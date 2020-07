Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν ξανά οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου - Όλο το πρόγραμμα

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν ξανά οι εκδηλώσεις και οι μουσικές βραδιές στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

«Ας αρχίσουν οι χοροί λοιπόν με τον Διονύση Σαββόπουλο (1 και 2/9), ο οποίος παντρεύει, στη μουσική παράσταση με τίτλο Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ, Garden edition, τραγούδια δικά του και ροκ κομμάτια που έγραψαν ιστορία.

Η παραδοσιακή μουσική συναντά την αυθεντική αλλά και τη σύγχρονη ποπ στη συναυλία που ετοίμασε για τον Κήπο η Μαρίνα Σάττι (4/9), ενώ οι μικροί μουσικοί της Camerata Junior μοιράζονται τη σκηνή με την ΚΟΑ σε μια συναυλία με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και μεταγραφές γνωστών κλασικών έργων (6/9), με σολίστ τη μεσόφωνο Ινές Ζήκου και την ομποΐστα Χριστίνα Παντελίδου και μαέστρους τον Νικόλαο Χαλιάσα και τον Κορνήλιο Μιχαηλίδη.

Στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πέρυσι τον Σεπτέμβριο, είναι αφιερωμένη η συναυλία-γιορτή στη μνήμη του στις 9/9 που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Διονύσης Τσακνής. Η μουσική ατμόσφαιρα αλλάζει στις 12/9, με τον κοσμοπολίτη τζαζίστα Πέτρο Κλαμπάνη να παρουσιάζει στον Κήπο τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Irrationalities (guest: Katerina Duska), αλλά και νέα κομμάτια.

Βωβός κινηματογράφος στη συνέχεια, με το Θωρηκτό Ποτέμκιν, το αριστούργημα του Σεργκέι Αϊζενστάιν, να προβάλλεται με ζωντανή συνοδεία ρωσικής μουσικής και αυτοσχεδιασμούς από τον πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο (18/9). Γιορτινή θα είναι η ατμόσφαιρα στο μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου της Κατερίνας Πολέμη με τίτλο Λουλούδια στον Κήπο (19/9) και special guest τη Δήμητρα Γαλάνη.

Μια απόλυτα... εύθυμη βραδιά stand-up comedy υπόσχεται η Κατερίνα Βρανά (26/9), η οποία φέρνει στον Κήπο τα best of τριών επιτυχημένων παραστάσεών της που μας έκαναν να γελάσουμε με την καρδιά μας. Το κλίμα αλλάζει στις 29 και 30/9 με τα Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα (Επεισόδια από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα), το τρίτο μέρος της τριλογίας Μαθήματα Πολέμου, σε δραματουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη και σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή» αναφέρει η ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις.

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει

To πρόγραμμα αναλυτικά



1 και 2 Σεπτεμβρίου│20:30



Διονύσης Σαββόπουλος

Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ

Garden edition

Σταύρος Λάντσιας | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Σάκης Ντοβόλης | κιθάρα

Αλεξάνδρα Σιετή | τραγούδι

Κλαυδία Παπαδόπουλου | τραγούδι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το ιστορικό φεστιβάλ Woodstock o Διονύσης Σαββόπουλος έστησε μια παράσταση-αφιέρωμα σε εκείνο το «καλοκαίρι της αγάπης». Ανακατεύοντας εμβληματικά τραγούδια του Woodstock με δικά του που προέρχονται από την δύναμη εκείνης της εποχής ροκάρει για τους παλιούς του φίλους με τους νέους του συνεργάτες.

Οι διασκευές του και η χαρισματική ερμηνεία του βρίσκουν συνοδοιπόρους φέτος τρία νέα ταλαντούχα παιδιά, την Αλεξάνδρα Σιετή, την Κλαυδία Παπαδοπούλου και τον Σάκη Ντοβόλη, που ερμηνεύουν αγγλόφωνα τραγούδια αλλά και επιλεγμένα κομμάτια του Σαββόπουλου. Επίσης έχει ξανά μαζί του το ιστορικό δίδυμο του ΠΥΡΗΝΑ, τον Γιώτη Κιουρτσόγλου (μπάσο) και τον Σταύρο Λάντσια (πιάνο), οι οποίοι απογειώνουν κάθε κομμάτι με την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία τους. Και, όπως πάντα, η πρόζα και το αφηγηματικό χάρισμα του Διονύση Σαββόπουλου αποτελούν τον συνεκτικό ιστό για ένα ευφάνταστο πρόγραμμα που μαγνητίζει πάντα το κοινό.

Συμπαραγωγή

Well art live και ΜΜΑ

Είσοδος: 16 €

4 Σεπτεμβρίου | 20:30

Μαρίνα Σάττι

Fonés

Ερασμία Μαρκίδη,Έλενα Παπαδημητρίου

Ελένη Ποζατζίδου,Βιργινία Φραγκούλατζη

Σωτήρης Ντούβας | τύμπανα

Άγγελος Πολυχρόνου | κρουστά

Κώστας Φόρτσας | γκάιντα, καβάλ

Τα ευρωπαϊκά μέσα παρουσιάζουν την πολυσχιδή καλλιτέχνιδα ως πρέσβειρα μιας ιδιαίτερης διαδρομής που παντρεύει την παραδοσιακή μουσική με την αυθεντική αλλά και με τη σύγχρονη ποπ. Τα ελληνικά μέσα ως «μουσικοπολιτισμικό case study». Η Μαρίνα Σάττι ως μουσικός, ερμηνεύτρια και περφόρμερ, μετά την περιοδεία της στο εξωτερικό, εμφανίζεται στον Κήπο του Μεγάρου, πλαισιωμένη από το φωνητικό σύνολο Fonés και εξαίρετους σολίστ. Ένα ιδιαίτερο μουσικό θέαμα, βαθιά επηρεασμένο από παραδοσιακές καταβολές, περίτεχνα συνδυασμένες με σύγχρονες gypsy punk, reggae και electronica τάσεις.

Συμπαραγωγή

WALNUT ENTERTAINMENT και ΜΜΑ

Είσοδος: 15 €

6 Σεπτεμβρίου | 19:30



Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Κορνήλιος Μιχαηλίδης

Συνάντηση με τον ντε Φάγια

Η συναυλία θα ξεκινήσει με την Camerata Junior

υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα

Σολίστ

Ινές Ζήκου, μεσόφωνος (ΚΟΑ)

Χριστίνα Παντελίδου, όμποε ντ' αμόρε (Camerata Junior)

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη, παρουσιάζει έργα του Μανουέλ Ντε Φάγια στον Κήπο του Μεγάρου. Συμπράττει η μεσόφωνος Ινές Ζήκου. Θα ακουστούν η Σουίτα από το μπαλέτο Ο Mάγος Έρωτας και η παντομίμα σε δύο σκηνές Ο Κυβερνήτης και η Μυλωνού (πρώτη εκδοχή του μπαλέτου Το τρίκωχο καπέλο). Συμμετέχει η Camerata Junior – Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα και με τη σύμπραξη της Χριστίνας Παντελίδου στο όμποε ντ' αμόρε. Στο πρόγραμμά της, έργα Γιόχαν Στράους, Έντβαρντ Γκρηγκ, Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ κ.ά.

Συμπαραγωγή

ΚΟΑ και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

9 Σεπτεμβρίου | 20:30



Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Αφιέρωμα

Τραγουδούν

Παυλίνα Βουλγαράκη

Γιάννης Κότσιρας

Νίκος Πορτοκάλογλου

Διονύσης Τσακνής

Σε έναν από τους αγαπημένους χώρους του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τον Κήπο του Μεγάρου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Διονύσης Τσακνής συμμετέχουν σε μια συναυλία-γιορτή στη μνήμη του ακριβώς ένα χρόνο μετά το «αντίο» του Λαυρέντη. Μια συναυλία-τιμή στον φίλο τους και στα τραγούδια του που όλοι αγαπήσαμε. Σαν να έζησε τη ζωή του με μια ανάσα ο Λ. Μαχαιρίτσας και, όταν ήρθε η ώρα, «έφυγε» σιωπηλά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 προδομένος από την καρδιά του, όχι όμως από την οικογένεια και τους φίλους του. Και οι φίλοι μαζεύονται, γιατί κανείς δεν χάνεται όταν η μνήμη μένει ζωντανή.

Συμπαραγωγή

Metrolive Productions και ΜΜΑ

Είσοδος: 15 €



12 Σεπτεμβρίου | 20:30



Petros Klampanis

Irrationalities

Guest | Katerina Duska

Kristjan Randalu | πιάνο

Bodek Janke | ντραμς, κρουστά

O μπασίστας, συνθέτης, μουσικός του κόσμου Πέτρος Κλαμπάνης ετοίμασε μια παράσταση για τον Κήπο του Μεγάρου βασισμένη στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Irrationalities, η οποία είναι εμπνευσμένη από ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 από το γνωστό γερμανικό jazz label Enja. Για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση συνεργάστηκε με δύο εξαίρετους ευρωπαίους μουσικούς, τον πιανίστα Kristjan Randalu από την Εσθονία και τον σολίστ των κρουστών και ντράμερ Bodek Janke από την Πολωνία.

Μαζί τους περιοδεύει ανά τον κόσμο και θα έχουμε την ευκαρία να τους δούμε στον Κήπο σε μια από τις σπάνιες φορές που θα παίξουν στην Ελλάδα. Θα ακουστούν και άλλα κομμάτια του Πέτρου Κλαμπάνη καθώς και ένα νέο τραγούδι με την Katerina Duska που εμφανίζεται ως guest στη συναυλία. Ένα live διαφορετικό, μια προσπάθεια «αναπαραγωγής» του μαγικού κόσμου του Irrationalities, όπου ο ρομαντισμός και ο δυναμισμός αντιπαρατίθενται και συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Συμπαραγωγή

Well art live και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

18 Σεπτεμβρίου | 20:30



Θωρηκτό Ποτέμκιν με τον Μάνο Κιτσικόπουλο

Το αριστούργημα της έβδομης τέχνης µε live μουσική από πιάνο

Ένας από τους πιο πολυδιάστατους πιανίστες της γενιάς του, ο Μάνος Κιτσικόπουλος, συνοδεύει ζωντανά στο πιάνο ένα από τα διαχρονικά αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, το Θωρηκτό Ποτέμκιν του Σεργκέι Αϊζενστάιν.

Η πληρέστερη ταινία στην ιστορία του βωβού κινηματογράφου (σοβιετικής παραγωγής 1925) διαμόρφωσε το σύγχρονο σινεμά, καθώς ο σπουδαίος ρώσος σκηνοθέτης εφάρμοσε επαναστατικές τεχνικές στην αφήγηση, με προεξέχουσα την εφαρμογή της θεωρίας του μοντάζ. Το φιλμ εξιστορεί το πραγματικό γεγονός της ανταρσίας του πληρώματος του ομώνυμου πλοίου, η οποία σημειώθηκε κατά τη Ρωσική Επανάσταση του 1905, και αναπαράγει το χρονικό των τεσσάρων πρώτων ημερών της ανταρσίας.

Συμπαραγωγή

ΜΕΚΕΠ και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

19 Σεπτεμβρίου | 20:30



Κατερίνα Πολέμη

Λουλούδια στον Κήπο

Συμμετέχουν:

Κατερίνα Ντούσκα

Αγγελική Τουμπανάκη

Θέμος Σκανδάμης

Δημήτρης Κόψης

Special guest | Δήμητρα Γαλάνη

Η Ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα Πολέμη, το πολυτάλαντο κορίτσι που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με τις μουσικές, τα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, προσκαλεί τους υπέροχους φίλους της, τραγουδιστές, δημιουργούς και μουσικούς στη συναυλία Λουλούδια στον Κήπο. Μια συναυλία ένωσης, παρέας, γιορτής και επανεκκίνησης, με μελωδίες και ρυθμούς του κόσμου, δράση, χιούμορ, δυναμισμό, αυτοσχεδιασμό, θεατρικότητα και άφθονο ταλέντο!

Η Κατερίνα Πολέμη μαζί με μια μπάντα πέντε αξιόλογων μουσικών υπόσχεται να μας παρασύρει σε μια γιορτινή έξοδο σε πολλές γειτονιές του πλανήτη, μένοντας λίγο παραπάνω στους φωτεινούς μουσικούς δρόμους της Ελλάδας αλλά και της Βραζιλίας.

Η βραδιά θα κλείσει με τη σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη, που βρίσκεται πάντα κοντά στους νέους δημιουργούς και θα μοιραστεί με την υπόλοιπη παρέα τραγούδια, με τον ανεπανάληπτο τρόπο της και τη φωνή της που μοιάζει με ζεστή αγκαλιά.

Συμπαραγωγή

PROSPERO και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

26 Σεπτεμβρίου | 20:30



Κατερίνα Βρανά, best of: Φέτα, sex και αναπηρία

Φέτος η Κατερίνα Βρανά κλείνει δέκα χρόνια στην κωμωδία. Το 2009 ξεκίνησε, όμως έχασε έναν χρόνο –το 2017– που ήταν σε κώμα, λίγο ανάπηρη και σχεδόν πέθανε. Οπότε, τώρα που έχει κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο, αυτόν του #sobrave, το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη το γιορτάζει με μια μεγάλη αναδρομή. Αυτό τον Σεπτέμβριο έρχεται στον Κήπο με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις τρεις περφόρμανς της Φέτα με τη Βασίλισσα, About Sex και Staying Alive – Σχεδόν πέθανα. Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της: να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!

Συμπαραγωγή

ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

29 και 30 Σεπτεμβρίου | 20:30



Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα

Επεισόδια από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα

Μετάφραση – επιμέλεια κειμένου | Γιάννης Λιγνάδης

Σκηνοθεσία | Γιωργής Τσουρής

Μουσική | Σταύρος Λάντσιας

Σκηνικά | Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια | Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί | Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μουσική διδασκαλία | Μελίνα Παιονίδου

Video | Μιχάλης Κλουκίνας

Ιστορική σύμβουλος | Ανδρονίκη Μακρή

Βοηθός σκηνοθέτη | Κλείτος Κωμοδίκης

Διανομή

Βασίλης Αθανασόπουλος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Μάνος Βαβαδάκης, Αντώνης Γιαννακός, Νάντια Κατσούρα, Στάθης Κόικας, Δημήτρης Λιγνάδης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Βασίλης Παπαδημητρίου, Κατερίνα Πατσιάνη

Μουσικός επί σκηνής

Σταύρος Λάντσιας

Το τρίτο έργο της δραματικής τριλογίας Μαθήματα Πολέμου είναι μια δραματουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή με ζωντανή μουσική επί σκηνής, βασισμένη σε κείμενα του Ξενοφώντα. Η πραγμάτευση εστιάζεται στα κυριότερα γεγονότα που συνθέτουν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου και σηματοδοτούν, παράλληλα, το τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας και της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Το έργο περιλαμβάνει τα πλέον δραματικά συμβάντα πρόσληψης και εξοικείωσης των τελευταίων ετών του 5ου αιώνα: την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς και τον αντίκτυπό της στην Αθήνα, το γκρέμισμα των τειχών στην Αθήνα, την κατάλυση της δημοκρατίας και την επιβολή της σκληρής ολιγαρχίας, τις ωμότητες του καθεστώτος των Τριάκοντα, τα πολιτικά πραξικοπήματα και τις εμφυλιακές διαμάχες, μέχρι, τέλος, την παλινόρθωση της δημοκρατίας.

Συμπαραγωγή

Εθνικό Θέατρο, Dramaticus και ΜΜΑ

Είσοδος: 12 €

Οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των θεατών στους χώρους των εκδηλώσεων



Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους χώρους των εκδηλώσεων. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου κατ' ελάχιστον για ανοικτούς χώρους. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση 1 ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η προσέλευση και η αποχώρηση από τον χώρο των εκδηλώσεων γίνεται με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας