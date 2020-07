Φεστιβάλ Βενετίας: Το πρώτο κινηματογραφικό event με φυσική παρουσία μετά το lockdown

Η κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας γίνεται το πρώτο μεγάλο πολιτιστικό event με φυσική παρουσία, που επιστρέφει μετά τις αναβολές λόγω του κορωνοϊού.

Το φεστιβάλ της Βενετίας ξεκινά στις 2 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου ενώ ανακοινώθηκαν και οι υποψήφιοι για τον Χρυσό Λέοντα.

Η Έλεν Μίρεν, ο Σάια Λαμπέφ και η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι από τα μεγάλα ονόματα που πρόκειται να δώσουν το «παρών» στο φεστιβάλ ταινιών της Βενετίας το 2020.

Αναπόφευκτα, η σύνθεση του φεστιβάλ θα έχει μία αίσθηση αδυναμίας, λόγω των καθυστερήσεων στις παραγωγές και τα γυρίσματα των ταινιών. Δεν παύει ωστόσο να είναι η πρώτη διοργάνωση που θυμίζει την προ-κορωνοϊό εποχή.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ανακοίνωσε την Τρίτη τη λίστα με τις υποψήφιες ταινίες.

Αυτή που ξεχωρίζει είναι η ταινία της Κλόε Ζάο, Nomadland, με την Φράνσιν ΜακΝτόρμαντ να πρωταγωνιστεί και να βρίσκεται στην θέση της παραγωγού.

Σε ένδειξη των πιέσεων στα φεστιβάλ κινηματογράφου, το Nomadland θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα και στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο, ενώ στη συνέχεια θα συμπληρώσει την περίφημη προβολή του Centerpiece στο φεστιβάλ της Νέας Υόρκης.

Πρόεδρος της επιτροπής στη Βενετία φέτος είναι η Κέιτ Μπλάνσετ ενώ θα την πλαισιώσουν η Αυστριακή σκηνοθέτης Βερόνικα Φραντς («Goodnight Mommy»), η Βρετανίδα σκηνοθέτης Τζοάνα Χογκ («The Souvenir»), ο Ιταλός συγγραφέας Νικόλα Λατζιόια, ο Γερμανός σκηνοθέτης Κρίστιαν Πέτσολντ («Phoenix»), ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κρίστι Πούιου («Sieranevada») και η Γαλλίδα ηθοποιός Λιντιβίν Σανιέ («8 Γυναίκες»).

Τα προηγούμενα χρόνια, είχε ασκηθεί ιδιαίτερα δριμεία κριτική για την αδυναμία της Βενετίας να επιλέγει γυναίκες σκηνοθέτιδες.

Φέτος, ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν με οκτώ από τις 18 ταινίες να είναι έργα σκηνοθέτιδων που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Λέοντα.

Μεταξύ αυτών εκτός της Ζάο, είναι η Γαλλίδα Nicole Garcia και η Νορβηγίδα Mona Fastvold.

Το φεστιβάλ αναμένεται επίσης να δώσει βραβείο για τα επιτεύγματα ζωής στην βετεράνο ηθοποιό-σκηνοθέτιδα από το Χονγκ Κονγκ, Αν Χούι και τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον.

Διαγωνιστικό Τμήμα

In Between Dying του Χιλάλ Μπαϊντάροφ (Αζερμπαιτζαν, ΗΠΑ)

Le Sorelle Macaluso της Έμα Ντάντε (Ιταλία)

The World to Come της Μόνα Φάστβολντ (ΗΠΑ)

Nuevo Orden του Μισέλ Φράνκο (Μεξικό, Γαλλία)

Lovers της Νικόλ Γκαρσιά (Γαλλία)

Laila in Haifa του Άμος Γκιτάι (Ισραήλ, Γαλλία)

Dear Comrades του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία)

Wife of a Spy του Κιγιόσι Κουροσάουα (Ιαπωνία)

Sun Children του Ματζίντ Ματζιντί (Ιράν)

Pieces of a Woman του Κορνέλ Μουντρούτσο (Καναδάς, Ουγγαρία)

Miss Marx της Σουζάνα Νικιαρέλι (Ιταλία, Βέλγιο)

Padrenostro του Κλαούντιο Νότσε (Ιταλία)

Never Gonna Snow Again της Μαγλκορζάτα Ζουμόφσκα (Πολωνία, Γερμανία)

The Disciple της Τσατάνια Ταμάνε (Ινδία)

And Tomorrow The Entire World της Τζούλια Φον Χάινζ (Γερμανία, Γαλλία)

Nomadland της Κλόε Ζάο (ΗΠΑ)

Εκτός Διαγωνιστικού - Μυθοπλασία

Lacci του Ντανιέλε Λουτσέτι (Ταινία Εναρξης)

Lasciami Andare του Στέφανο Μορντίνι (Ταινία Λήξης)

Mandibules του Κουεντίν Ντουπιέ

Love after Love της Αν Χούι

Assandira του Σαλβατόρε Μερέου

The Duke του Ρότζερ Μίτσελ

Night In Paradise του Παρκ Χουν-Τζουνγκ

Mosquito State του Φίλιπ Γιαν Ριμζά

Εκτός Διαγωνιστικού - Ντοκιμαντέρ

Molecole του Αντρέα Σέγκρε

Sportin' Life του Εϊμπελ Φεράρα

Crazy, not Insane του Τζορτζ Γκίμπνεϊ

Greta του Νέιταν Ρόσμαν

Salvatore - Shoemaker of Dreams του Λούκα Γκουαντανίνο

Final Account του Λουκ Χόλαντ

La Verità su La Dolce Vita του Τζουζέπε Πεντερσόλι

Narciso em Ferias του Καετάνο Βελόζο

Paolo Conte, Via Con Me του Τζόρτζιο Βερντέλι

Hopper/Welles του Ορσον Γουέλς

City Hall του Φρέντερικ Γουάισμαν

Εκτός Διαγωνιστικού - Ειδικές Προβολές:

30 Monedas (Επεισόδιο 1) του Αλεξ Ντε Λα Ιγκλέσια

Princesse Europe της Καμίλ Λοτό

Omelia Contadina της Αλίτσε Ρορβάκερ Τζούνιορ

Ορίζοντες

Μήλα του Χρήστου Νίκου (Ταινία Εναρξης)

La Troisieme Guerre του Τζιοβάνι Αλόι (Γαλλία)

Milestone του Ιβάν Αίρ (Ινδία)

The Wasteland του Αχμάντ Μπαχράμι (Ιράν)

The Man Who Sold His Skin του Κάουτερ Μπεν Χάνια (Τυνησία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία)

I Predatori του Πιέτρο Καστελίτο (Ιταλία)

Mainstream της Τζία Κόπολα (ΗΠΑ)

Genus Pan του Λαβ Ντιάζ (Φιλιππίνες)

Zanka Contact του Ισμαέλ Ελ Ιράκι (Γαλλία, Μαρόκο, Βέλγιο)

Guerra e Pace των Μαρτίνα Παρέντι, Μάσιμο Ν' Ανόλφι (Ιταλία, Ελβετία)

La Nuit Des Rois του Φιλίπ Λακότ (Ακτή Ελεφαντοστού, Γαλλία, Καναδάς)

The Furnace του Ρόντερικ ΜακΚέι (Αυστραλία)

Careless Crime του Σάρχαμ Μόκρι (Ιράν)

Gaza Mon Amour των Ταρζάν Νάσερ και Άραμπ Νάσερ (Παλαιστίνη, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Κατάρ)

Selva Tragica της Γιουλέν Ολαϊζόλα (Μεξικό, Γαλλία, Κολομβία)

Nowhere Special του Ουμπέρτο Παζολίνι (Ιταλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Listen της Ανα Ρόσα Ντε Σόουσα (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία)

The Best is Yet to Come του Γουάνγκ Τζινγκ (Κίνα)

Yellow Cat του Αντιλκάν Γερζάνοφ (Καζακστάν, Γαλλία).