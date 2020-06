Respect: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της κινηματογραφικής βιογραφίας της Αρίθα Φράνκλιν

Ακούγοντας την Τζένιφερ Χάντσον να ερμηνεύει το διάσημο τραγούδι Respect, θα ανατριχιάσετε αφού η φωνή της θυμίζει πάρα πολύ εκείνη της βασίλισσας της σόουλ Αρίθα Φράνκλιν.

Πριν από τον θάνατό της, το 2018, η Αρίθα Φράνκλιν είχε διαλέξει προσωπικά την Τζένιφερ Χάντσον να παίξει την ίδια στη χολιγουντιανή ταινία που θα γυριζόταν για τη ζωή της και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας Respect κάνει ξεκάθαρο το λόγο της επιλογής της.

Η ταινία, που αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 15 Ιανουαρίου του 2021 περιγράφει τη ζωή της Αρίθα Φράνκλιν από τότε που ήταν ακόμα έφηβη και τραγουδούσε γκόσπελ στην εκκλησία των Βαπτιστών που ήταν ιερέας ο πατέρας της στο Ντιτρόιτ μέχρι την παγκόσμια καταξίωση της στα μέσα της δεκαετίας του '60.

Η βιογραφική αυτή ταινία επικεντρώνεται επίσης στην άγνωστη συμβολή της Φράνκλιν στο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αναφέρει και η Χάντσον στο τρέιλερ: «Πρέπει να ταράξεις την ειρήνη όταν δεν μπορείς να τη βρεις» ("You have to disturb the peace when you can't get no peace.")

Το σενάριο έχει γράψει η διάσημη Αφροαμερικανή Τρέισι Σκοτ Γουίλσον, γνωστή για τη δουλειά της στη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα δραματική σειρά The Americans, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η τηλεοπτικά έμπειρη Λίεσλ Τόμι («Jessica Jones», «Insecure») στην πρώτη κινηματογραφική δουλειά της. Η Τόμι έχει γράψει ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε υποψηφιότητα Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα βραβεία Τόνι για την παράσταση Eclipsed, που υπήρξε το πρώτο έργο στο Μπρόντγουεϊ που ο θίασος αλλά και όλη η ομάδα αποτελούταν μόνο από μαύρες γυναίκες.

Το καστ της ταινίας Respect συμπληρώνουν η Κουίν Λατίφα, η Όντρα Μακντόναλντ, η Μέρι Τζέι Μπλάιτζ και άλλοι.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: