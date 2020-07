10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (2-8/7)

EΙΚΑΣΤΙΚΑ

Back to Athens 7, 2020 - μetaΑθήνα/pόστΑθενς

Το φετινό Back to Athens 2020 με τον ειδικό τίτλο «μetaΑθήνα/pόστΑθενς» περιλαμβάνει 11 επιμελητικές εκθέσεις, καθώς και ατομικές παρουσιάσεις με τη συμμετοχή 100 καλλιτεχνών και επιμελητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την 1η μέχρι τις 4 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στο επιβλητικό κτίριο του 1950 στην Αιόλου 48-50, στα χαρακτηριστικά του δωμάτια που κάποτε αποτελούσαν μικρά γραφεία και εργαστήρια παραγωγής των επαγγελματιών της περιοχής.

Έως 4/7, Αιόλου 48-50, Πέμ. & Παρ. 16:00-21:00, Σάβ. 12:00-21:00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Singapore Sling

Δυο γυναίκες που ζουν μόνες τους σε μια απομονωμένη βίλα κρατούν αιχμάλωτο έναν απρόσκλητο επισκέπτη, τον οποίο και βασανίζουν με κάθε τρόπο. To Athens Open Air Film Festival προβάλλει τον καλτ εφιάλτη του Νίκου Νικολαΐδη 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα του, παρουσία των συντελεστών.

8/7, Βοξ, Θεμιστοκλέους 82, 23:30, είσοδος δωρεάν (με δελτία)

ΘΕΑΤΡΟ

No man is an island entire of itself

Σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια, δέκα κάθε φορά θεατές συναντούν τους πέντε κατοίκους τους.

Η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας Vasistas έρχεται στο ΕΜΣΤ ως μία από τις πρώτες δράσεις για την επανεκκίνηση του μουσείου. Σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια, δέκα κάθε φορά θεατές συναντούν τους πέντε κατοίκους τους. Καθοδηγούμενοι από τη γυναικεία φωνή των ακουστικών που φορούν, οι επισκέπτες προχωρούν όλο και βαθύτερα σε μια νοερή περιπλάνηση στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων -1 του μουσείου.

Έως 5/7, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ). Ώρα έναρξης: 19:30 & 21:00, διάρκεια: 60 λεπτά. Δωρεάν είσοδος κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης στο 6906 053267.

STREET FOOD FESTIVAL

Pop up Munchies

Το τελευταίο καλοκαιρινό street food festival της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Αγαπημένοι σεφ και καντίνες δίνουν ραντεβού στο Pop Up Munchies με πρωτότυπα μενού (κλασικές και πειραγμένες εκδοχές street food πιάτων) και κοκτέιλ σε μια συνάντηση με γεύση, μουσική και παρέα, με αποστάσεις.

4/7, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 18:00-23:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ειρήνη Σκυλακάκη

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν

Μετά από αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια/ τραγουδοποιός Ειρήνη Σκυλακάκη επέστρεψε στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για ένα ατμοφαιρικό live στην ταράτσα του Gazarte. Οι στίχοι της, αυτοβιογραφικοί και πολλές φορές αφοπλιστικά προσωπικοί, συνδυάζονται με ιδιαίτερες μελωδίες φολκ-ροκ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τo «Souvenir», αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον παραγωγό Andres Mesa αλλά και τον Σουηδό τραγουδοποιό Jay-Jay Johanson.

8/7, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:30, εισ.: 10 ευρώ

BAZAAR

Τhe Meet Market

To Meet Maket επιστρέφει για ένα τετραήμερο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αυστηρά και μόνο στους εξωτερικούς χώρους, με μια γκάμα μοναδικών προϊόντων από ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις καλλιτεχνών, σχεδιαστών και παραγωγών, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα και DJ sets.

2-5/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, προαύλιο Μηχανουργείου & Κεντρική Αυλή, 17:00-00:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Photoharrie & Δημήτρης Ξανθούλης, Preview 01

Με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Ξανθούλη, ο Photoharrie παρουσιάζει στο σπίτι του πρώτου μια σειρά από ακουαρέλες με τίτλο «Preview 01». Η έμπνευσή του: περίεργοι μύκητες, σύγχρονοι βοσκοί, νύχτα, μπαρ, καπνοί, οι σατανιστές της Παλλήνης, βιντεοκλίπ, η Μαρί Κιουρί κ.α.

Έως 4/7, Βουλής 35, Σύνταγμα, 4ος όροφος, 13:00-20:00. Μόνο κατόπιν ραντεβού στο 6977 150975, charalamboskourkoulis@gmail.com)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Μένουμε Αθήνα: 9,5 εβδομάδες στο Σχεδία Home



Μικρές γιορτές μέσα και γύρω από το «Σχεδία Home» θα στηθούν στο πλαίσιο του πρώτου καλοκαιρινού φεστιβάλ του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» με τίτλο «Μένουμε Αθήνα: 9,5 εβδομάδες στο Σχεδία Home», που ξεκινά την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Ανάμεσα στις δράσεις που ετοιμάζονται είναι οι εξής: πάρτι, pop-up εκθέσεις φωτογραφίας, live μουσικές βραδιές, guest DJs, γευσιγνωσίες, μπάρμπεκιου, απογεύματα λογοτεχνίας και ποίησης και πολλά ακόμα.

1/7-5/9, Σχεδία Home, Κολοκοτρώνη 56 & Νικίου 2

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Η παιδική φαντασία αντίδοτο στην απομόνωση

Το Ίδρυμα Β & Ε Γουλανδρή σε περίοδο δυσοίωνων συγκυριών έστειλε ανοιχτή πρόσκληση στα παιδιά που βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό να ζωγραφίσουν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, εντελώς ελεύθερα, θέματα που ενέπιπταν στην προσοχή τους. Διακόσια πενήντα δύο παιδιά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Όλες οι προτάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και τώρα μια επιλογή από αυτές παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο του μουσείου.

Έως 30/9, Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13. Ημέρες & ώρες λειτουργίας Ιουνίου - Ιουλίου: Τετ., Σάβ., Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00 / Αυγούστου - Σεπτεμβρίου: Τρ.-Τετ., Σάβ.-Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00

BAZAAR ΔΙΣΚΩΝ

Discos Social

DJs και συλλέκτες δίσκων ενώνουν τις δισκοθήκες τους για ένα μπαζάρ μεταχειρισμένων δίσκων μετά μουσικής.

5/7, Cantina Social, Λεωκορίου 6-8, Ψυρρή, 17:00-11:00