Βραβευμένες ταινίες απ’ τις Νύχτες Πρεμιέρας στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Το πρόγραμμα "Μεγάλο Σινεμά Μικρές Οθόνες" συνεχίζει τις ψηφιακές προβολές του στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Από τις 16 έως τις 21 Ιουλίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας μοιράζεται σημαντικές στιγμές και βραβευμένες ταινίες που προβλήθηκαν το 2019, στην 25η χρονιά του.

Ο Γιώργος Γούσης «παλεύει» μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας στην ελληνική επαρχία με τον Χειροπαλαιστή, που φλερτάρει τόσο με το ντοκιμαντέρ όσο και με τη μυθοπλασία. Ο Ευθύμης Kosemund Σανίδης μάς μεταφέρει σε άγρια βουνά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα κυνήγι ζώων και ανθρώπων, με την πολυβραβευμένη ταινία του, Όλες οι Φωτιές η Φωτιά.

Ο Φωκίων Ξένος μάς παρασύρει σε μια δροσερή δίνη στη μέση ενός καύσωνα σε ελληνικό νησί, με την πολυβραβευμένη animation ταινία του, Heatwave. O Άλκης Παπασταθόπουλος μάς μαρτυρά τι γεύση έχει η αγάπη όταν είσαι Hyped. Ο Κωνσταντίνος Πρέπης καταφεύγει στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παρουσιάζει την περιπέτεια ενός άστεγου προς άγνωστο προορισμό, στο Ελληνικόν. Πέντε ταινίες, πέντε αξιοσημείωτες στιγμές του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με το οποίο το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει τον δημιουργικό διάλογο.

Τις επόμενες βδομάδες θα διατεθούν ταινίες σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, φέρνοντας στο κανάλι τις βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους του 2019. Αλλά η κινηματογραφική εμπειρία δεν σταματά εδώ: ομιλίες για την τέχνη του σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως ο Werner Herzog, καθώς και νέα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα σε 120 ώρες, στο πλαίσιο του πρότζεκτ ENTER, από ανερχόμενους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Κεκάτος, ο Γιώργος Ζώης και η Εύη Καλογηροπούλου.

Πρόγραμμα (16- 21 Ιουλίου)

Γιώργος Γούσης, Χειροπαλαιστής (The Arm Wrestler)

Διάρκεια: 22΄05΄΄

Βραβείο Β΄ Καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 25ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και βραβείο ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης του 2020

O Παναγιώτης είναι ένας 30χρονος πρωταθλητής στο άθλημα της χειροπάλης (bras de fer) και ιδιοκτήτης καφενείου σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Με αφορμή έναν επικείμενο αγώνα στην Αθήνα και την προπόνησή του για αυτόν, η ταινία χτίζει το πορτρέτο ενός νέου άνδρα που ταλαντεύεται καθημερινά μεταξύ των ονείρων του και της πραγματικότητας της ζωής στην ελληνική επαρχία.

O Γιώργος Γούσης γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα και είναι δημιουργός κόμικς και σκηνοθέτης. Το 2012 κυκλοφόρησε τη συλλογή σύντομων ιστοριών Αθώες Εποχές (εκδόσεις ΚΨΜ), ενώ το 2016 διασκεύασε σε κόμικς τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου (εκδόσεις Polaris). Από το 2017 έως το 2019 ήταν αρχισυντάκτης στο περιοδικό κόμικς Μπλε Κομήτης. Tο 2019 έφτιαξε το κόμικς Φεστιβάλ, παραγγελία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επέτειο των 60 ετών του. Το 2018 ήταν production designer της μικρού μήκους ταινίας Ίσκιωμα (Faliro House Productions) και το 2019 υλοποίησε την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με το ντοκιμαντέρ Χειροπαλαιστής (Οhmydog Productions).

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης Σενάριο: Γιώργος Γούσης, Γιώργος Κουτσαλιάρης Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Κουτσαλιάρης Ήχος: Γιώργος Γούσης Μοντάζ: Γιώργος Γούσης, Γιώργος Κουτσαλιάρης Παραγωγή: Oh my dog Productions Πρωταγωνιστής: Παναγιώτης Γούσης Sound Design: Γιάννης Γιαννακόπουλος Μουσική: Παναγιώτης Πανταζής

Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Όλες οι Φωτιές η Φωτιά (All the Fires the Fire)

Διάρκεια: 25΄01΄΄

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (Νίκος Γεωργάκης)

Άντρες απελευθερώνουν πουλιά στα βουνά. Δύο αποξενωμένα αδέλφια δοκιμάζουν το σημάδι τους παρέα με τους γιους τους. Είναι η κυνηγετική περίοδος. Μπορεί η καρδιά ενός πουλιού να σταματήσει στον ουρανό χωρίς να διαπεράσουν σκάγια το σώμα του; Μια ταινία με υποψηφιότητες και βραβεύσεις στο 72οΦεστιβάλ του Λοκάρνο, στο Φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, στο Internationale Kurzfilmtage Winterthur, καθώς και από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Γεννημένος με διπλή υπηκοότητα (ελληνική και γερμανική), ο Ευθύμης Kosemund Σανίδης σπούδασε Πληροφορική στην Αθήνα και Σύγχρονη Τέχνη στη Le Fresnoy - Studio National της Γαλλίας. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και διακριθεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου (Βενετίας, Λοκάρνο, Κλερμόν-Φεράν κ.ά.) και σε χώρους τέχνης (Forum des Images, Centre Pompidou, Haus der Kulturen der Welt κ.ά.) ανά τον κόσμο. Είναι απόφοιτος του Berlinale και του Sarajevo Talents. Αυτή την εποχή, αναπτύσσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, That Burning Light, που επιλέχθηκε από το Torino Film Lab Feature Lab 2020.

Ερμηνεύουν: Νίκος Γεωργάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Θανάσης Μπράτος, Βαγγέλης Τσιμπογιάννης Παραγωγή: FOSS Productions Σενάριο & Σκηνοθεσία: Ευθύμης Kosemund Σανίδης Μια ιστορία των: Ευθύμη Kosemund Σανίδη & Ελιζαμπέττας Ηλία-Γεωργιάδου ExecutiveProducer: Στέλιος Κοτιώνης Παραγωγοί: Ευθύμης Kosemund Σανίδης & Μιχάλης Αλεξάκης ΔιεύθυνσηΦωτογραφίας: Χρήστος Βουδούρης Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης & Ευθύμης Kosemund Σανίδης Σκηνικά & Κοστούμια: Δάφνη Κούτρα Ηχοληψία: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος Μοντάζ Ήχου & Μιξάζ: Λέανδρος Ντούνης Διευθυντής Παραγωγής: Σταύρος Χρυσογιάννης Βοηθοί σκηνοθέτες: Νικόλας Κούλογλου & Ανθή Φουντά Συντονιστής Παραγωγής: Χρύσανθος Μαργώνης

Όλες οι Φωτιές η Φωτιά (All the Fires the Fire), μια ταινία με υποψηφιότητες και βραβεύσεις στο 72ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, στο Φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, στο Internationale Kurzfilmtage Winterthur, καθώς και από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Φωκίων Ξένος, Heatwave

Διάρκεια: 7΄16΄΄

Ειδική Μνεία της Επιτροπής στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Το καλοκαίρι, ένα ιδιότροπο πλήθος καταλαμβάνει μια παραλία σε ελληνικό νησί. Καθώς ο ήλιος καίει όλο και πιο πολύ, οι άνθρωποι χάνονται στα μικρά προσωπικά τους προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό κορίτσι κι ένα αγόρι τολμούν να δείξουν σε όλους πώς να περνούν καλά.

Η ταινία έχει επιλεγεί επίσημα σε 137 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων. Έχει επίσημες συμμετοχές και διακρίσεις σε φεστιβάλ και θεσμούς όπως οι: Annecy International Animated Film Festival (Γαλλία), BAFTA LA (ΗΠΑ), Royal Television Society (Αγγλία), Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (Αθήνα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου (Σκοτία), Φεστιβάλ Cinekid (Ολλανδία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων AnimaSyros κ.α.



Ο Φωκίων Ξένος είναι σκηνοθέτης και animator, με ιδιαίτερο πάθος για τον συνδυασμό της εμπειρίας του στη γραφιστική με φυσικές τεχνικές stop-frame. Μετά την αποφοίτησή του από το ΤΕΙ Αθήνας το 2014, ο Φωκίων σκηνοθέτησε μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, βιντεοκλίπ και διαφημίσεων, σε συνεργασία με τα Deep Green Sea και Out There Studios. Εντάχθηκε στη National Film and Television School (NFTS) της Αγγλίας το 2017, όπου συνέχισε να αναπτύσσει τις σκηνοθετικές και αφηγηματικές του δεξιότητες. Στο πλαίσιο της NFTS, έχει σκηνοθετήσει και σχεδιάσει τις ταινίες HighArt (2017), DeepDive 9 (2017) και την ταινία αποφοίτησής του, Heatwave (2019).

Σκηνοθεσία, Σενάριο & Animation: Φωκίων Ξένος Παραγωγός: Priya K. Dosanjh Διεύθυνση Φωτογραφίας: Brendan Freedman Σχεδιασμός Παραγωγής: Antonio Niculae Διεύθυνση Παραγωγής: Joseph Phillips, Pia Kaiser, Amy Vearncombe Μοντάζ: Stella Heath Keir Σχεδιασμός Ήχου: Kevin Langhamer Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Andreas Gutuen Aaser Μοντάζ Online/ Color Grader: Liz Glennard

Hyped

Άλκης Παπασταθόπουλος, Hyped

Διάρκεια: 13΄35΄΄

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (Άρτεμις Τζώρτζογλου & Άννα Παπαγεωργίου)



Η Βέρα παλεύει να δείξει άνετη στο πρώτο της πάρτι με τη Λόλα. Μα όσο η νύχτα εξελίσσεται, η επαφή μεταξύ τους χάνεται και το μόνο που μοιάζει να τις συνδέει είναι οι αναμνήσεις τους από την αρχή της βραδιάς. Η ταινία είχε επίσημες συμμετοχές στα φεστιβάλ Dominio Pubblico - La città agli Under 25, Athens Fashion Film Festival, 11ο Merlinka Film Festival, 17ο Festival International Signes De Nuit, 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Ο Άλκης Παπασταθόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 2014, η πειραματική ταινία του, en pojke, έκανε πρεμιέρα στο MIX NYC Queer Experimental Film Festival και συνέχισε την πορεία της σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Το 2018, η τηλεοπτική σειρά Sleepover, που αναπτύσσει με τη Μαρία Χατζάκου, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο MIDPOINT TV Launch, όπου και κέρδισε το βραβείο καλύτερου τηλεοπτικού σεναρίου από το ΗΒΟ Europe.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη μικρού μήκους ταινία Gomenaki, η οποία απέσπασε το βραβείο καλύτερου μουσικού βίντεο στο Indie Memphis Film Festival. Το 2019, το Sleepover επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Sundance Institute | YouTube, New Voices Lab.

Πρωταγωνιστούν: Άρτεμις Τζώρτζογλου, Άννα Παπαγεωργίου Σκηνογραφία: Μαρία-Δήμητρα Βέττα Ενδυματολογία: Βαγγέλης Καμπέρης Ήχος: Δάφνη Φαραζή, Ντίνα Στέφου Μοντάζ: Άλκης Παπασταθόπουλος, Αρετή Παπαϊωάννου, Χαρά Κλη Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αρετή Παπαϊωάννου Παραγωγή: Αρετή Παπαϊωάννου, Άλκης Παπασταθόπουλος Σενάριο: Κάτια Κουλιού, Άλκης Παπασταθόπουλος Σκηνοθεσία: Άλκης Παπασταθόπουλος

Κωνσταντίνος Πρέπης, Ελληνικόν

Διάρκεια: 21΄02΄΄

Ειδική Μνεία της Επιτροπής στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Ο Σωτήρης είναι άστεγος, θύμα της οικονομικής κρίσης, και έχει βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκεί ζει τον τελευταίο καιρό, ανάμεσα σε φαντάσματα και αναμνήσεις μιας όχι και τόσο μακρινής εποχής. Τι θα συμβεί όταν μια μέρα δει το αεροδρόμιο να κατακλύζεται από υποψήφιους επιβάτες, που φυσικά δεν μπορούν να ταξιδέψουν (καθότι εγκαταλελειμμένο) και αναστατώνουν την καθημερινότητά του;

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, o σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Κωνσταντίνος Πρέπης δουλεύει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει πτυχία Οικονομικών από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας και Σκηνοθεσίας από τη Σχολή Σταυράκου.

Έχει συμμετάσχει σε θεατρικά σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης σεναρίων. Από το 2003 έχει εργαστεί σε ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεόραση, διαφημιστικά, θέατρο και εταιρικά events, με διάφορες ιδιότητες, με κυριότερες εκείνη του διευθυντή παραγωγής και του βοηθού σκηνοθέτη. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει σκηνοθετήσει βιντεοκλίπ, βίντεο μόδας και εταιρικά βίντεο, καθώς και μικρού μήκους Οικονομικών του Αμερικανικού Καλικας Οικονομικών του Αμερικανικού Καλικα ταινίες, ενώ έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ της Δράμας. Αυτή την περίοδο, δουλεύει στο σενάριο της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας.

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Κωνσταντίνος Πρέπης Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Μίνα Ντρέκη Παραγωγός: Φαίδρα Βόκαλη Executive Producer: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μιχάλης Σαμιώτης

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης Ηχοληψία: Γιάννης Γιαννακόπουλος & Κώστας Ντόκος Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου Βοηθός Ενδυματολόγου: Χριστίνα-Ερατώ Ραυτοπούλου

Μακιγιάζ: Γιάννα Μαρματάκη Παίζουν: Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σπύρος Φωκάς, Μαίρη Νάνου, Κώστας Λάσκος, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μάνος Βακούσης, Μάκης Παπαδημητρίου

Μια παραγωγή της Marni Films, σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό Κινηματογράφου και τη Faliro House

