοποιείται ως μια φιλήδονη αναφορά, μια ερωτοτροπία. Στην έκθεση της Zoë Paul μια μεγάλη κουρτίνα από χειροποίητες κεραμικές χάντρες, η Ζαργάνα, κρέμεται από το ταβάνι. Δίπλα, ανθρωπομορφικά δοχεία γεμίζουν νερό, ενώ ένας τοίχος καλύπτεται από ένα μεγάλων διαστάσεων γλυπτό, φτιαγμένο από χειροποίητα κεραμικά πλακάκια.

Έως 19/9, «Intermission», Πολυδεύκους 37Α Πειραιάς, Τετ.-Σάβ. 13:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΗ

Midnight Express

Badlands

Μετά από δεκαετίες το Badlands του Τέρενς Μάλικ προβάλλεται σε αθηναϊκή αίθουσα, σε αποκατεστημένη κόπια 2K, στο πλαίσιο των μεταμεσονύχτιων κινηματογραφικών προβολών «Midnight Express» του Άκη Καπράνου. Το 1959, σε μια πόλη στη νότια Ντακότα, ένας απροσάρμοστος νεαρός 25χρονος σκουπιδιάρης θεωρεί τον εαυτό του ένα είδος επαναστάτη χωρίς αιτία. Μαζί με τη 14χρονη Χόλι, την οποία υποδύεται η Σίσι Σπέισεκ θα ξεκινήσουν μια περιπλάνηση στη Μοντάνα, στα Badlands.

27/6, Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, εισ.: 5 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Art Instead

Εννέα καλλιτέχνες εκθέτουν έργα που έχουν δημιουργηθεί με διάφορα μέσα, όπως βίντεο, ζωγραφική, φωτογραφία, εκτύπωση κ.ά., προτείνοντας την τέχνη ως τρόπο διατήρησης της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Συμμετέχουν οι: Ηλέκτρα Σταμπούλου, Clemence Barret και Βασιλική Κουκού, Ηλίας Γεωργιάδης, Σμαράγδα Νιτσοπούλου, Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Ειρήνη Μάκρη, Αγγελίνα Μαυρογιάννη, Feeleash και η Κατερίνα Παπαζήση.

Έως 30/7, Phoenix Athens, Ασκληπιού 87, Νεάπολη, Δευτ.-Παρ. 12:00-17:00 με ραντεβού, είσοδος ελεύθερη

All together now

Είκοσι επτά Έλληνες και ξένοι εικαστικοί συμμετέχουν στην πρώτη έκθεση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα μετά την περίοδο του lockdown. Ανάμεσά τους οι Αλέξης Ακριθάκης, Κώστας Βαρώτσος, Μάκης Θεοφυλακτόπουλος, Φρύνη Μουζακίτου, Μανώλης Μπαμπούσης, Ιωάννα Πανταζοπούλου, Αριστοτέλης Ρουφάνης κ.ά.

Έως 31/7, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ.-Πέμ. 14:00-19:00, Τετ.-Παρ. 12:00-17:00, Σάβ. 12:00-16:00. Εγκαίνια: 25/6, 12:00-21:00, είσοδος ελεύθερη





Quarantine Exhibition

Καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο συμμετέχουν με ένα έργο και ένα συνοδευτικό κείμενο στην online έκθεση του Space52 και μοιράζονται την εμπειρία τους από την καραντίνα. Από την Ελλάδα συμμετέχουν οι Ηλίας Παπαηλιάκης, Γεωργία Σαγρή, Γιώργος Κόντης κ.ά, παρέα με γνωστούς καλλιτέχνες του εξωτερικού όπως οι Octavi Serra, Nocera & Ferri, Dan Perjovschi και Yuto Nemoto.

https://www.space52.gr/open-calls-quarantine_exhibition/

Overmorrow

Δεκατρείς εικαστικοί, διαφορετικές γραφές και μέσα, υλικά και πρακτικές, θεματικές επιλογές και εκφραστικοί τρόποι συναντιούνται στον χώρο της γκαλερί Έκφραση Γιάννα Γραμματοπούλου.

25/6-26/7, Έκφραση Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ. 11:00-18:00, Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

Transformations

Αλέξης Ακριθάκης, Άτιτλο (Νίκη), 1972

H Roma Gallery παρουσιάζει την καλοκαιρινή ομαδική έκθεση «Transformations» με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι καλλιτέχνες: Αλέξης Ακριθάκης, Δημήτρης Αληθεινός, Michael Askin, Shannon Bool, Spartacus Chetwynd, Rob Churm, Martha Colburn, Κωστής (Costis), Matthew Derbyshire, Ayan Farah, Mark Flores, Christopher Forgues, Matt Franks, Απόστολος Γεωργίου, Niki Gulema, Grit Hachmeister, Packard Jennings, Jeff Koons, Elke Krystufek, Χάρης Λάμπερτ, Bernhard Martin, Alan Michael, Oliver Payne & Nick Relph, Λουκάς Σαμαράς, Daniel Silver, Josh Smith, Thaddeus Strode, Λεωνίδας Τσιριγκούλης, Juan-Carlos Valencia, TJ Wilcox.

Έως 12/9, Roma Gallery, Οδός Ρώμα 5, Κολωνάκι, Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 10.00-16.00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 10.00-20.00, Είσοδος ελεύθερη (Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να παρευρεθούν ταυτόχρονα στον εκθεσιακό χώρο είναι έως 10 άτομα.)

NIGHT LIFE

Tropicalia Days

Τροπικό κλίμα χτυπά την ταράτσα του Bios, φέρνοντας εξωτικά beats και χρωματιστά κοκτέιλ με ανανά, καρύδα, μάνγκο, passion fruit και guava.

Έως 3/7, Bios, Πειραιώς 84, είσοδος ελεύθερη