Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Το φεστιβάλ φαγητού «Pop Up Munchies» επιστρέφει

Το τελευταίο για φέτος, καλοκαιρινό street food festival της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 18:00 μέχρι τις 23:30. Στο «Pop up Munchies» σεφ και καντίνες δίνουν ραντεβού με πρωτότυπα μενού, cocktails και μουσική.

Τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής, με περιορισμένο αριθμό τραπεζιών σε απόσταση και ακολουθώντας ένα σύστημα ελεγχόμενης ροής επισκεπτών για την ασφάλεια όλων, το Impact Hub Athens βρίσκει νέους τρόπους για να συναντηθούμε ξανά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και να απολαύσουμε κλασικές και δημιουργικές εκδοχές street food πιάτων.

Από τις 18:00 μέχρι τις 23:30 στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα βρίσκεται το Yazhou με εξωτικά πιάτα σε wok, το El Burro Tacos y Tequila με νόστιμα tacos, ενώ παράλληλα το cocktail μένου αναλαμβάνει η pop up καντίνα της Αγοράς.

Το πρόγραμμα θα έχει μουσική, cocktails, open mic sessions αλλά και greek design προϊόντα από το «λοκάλι»και το MIA’s καιπολλές ευκαιρίες για αγορές. Τα πιάτα θα προσφέρονται για eat in και take away, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα delivery για όσους θέλουν να απολαύσουν τα Pop Up Munchies στο σπίτι.

Ακόμη, σε συνεργασία με τον Pepper Radio 96,6, το Pop up Munchies επενδύεται με μουσικές επιλογές από τους djs του σταθμού και το Open Mic επανέρχεται, καλώντας παλιούς, νέους και επίδοξους μουσικούς, τραγουδιστές, stand up comedians και λοιπούς performers να δώσουν μια "γεύση" από το ταλέντο τους, σε μια παράσταση μέγιστης διάρκειας 8 λεπτών. Στο τέλος, με κριτή τον κόσμο, θα ανακοινωθεί ο νικητής της ημέρας με έπαθλο φαγητό.

Αν θέλετε να πάρετε μέρος ως προμηθευτής, δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Σάββατο 4 Ιουλίου

18:00- 23:30

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

Κλείστε το τραπέζι για το Pop up Munchies εδώ.