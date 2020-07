Πέθανε ο Πίτερ Γκριν, συνιδρυτής και κιθαρίστας των Fleetwood Mac

Πέθανε ο Βρετανός κιθαρίστας και συνιδρυτής των Fleetwood Mac, Πίτερ Γκριν, σε ηλικία 73 ετών.

Τραγούδια του όπως τα Albatross, Black Magic Woman, Oh Well, The Green Manalishi Crown και Man of the World, αναδείχθηκαν στα κορυφαία της εποχής τους και επηρέασαν πλήθος μουσικών.

Οι Fleetwood Mac σχηματίστηκαν το 1967 στο Λονδίνο και θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών. Συνολικά έχουν πουλήσει περισσότερους από εκατό εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και το 1998 μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η ροκ μπάντα στο αεροδρόμιο Heathrow. 26 Φεβρουαρίου 1969, ετοιμάζονται να πετάξουν για τις ΗΠΑ. Από αριστερά προς τα δεξιά: Mick Fleetwood, John McVie, Peter Green, Danny Kirwan, Jeremy Spencer

Κατά την πρώτη περίοδό τους, οι Fleetwood Mac αφιερώθηκαν στα blues αλλά, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970, υιοθέτησαν το χαρακτηριστικό ποπ-ροκ ύφος τους, και ηχογράφησαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Από την ίδρυση τους, τα μόνα σταθερά μέλη της μπάντας ήταν ο ντράμερ Μικ Φλίτγουντ και ο μπασίστας Τζον ΜακΒί, άπό τους οποίους «βαφτίστηκε» το συγκρότημα.

Ο Γκριν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην «δεύτερη μεγάλη εποχή» του βρετανικού μπλουζ. Ο B.B. King είχε πει για αυτόν: «Έχει τον πιο γλυκό ήχο που έχω ακούσει, ήταν ο μόνος που μου προκάλεσε κρύο ιδρώτα». Κορυφαίοι μουσικοί όπως ο Eric Clapton και ο Jimmy Page του έπλεκαν το εγκώμιο για τον τροπο που έπαιζε κιθάρα.

Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στο Νο38 των «100 μεγαλύτερων κιθαριστών όλων των εποχών». Με το instrumental του The Supernatural μπήκε στην χρυσή 50αδα των καλύτερων κιθαριστών του Guitar Player. Η επιτυχία του ήταν τεράστια και, τον Ιούνιο του 1996 ψηφίστηκε ο τρίτος καλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών στο περιοδικό Mojo.

Εδώ τον ακούμε στο Black Magic Woman. Βοστόνη, 1970.