10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (9-15/7)

ΘΕΑΤΡΟ

Περιμένοντας τον Γκοντό

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί το Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ με τους Σπύρο Παπαδόπουλο, Θανάση Παπαγεωργίου, Άρη Σερβετάλη και Ορφέα Αυγουστίδη. Το έργο θα περιοδεύσει σε τέσσερα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας.

15-30/7: Θέατρο Βράχων, 15-17/7 / Θέατρο Πέτρας, 22/7 / Βεάκειο, 23-24/7 / Κηποθέατρο Παπάγου, 28-30/7, 21:15, εισ.: 17 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ylva Snöfrid

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Ylva Snöfrid με τίτλο «Art in the light of conscience / Excerpts from the painter’s studio in the shadow world and fantasia». Η καλλιτέχνις συμμετείχε πρόσφατα στη 16η Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης (2019), σε επιμέλεια Nicolas Bourriaud, και στην Performa 2019, στη Νέα Υόρκη, σε επιμέλεια Kathy Noble. Στην Αθήνα είχε παρουσιάσει το πρότζεκτ «Snow peace under the shadow of Athena, the οracle said: “Τhe body is the shelter”» για την έναρξη της Kunsthalle Athena σε επιμέλεια της Μαρίνας Φωκίδη (2009).

9/7-6/8, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, Τρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-18:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Φοίβος Δεληβοριάς

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Οι συναυλίες με παρουσία περιορισμένου κοινού ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μετά τον Vassiliko, o Φοίβος Δεληβοριάς εμφανίζεται στο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ στις 9 Ιουλίου με μια επιλογή από τα πιο γνωστά του τραγούδια, μαζί με ολοκαίνουρια κομμάτια από τον νέο του προσωπικό δίσκο.

9/7, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 21:00, εισ.: 5-10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Χλωροκίνη

Η Αργυρώ Χιώτη συμμετέχει στο φεστιβάλ "Χλωροκίνη".

Δημιουργοί από τον χώρο της μουσικής, των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών όπως οι Αργυρώ Χιώτη (Vasistas), Daniel Wetzel (Rimini Protokoll), Ακύλλας Καραζήσης, Όλια Λαζαρίδου, Γεωργία Σαγρή κ.ά. συναντιούνται σε συνθήκη πανδημίας, παρουσιάζοντας ένα σύνολο δράσεων και στους τρεις χώρους του οργανισμού Bios, στην Πειραιώς 84, στο Ρομάντσο και στο Latraac. Όλα τα έσοδα από το Φεστιβάλ Χλωροκίνη θα διατεθούν για την υποστήριξη των καλλιτεχνών που συμμετέχουν.

Bios.Πειραιώς 84, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια / Latraac, Λεωνίδου 63-65, Κεραμεικός

DANCE

Lilly Palmer

Η Lilly Palmer έρχεται στο Bolivar για μια techno βραδιά μαζί με τους: AMX και Steph.

10/7, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10 ευρώ (με ποτό)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών ανοίγει στο Ηρώδειο με ένα τιμητικό αφιέρωμα στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών ανοίγει στο Ηρώδειο με ένα τιμητικό αφιέρωμα στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου για το θέατρο (1972-2019). Ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι με τραγούδια, χορικά, κομμάτια για μιούζικαλ και επιθεωρήσεις, συνθέσεις που ξεπέρασαν τα όρια της θεατρικής σκηνής και αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό. Μουσική για έργα του Μπρεχτ, του Λόπε ντε Βέγκα, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη, τραγούδια σε ποίηση του Ρίτσου, του Καβάφη, του Καββαδία. Ερμηνεύουν οι: Χρήστος Θηβαίος, Φοίβος Δεληβοριάς, Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντωνοπούλου. Συμμετέχει η Ρένια Λουιζίδου.

15-16/7, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, εισ.: 8-45

ΘΕΑΤΡΟ

Το Δάνειο

Στον κήπο του θεάτρου Χυτήριο παρουσιάζεται η κωμωδία Το δάνειο του Ισπανού Τζόρντι Γκαλθεράν (γνωστού για τη Μέθοδο Γκρόνχολμ) σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.

Έως 31/8, Χυτήριο, Ιερά Οδός 44. Δευτ.-Τρ. 21:00, εισ.: 5-15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

2M

Η Blender Gallery φιλοξενεί στην εξωτερική της αυλή την ομαδική έκθεση με τίτλο «2Μ».

Η Blender Gallery φιλοξενεί στην εξωτερική της αυλή την ομαδική έκθεση με τίτλο «2Μ» με έργα εικαστικών που παρεμβαίνουν στον χώρο, προτρέποντας τον θεατή να αναλογιστεί τη θέση του μέσα σε αυτόν. Συμμετέχουν οι Θωμάς Γαλάτος, Nίκος Γιαβρόπουλος, Απόλλωνας Μαθιουδάκης, Κώστας Μπερδέκλης, Ελιώνα Ντούκνη, Διονύσης Φραγκιάς και Άννα Χαρακτινού. Την ημέρα των εγκαινίων θα δώσουν συναυλία οι ψθρ.

15-31/7, The Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Δευτ.-Τρ. 10:00-18:00, Τετ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι γάμοι του Φίγκαρο

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Νέοι της Όπερας» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνει την τρίτη εκπαιδευτική περίοδό του με την παρουσίαση των Γάμων του Φίγκαρο του Β.Α. Μότσαρτ σε συναυλιακή μορφή, στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη της Πειραιώς, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου.

12/7, Αίθριο Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, 21:00, είσοδος ελεύθερη (με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται δύο ώρες πριν από την έναρξη στα ταμεία του Μουσείου Μπενάκη)

Opera Chaotique

Οι Tenorman & Voodoo Drummer σε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό event κάτω από τα αστέρια, στον Λόφο των Νυμφών και με θέα όλη την πόλη. Το κοινό, εκτός από το live, θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τον καλοκαιρινό ουρανό από το Τηλεσκόπιο Δωρίδη στην Πνύκα και τον πλανήτη Δία που θα ανατέλλει, μετά τη μουσική παράσταση.

9/7, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, 21:00, εισ.: 10 ευρώ